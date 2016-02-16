Mobilyalarımı nasıl en iyi şekilde düzenleyebilirim ?

Oturma odası dekorasyonlarında en sık rastlanan problemlerden biri, dekorasyon için alınan veya yenilenen mobilyaların nasıl düzene sokulacağı ile ilgilidir. Bu tür problemleri başka alanlarda görmek görece daha zordur zira düşünecek olursanız, mobilya düzeninin bu denli önemli ve çetrefilli olduğu başka bir alan bulmak epey zordur. Çünkü oturma odasına ruhunu veren ve oturma odası dekorasyonuna bir karakter katan en önemli unsur, hiç şüphesiz bu mobilyalardır. Bu konuyu daha da açmak gerekirse, bir oturma odasının o karakteristik havası genellikle mobilyaların dizaynlarından kaynaklanır. Bu mobilyaların sahip olduğu gerek çizgileri gerek renkleri gerekse sahip olduğu özellikleri itibari ile, mobilyalar oturma odanızın genel yüzünü teşkil eder. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, oturma odasındaki mobilyaları düzene sokmak çoğunlukla büyük bir önem arz eder. Oturma odanızın yerleşim planını hazırlarken, oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Zira, plansız ve birdenbire yapılan düzenlemeler bazen kullanışsızlık bazen de estetik açıdan hoş görünmediği için başarısızlık ile sonuçlanmaktadır. Peki ama hem estetik açıdan başarılı hem de oldukça kullanışlı olan bir oturma odası dizaynı için neler yapmak gerekir ? İşte bugün, sizlerle bu konuya dair basit ve pratik yolları paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken genellikle mobilyaların bulunduğu konumlardan ve girebileceği formlar üzerinden yol alacağız. Daha fazla görsel örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı, ilham almaları için homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe ev sahipliği yapan oturma odası kategorisine davet ediyoruz…
Her türlü dekorasyonda genel olarak uygulamanız gereken prensiplerden biri, dekorasyona başlamadan önce bir yol haritası çıkarmak olmalıdır. Hangi aşamada hangi adamı atmanız gerektiğiniz, sürece başlamadan önce belirlemeniz, bu süreçte işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bahsettiğimiz bu prensip, oturma odanızdaki mobilyaları belli bir forma göre yerleştirirken de oldukça işinize yarayacaktır. Oturma odanızdaki mobilyalara form kazandırmadan önce, fiziksel koşulları gözden geçirmeniz epey faydalı olacaktır. Daha açık söylemek gerekirse, özellikle hacim ve alan ile alakalı olan bu senaryoda, oturma odanız ve mobilyalarınızın boylarını ölçmek size oldukça yardım edecektir. Bu sayede, mobilyalarınızın ve oturma odanızın, aklınızdaki dekorasyon formuna uyup uymayacağını da kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer uymuyor ise, ne tür müdahaleler ile elinizdekilerin aklınızdakilere paralellik gösterebileceğini de belirleyebilirsiniz…
Mobilyalarınızın ve oturma odanızın ölçülerini aldıktan sonra, sıra geldi bu ölçümleri kullanmaya. Bir kenara not ettiğiniz bu ölçümler sayesinde, fikirlerinizi hayata geçirmek mümkün olacaktır. Şimdi elinize bir kağıt ve kalem alın ve oturma odanızın kabataslak bir planını çizin. Bu planı çizerken oldukça yetenekli olmanıza gerek yok. Çünkü bu noktada asıl önemli şey, aklınızdaki dekorasyonun fiziki koşullara uyup uymayacağı. Bunun en kolay ve pratik yolu da hiç şüphesiz kağıt üstünde uygulama. Bunu yaparken, elde ettiğiniz ölçümleri -tabi ki- birebir değil, oransal olarak kullanmalısınız. Örneğin 4 metre çıkan duvar genişliğini 20 santimetre olarak, 1 metre çıkan koltuk uzunluğunu da 5 santimetre olarak alabilirsiniz. Bu sayede hem pratik hem de faydalı bir kroki elde etmiş olacaksınız.
Çizdiğiniz kroki, mobilyaları yerleştirirken oldukça işinize yarayacak. Fakat işiniz henüz bitmedi. Asıl yorucu kısım şimdi başlıyor. Mobilyalarınızı bir şekle sokmaya çalışırken, belli bir noktayı kendiniz için odak noktası olarak seçmelisiniz. Bu tarz bir odak noktası seçiminin iki önemli nedeni vardır. Bu önemli nedenlerden ilki, bu noktanın mobilyalarınızın alacağı form için bir kaynak noktası teşkil etmesi. Yani, mobilyalarınız bu nokta çevresinde şekillenecektir. Bir diğer önemli nokta ise, bu tarz odak noktalarının genellikle dekorasyon için can damarı özelliği taşıması…
Oturma odanızdaki mobilyalarla şık ve pratik açıdan kullanışlı bir dizayn elde etmek arzusunda iseniz, odanızdaki mobilyaları belli bir merkezi esas alarak yerleştirmelisiniz. Bu merkezi neyi kıstas alarak belirleyeceğiniz ise tamamen size kalmış durumda. Örneğin, çoğu oturma odası dekorasyonunda, TV bu tarz bir merkez nokta olma özelliği taşır. Diğer yandan, merkez nokta seçimlerinde sık sık tercih edilen bir diğer dekoratif öge ise orta sehpalardır. Bu tarz bir merkez nokta, mobilyalarınızın belli bir diyagram halini almasını sağlar. Ayrıca yerleştirme sürecinde, aklınız karışırsa bu merkez nokta size yardım edecektir. Gözden kaçırmamanız gereken ve özellikle dikkat isteyen bir başka konu ise, mobilyalar arası uzaklıklardır. Kulağa oldukça kolay gelebilir, fakat kullanışsız bir oturma odasından kaçınmak için, çizdiğiniz oturma odası planında mobilyalar arası uzaklıkları da hesaba katmanız yerinde olacaktır.
Mobilyalarınızı belli bir forma sokmaya çalışırken, birden fazla teknikten ve birçok farklı yoldan faydalanmanız mümkün. Fakat genel olarak, oturma odanızda belli bir düzenin ve nizamın hüküm sürmesini arzu ediyor iseniz, oturma odanızdaki mobilyaları simetrik bir biçimde yerleştirebilirsiniz. Simetrik biçimde dizayn edilen alanların oldukça fazla sayıda avantajı olduğu söyleyebiliriz. İlk olarak belirtmemiz gereken konu, böylesi bir düzende öne çıkan ögelerin dekoratif araçların kendilerinden ziyade simetrik düzenin olduğudur. Yani simetrik bir biçimde dekore edilen bir oturma odasında, asıl ilgiyi çeken şey simetrik dizayn olacaktır. Bu durumu hem lehinize hem de aleyhinizde kullanmanız mümkün. Eğer mobilyalarınız görece silik çizgilere sahip mobilyalar ise, mobilyalarınızı simetrik biçimde dizayn ederek bu dezavantajı kamufle edebilirsiniz. Diğer yandan, böylesi bir durum parlak çizgilere sahip olan mobilyalar için dezavantaj haline dönüşecektir. Ayrıca böylesi bir dizaynın bir olumsuz yönü de, dekorasyonda yapacağınız her değişiklik için aynı şekilde bir başka değişiklik yapmanız gerektiğidir. Örneğin bir abajuru çok beğendiniz ve almaya karar verdiniz. Fakat simetrik bir biçimde dekore edilmiş bir oturma odanız var ise, aynı abajurdan bir tane almanız gerekir. Ancak bu sayede mevcut simetriyi koruyabilirsiniz… Özellikle iç dekorasyon alanında kendine has bir çizgisi olan Hakan Helvacıoğlu imzalı bu dekorasyon, buram buram simetri kokmasıyla oldukça hoş bir hava kazanmış.
Oturma odası gibi yoğun biçimde kullanılan bir alandaki mobilyaları belli bir forma sokmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da hiç şüphesiz trafik akışı. Trafik akışını dikkate almanız kritik bir öneme sahip, zira bu trafik akışının geçtiği yollar dikkate alınmadan yapılan dizaynlar çoğunlukla hüsranla sonuçlanmakta. Hem zaten kim mutfaktan salona geçerken ayağını bir sehpaya çarpmak ister ki ? İşte tüm bu sebeplerden ötürü, oturma odasındaki mobilyalarınızı kullandığınız güzergahlara göre yerleştirmelisiniz. Örneğin oturma odanız bir odadan başka bir odaya geçiş için kullanılan bir alana konumlandırılmış ise, bu konu bilhassa önemli olacaktır. Bu sebepten ötürü, mobilyaları tüm bu geçiş yollarından uzak tutmaya çalışın. Aksi takdirde zaten mobilyalarınızın bu güzergah üzerinde uzun süre kalamayacağını siz de fark edeceksiniz. Peki ama bu konuda neler yapılabilir ? Dilerseniz, bu güzergahları dikkate alarak yapacağınız dekorasyonda bu yollar üzerine mobilya koymayabilirsiniz. Diğer yandan, trafik yoğunluğu da dikkate almalısınız. Örneğin oturma odanızda pek sık zaman geçirmiyor ve bu alana pek fazla dahil olmuyorsanız, trafik akışı oturma odanızdaki mobilyaları belli bir forma sokarken dikkat etmeniz gereken etmenlerden biri olmaktan çıkacaktır… Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, ortamdaki koltuklar, orta sehpa ve halı, alanın kenarındaki koridordan uzak bir yere konumlandırılmış. Bu sayede geçişler için farklı bir alan, kullanım için farklı bir alan olmak üzere, odadaki alan iki farklı amaç için bölümlenmiş.