Evinizi mi boyayacaksınız? Doğru diye bildiğiniz yanlışları unutun!

Toplumsal olan her şey bir takım kurallarla birlikte var olur ve çoğu zaman bu kurallar yargılanmaz bile. Çünkü
böyle gelmiş böyle gider yaklaşımı toplulukların çoğuna ya da bunların içindeki çoğunluğun üstünde bir hakimiyet sürer. Size belki komik gelecek ama evinizi nasıl boyamanız gerektiği bile bu öğretilmiş kurallar silsilesine dahildir. Elbette bu boyama kuralları oluşurken pek çok etken işin içine giriyor ve bunların bir kısmının gayet mantıklı sebepleri de oluyor. Ancak sebepsiz olan, bazen sadece makul olduğu için geçerli olan yazılmamış kurallar da var. Öte yandan bu kuralların bazıları da zamanla güncellenmemiş olabiliyor. İşlevsel sebepleri olan kurallar, bazen zaman içinde teknoloji ve malzemelerin ilerlemesiyle aslında işlevsiz kalıyor ancak yine de devam ediyorlar.
Aslında hemen hemen her dönemde bu kuralların dışına çıkan pek çok estetik tercih oluyor. Bunlar sıra dışı ve garip bulunabilirken, daha yenilikçi kesimler için ilgi çekici olabiliyorlar. Kimi farklılıklar zaman içinde estetik olarak o kadar kabul görüyor ve çok uygulanıyorlar ki sıradanlaşabiliyorlar.
Ancak biz şimdi bugüne bakalım, evlerinizi boyamadan önce eşinizden dostunuzdan, ailenizden hatta bazen işin uzmanından bile duyabileceğiniz bir takım kuralların aslında o kadar geçerli olmayabileceğini örneklerle görmek mümkün. Sizin zevkinize uygun ve özgün bir karaktere sahip bir evde yaşamak istiyorsanız bazı kalıpları kırmak, tabuları yıkmak anlamlı olabilir. Konu boya badana olsa bile…
Beyazın tek başına ve katıksız olarak kullanılmayacağına dair yaygın inanca karşı durabilirsiniz çünkü aksini ispatlayan örnek oldukça fazla. Evinizin duvarlarını beyaza boyayacağınızı ya da boyatacağınızı söylediğinizde alacağınız cevap onu sıklıkla hangi renkle kırmanız gerektiğine dair olabilir. Oysa bu
kırık beyaz çoğunlukla beyazı kıran rengin duvarların üzerinde hakimiyet kurmasıyla sonuçlanıyor. Beyazın kendi başına çok sıkıcı ya da
hastane gibi soğuk, steril olduğuna dair bir düşünce mevcut. Ancak bu düşünceye sahip kişiler yalnızca bomboş mekanlarda beyaz duvarlar düşünüyor olmalı. Beyaz duvarların, hatta zemin ve tavanın da muhteşem bir tuval olabileceğini unutmayın. İsterseniz bembeyaz bir ortam yaratabilirsiniz ancak duvarların beyaz olması size aynı zamanda dekorasyonda çok büyük bir özgürlük tanıyor. İstediğiniz renkleri istediğiniz kompozisyonda kullanmak bembeyaz duvarlarla çok daha kolay. Bundan emin olabilirsiniz.
Koyu renklerin evler için iç kapatıcı olduğu söylenir ama doğru kullanıldığında koyu renkler de etkileyici bir etkiye sahip olabilir ve hatta evinizin dekorasyonuna karakter katabilir. Çok küçük mekanlarda koyu renk kullanmanın söylendiği gibi bir etki yapma ihtimali yüksek elbette ancak özellikle geniş mekanlarda çok dramatik sonuçlar doğurabilir. Örneğin bu merdiven holünde ahşap basamakların dayandığı duvarın koyu gri olması son derece şık bir kontrast yaratmış. Gri duvarın üstüne asılan açık renk bir çerçeve ve resim de bu kontrastı iyice vurgular nitelikte.
Canlı renkler ev boyarken temkinli olunan başka bir nokta. Bu anlaşılabilir bir şey elbette ama yine de klişelerle hareket etmenize gerek yok. Evin pek çok yerinde bölgesel ya da tamamen kullanacağınız parlak bir renk mekanı tamamen değiştirebilir. Bu değişimin olumlu olması için rengin tonunu ve dozunu çok iyi ayarlamanız gerekir tabii. Risturutturami renkleri çok kullanan bir İtalyan firması ve evin pek çok mekanında olduğu gibi bu banyoda da canlı bir rengi tercih etmişler. Hepimiz beyaz ya da o ucuza alınan korkunç krem ve bej rengi seramiklerin tüm banyoyu kaplamasına çok alışığızdır ama aslında banyoda da boya kullanabilirsiniz. Suyun değmediği yerlerde banyo için uygun neme dayanıklı boyalar kullanarak alışılmadık ve renkli bir banyoya sahip olmanız mümkün. Eski banyolarda da seramikler tavana kadar uzamıyordu ancak duvarlar genelde beyaz boyanıyordu. Burada beyaz seramiklerin dışında hem bordür gibi hem bölgesel olarak kullanılan kırmızı bir seramiğin rengi seramiksiz duvarları da renklendirmek için kullanılmış ve çok tatlı bir atmosfer ortaya çıkmış.
Eğer evinizin tavan yüksekliği basık değilse tavanı renklendirebilirsiniz. Hatta standarttan yüksekse bu örnekteki gibi daha iddialı ton ve renklere uzanmanız da mümkün. Böylesi bir örnekte görmeden önce belki siz de beyaz olmayan bir tavana imkansız gözüyle bakıyordunuz. Ama değil. Siz istediğiniz sürece tavanlar da renklenebilir. Üstüne üstlük bu zannettiğinizden de şık olabilir. Bu yemek odasının tavanı klasik bir göbek ve çerçevelere sahip. Bu yüzden siyaha boyanmış hali tüm bu öğeleri ortaya çıkarıyor ve oldukça ğaırbaşlı bir tasarımı ortaya koyuyor. Mekandaki krem rengi ağırlığının bu vurguyla zenginleştiğini görebiliyoruz. Başka türlü bir mekanda, sarı, mavi hatta kırmızı bir tavan da olabilirdi seçilen. Önemli olan mekanın karakterine uygun ve onu zenginleştirici ve derinleştirici bir tercih yapmak.
Pek çok kişi odaların hepsinde bir iki ton olması gerektiğini söyleyebilir. Bu yüzden farklı renge ya da tona boyanmış duvarlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak bunlar her zaman iyi sonuçlar ortaya koymuyor. Bunun en büyük sebebi tek bir renk ve ton kullanılmadığında daha sonra o odaya girecek mobilya ve aksesuarla birlikte düşünüp bu seçimleri onlara göre yapmanın zorluğu. Bir odada tek bir duvar rengi kullanmanız o odanın tekdüze olacağı anlamına gelmez. Çünkü başka mimari öğelerin de o rengin yanında dokuları ve renkleri etki eder. Bu yatak odasında olduğu gibi. Aslında odanın baskın tonu belirgin, krem ve açık şeftali tonlarındaki mekanda ahşabın renk ve doku olarak büyük etkisi var. Zeminde doğal taş kaplamayı çerçeveleyen, çatının strüktürünü belirleyen bu malzeme genel anlamda mütevazı ve açık renkte tutulan boyaya gereken kontrastı ve dramatik etkiyi sağlıyor. Sadece mimari malzemeleri değil dekoratif öğeleri de benzer etkiye sahip olabilecek şeyler olarak düşünmelisiniz. Örtüler, kilimler, halılar hatta bazen büyük vazolar gibi üç boyutlu objeler de doku ve renkleriyle mekanın rengiyle birlikte bir kompozisyon yaratacaklar.
Bir süredir bir odanın duvarlarının farklı renklere boyanması daha soradan ve kabul edilir bir durum haine geldi. Peki ya bir duvarı farklı iki renkte boyamak? Sanırız o hala sıradanlaşmış değil. Aslında bu tarz duvar boyalarının geçmişte oldukça işlevsel bir sebeple yaygın olduğunu hatırlatmalıyız. Özellikle kamusal alanlarda, yani kamu binaları, okullar ya da hastane gibi mekanlarda yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğine kadar olan duvar alanının yağlı boyayla boyandığını yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır. Bu yağlı boya kısım genelde yukarıdan daha koyu bir renk ya da tonda tercih ediliyordu. Hala da tamamen yok olmamış bu uygulama kolay kirlenecek duvarların aynı zamanda kolay temizlenebilir olmasını sağlıyordu. Kamusal alanların içine apartmanların ortak alanları da dahil. Bugün pek çok apartmanda, özellikle eskilerinde bu tarz duvarlar görülebiliyor.
Şimdi evlerin içinde de daha ziyade dekoratif amaçla aynı tarz benimsenebiliyor. Bazen hafif bir ton farkı yani beyaz duvar üzerine açık gri gibi uygulamalar, bazen daha farklı renklerle kendini gösteren bu tarzın ilginç bir örneğini bu fotoğrafta görüyoruz. Sadece duvar dekorasyonu açısından değil aynı zamanda yatak başı tasarımı olarak da ilginç olan bu boyama tarzı düz bir çizgiyle ayrılan iki rengi değil fırça darbeleriyle yaratılmış bir ayrımı son derece şık bir seçenek olarak karşımıza çıkartmakta.
Evinizi kendiniz boyamayı düşünüyorsanız, özellikle teknik bir rehber olması açısından Ev nasıl boyanır? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.