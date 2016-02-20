Eski bir konutun yepyeni hayatı!

Buenos Aires'teki Villa Crespo semti şehrin merkezinde olan ve pooülasyonun yoğun olduğu bir bölge. Sizlere sunduğumuz bu müstakil ev dış cephesi ve her odası yeniden tasarlanarak harika bir konut projesine dönüşmüş. PAULA MARIASCH ARQUITECTA adlı firma gördüğünüz evi eski ve kullanışsız durumundan modern ve işlevsel bir tasarıma dönüştürmüş. İki katlı olan yapı yeniden tasarlanarak hem daha estetik hem de kullanımı rahat bir tasarımla yaşanılası bir eve dönüştürülmüş. Uzmanların doğru dokunuşlarıyla sizce de daha konforlu bir hayat mümkün değil mi?
Örnek fotoğrafta müstakil evin yeniden düzenlenme ve genişleme önceki halini görüyoruz. Evin dış cephesi genel anlamda kötü ve eski moda gözüktüğü için sadece var olan konstrüksiyon korunarak tasarlanmış. Evin yeni halinde dış kapı ve garaj girişi sabit kalırken yaşam alanı daha çok bahçeye ve terasa bakan kısımda gerçekleştirilmiş.
Örnek fotoğraf evin arka bahçesini ve yapının arka cephesini bizlere gösteriyor. Bahçeyi terasa bağlayan merdivenler doğru bir göreve hizmet etse de yenilenmiş hali bu alanın daha rahat kullanılmasını sağlıyor.
Yapılan dönüşüm ve müdahale sonrası binanın arka cephesi sizce de farklı bir bahçe içindeymişiz gibi hissettirmiyor mu? Dönüşüme uğramış şahane ev projesi, modern bir estetiğe sahip stiliyle ve yapının genelindeki cam kullanımıyla ferah ve çok seçenekli bir ortam sunmuş gözüküyor. Evin bahçeden girilen merdivenleri üst kattaki yatak odalarına ve çalışma alanına bağlanarak mekanların birbiriyle bağı gözetilmiş. Geniş bahçeden gelen yoğun ışık hem evin içinde hem de dışında zaman geçirmeniz için mükemmel bir atmosfer oluşturuyor.
Evin önceki halindeki mutfak fotoğrafı görüldüğü üzere terkedilmiş ve kötü muhafaza edilmiş bir alandan ibaret. Duvarlar neredeyse tavana kadar kirli duvar karolarıyla örülerek zemin ve duvar ilişkisi düşünülmeden tasarlanmış. Mutfağın bu şekilde olmasının sebebi belli ki sıcak su buharının kötü havalandırılma şartları yüzünden yüzeylerin üzerine yapışması olduğunu söyleyebiliriz.
Mutfak alanı önceki mutfağın olduğu yerden bahçeye yakın konumlandırılarak daha ferah bir görünüm elde edilmiş. Yemek alanına eklenerek oluşturulan mutfak tasarımı bahçeden aldığı ışıkla daha geniş ve ferah olacağı düşünülerek tasarlanmış. Eski halinin aksine mutfak tasarımı artık daha kullanışlı ve açık bir alanda yer alıyor. Mobilyalar minimal bir yapı tercih edilerek seçilmiş ve çeşitli malzemelerin birlikteliğiyle harmanlanmış. Dolapların üstünden ve altından gelen aydınlatmalar tezgahın daha ışıltılı bir görünümde olmasını sağlamış.
Bahçenin eski hali sadece hava almak için ve yapıyla herhangi bir bağlantı düşünülmeden tasarlandığını gösteriyor. Her zaman daha çok kullanım alanı mümkündür, öyle değil mi?
Yenilenmeden sonra, açık bahçe kapanarak evin içine dahil edilmiş ve merdivenler sayesinde alt kattaki ortak alanla üst kattaki kişisel alanlar arası geçiş sağlanmış. Aynı zamanda yatak odalarının evin genelinden daha bağımsız bir alanda olması evin yan bahçeyle ilişkisi içeriye alınarak bir anlamda mahremiyet sağlanmış.
Dilerseniz farklı bir daire örneği için; Yenilenmiş bir şehir evi adlı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.