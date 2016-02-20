Balayı evinin muhteşem dönüşümü

homify'da bu gün; yaklaşık 40 yıllık olan, toplu konut şeklinde inşa edilmiş, içinde insanların yaşadığı, sık sık yeni görünümler kazandırılmış olan bir evin balayı için uzmanlar tarafından dönüştürülmesine tanık olacaksınız. Eski ve kötü halini geride bırakarak ışıltılı ve zarif bir ev haline getirilen, ışık yanılsamaları ile şehvetli bir iç dekorasyona kavuşturularak balayına özel bir ev haline getirilmiş. Bina da bulunan diğer evlerden ilk bakışta ayrılan ve zarifliği ile göze batan bu evi yakından incelemek için mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Oturma odası gibi mutfağın önceki hali de çok eski ve kötü görünmektedir. Mutfak alanının karşısına yerleştirilmiş olan dolaplar aynı zamanda oturma odasına da hitap ettiğinden yarı açık mutfak şeklinde kullanılmış.Mutfak tezgahı gerçek boyutlarından daha küçük olarak kullanılmak zorunda kalmış, iç mekan dekorasyonu oldukça kötü yapılarak iç karartıcı bir mutfak oluşturulmuş.
Oturma odasının eski hali resimde gördüğünüz gibi mutfak ile bağlantılı ve dekorasyonun işlevsiz olması nedeniyle dar, hareket alanı olmadığından boğucu bir oturma odası şeklindedir. Geniş pencerelere sahip olmasına rağmen güneşten ve doğal ışıktan yeterince yararlanılamadığından oda içi karanlık ve sıkıcı bir ortam haline gelmiş.
Ev ile ilgili gezintiye sundurma ile başlıyorsunuz. Küçük ve zorlayıcı bir sundurma yapılmış ve zemin fayansları ile uyumlu olmadığından sırıtan ve göze batan bir uygulama olmuş. Kapının ön tarafı konforsuz bir şekilde dekore edilerek koyu gri kapı rengi ortamı daha boğucu bir havaya büründürmüş. Kapı girişine konulmuş olan ayna, siyah bir çerçeve içine yerleştirilerek gri renge uyumlu olması sağlanmaya çalışılmış. Küçük ve yüksek bir yere konumlandırılan ayna monoton olmuş ve dekorasyonun kötü görünmesine neden olmuş.
Evin iç mekanlarını süslemek için tercih edilen iç aksesuarlar, genellikle gri temalı olarak tercih edilmiş, bu durumda evin iç dekorasyonunun koyu renklerde olmasını sağlamış. Tercih edilen aksesuarların ögeleri de canlı açık renklerden seçildiğinden renk uyumsuzluğu oluşturmuştur.
Oturma odasının yeni hali, geniş pencere ile daha aydınlık ve daha şirin bir dekorasyon ile dekore edilmiş.Sıcak bir krem rengi tercih edilmiş, mobilya renkleri ile uyumlu bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.Üçlü koltuk, mobilya ve tüylü hali ile ren bütünlüğü sağlanarak, oturma odasının hem şirin hem de uyumlu olması sağlanmış. Güneş ve doğal havalandırma ile oturma odası daha yaşanılabilir ve daha şık hale getirilmiş.Küçük ögeler dikkatli bir şekilde seçilerek daha titiz bir şekilde yerleştirilmiş.
Mutfak; özel bir çalışma ile dekore edilerek çağdaş ve modern bir açık mutfak haline getirilmiş.Açık renk beyaz seçilerek bütün mobilyaların oturma odası ile uyumlu olması sağlanarak mutfağın daha aydınlık olması da sağlanmış. Krem rengi bir yemek masası ile koyu renk sandalyeler mutfağın daha estetik olmasını sağlamış. Zemin kaplamaları açık renk parkelerden tercih edilerek dekorasyonun daha şık ve daha zarif olması sağlanmış.
Oturma odası hac,m olarak küçük olduğundan televizyon sehpası ince uzun seçilmiş ve oturma odasında fazla yer kaplaması engellenerek şık bir oda dekorasyonu sağlanmış. Oturma odası küçük bir alan olmasına rağmen titiz bir çalışma ile bütün dokuları yenilenmiş ve daha zarif bir oturma odası haline getirilmiş. Küçük oturma odası hem oturma odası hem de televizyon odası şeklinde kullanılabilir hale getirilerek şık bir oturma odası ortaya çıkarılmış.