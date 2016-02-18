Evinizi mi boyayacaksınız? Doğru diye bildiğiniz yanlışları unutun!

Toplumsal olan her şey bir takım kurallarla birlikte var olur ve çoğu zaman bu kurallar yargılanmaz bile. Çünkü böyle gelmiş böyle gider yaklaşımı toplulukların çoğuna ya da bunların içindeki çoğunluğun üstünde bir hakimiyet sürer. Size belki komik gelecek ama evinizi nasıl boyamanız gerektiği bile bu öğretilmiş kurallar silsilesine dahildir. Elbette bu boyama kuralları oluşurken pek çok etken işin içine giriyor ve bunların bir kısmının gayet mantıklı sebepleri de oluyor. Ancak sebepsiz olan, bazen sadece makul olduğu için geçerli olan yazılmamış kurallar da var. Öte yandan bu kuralların bazıları da zamanla güncellenmemiş olabiliyor. İşlevsel sebepleri olan kurallar, bazen zaman içinde teknoloji ve malzemelerin ilerlemesiyle aslında işlevsiz kalıyor ancak yine de devam ediyorlar.

Aslında hemen hemen her dönemde bu kuralların dışına çıkan pek çok estetik tercih oluyor. Bunlar sıra dışı ve garip bulunabilirken, daha yenilikçi kesimler için ilgi çekici olabiliyorlar. Kimi farklılıklar zaman içinde estetik olarak o kadar kabul görüyor ve çok uygulanıyorlar ki sıradanlaşabiliyorlar.

Ancak biz şimdi bugüne bakalım, evlerinizi boyamadan önce eşinizden dostunuzdan, ailenizden hatta bazen işin uzmanından bile duyabileceğiniz bir takım kuralların aslında o kadar geçerli olmayabileceğini örneklerle görmek mümkün. Sizin zevkinize uygun ve özgün bir karaktere sahip bir evde yaşamak istiyorsanız bazı kalıpları kırmak, tabuları yıkmak anlamlı olabilir. Konu boya badana olsa bile…