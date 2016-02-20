Balayı evinin muhteşem dönüşümü

Oturma odasının yeni hali, geniş pencere ile daha aydınlık ve daha şirin bir dekorasyon ile dekore edilmiş.Sıcak bir krem rengi tercih edilmiş, mobilya renkleri ile uyumlu bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.Üçlü koltuk, mobilya ve tüylü hali ile ren bütünlüğü sağlanarak, oturma odasının hem şirin hem de uyumlu olması sağlanmış. Güneş ve doğal havalandırma ile oturma odası daha yaşanılabilir ve daha şık hale getirilmiş.Küçük ögeler dikkatli bir şekilde seçilerek daha titiz bir şekilde yerleştirilmiş.