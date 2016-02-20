Eski bir konutun yepyeni hayatı!

Buenos Aires'teki Villa Crespo semti şehrin merkezinde olan ve pooülasyonun yoğun olduğu bir bölge. Sizlere sunduğumuz bu müstakil ev dış cephesi ve her odası yeniden tasarlanarak harika bir konut projesine dönüşmüş. PAULA MARIASCH ARQUITECTA adlı firma gördüğünüz evi eski ve kullanışsız durumundan modern ve işlevsel bir tasarıma dönüştürmüş. İki katlı olan yapı yeniden tasarlanarak hem daha estetik hem de kullanımı rahat bir tasarımla yaşanılası bir eve dönüştürülmüş. Uzmanların doğru dokunuşlarıyla sizce de daha konforlu bir hayat mümkün değil mi?