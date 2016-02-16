Mobilyalarımı nasıl en iyi şekilde düzenleyebilirim ?

Oturma odası gibi yoğun biçimde kullanılan bir alandaki mobilyaları belli bir forma sokmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da hiç şüphesiz trafik akışı. Trafik akışını dikkate almanız kritik bir öneme sahip, zira bu trafik akışının geçtiği yollar dikkate alınmadan yapılan dizaynlar çoğunlukla hüsranla sonuçlanmakta. Hem zaten kim mutfaktan salona geçerken ayağını bir sehpaya çarpmak ister ki ? İşte tüm bu sebeplerden ötürü, oturma odasındaki mobilyalarınızı kullandığınız güzergahlara göre yerleştirmelisiniz. Örneğin oturma odanız bir odadan başka bir odaya geçiş için kullanılan bir alana konumlandırılmış ise, bu konu bilhassa önemli olacaktır. Bu sebepten ötürü, mobilyaları tüm bu geçiş yollarından uzak tutmaya çalışın. Aksi takdirde zaten mobilyalarınızın bu güzergah üzerinde uzun süre kalamayacağını siz de fark edeceksiniz. Peki ama bu konuda neler yapılabilir ? Dilerseniz, bu güzergahları dikkate alarak yapacağınız dekorasyonda bu yollar üzerine mobilya koymayabilirsiniz. Diğer yandan, trafik yoğunluğu da dikkate almalısınız. Örneğin oturma odanızda pek sık zaman geçirmiyor ve bu alana pek fazla dahil olmuyorsanız, trafik akışı oturma odanızdaki mobilyaları belli bir forma sokarken dikkat etmeniz gereken etmenlerden biri olmaktan çıkacaktır… Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, ortamdaki koltuklar, orta sehpa ve halı, alanın kenarındaki koridordan uzak bir yere konumlandırılmış. Bu sayede geçişler için farklı bir alan, kullanım için farklı bir alan olmak üzere, odadaki alan iki farklı amaç için bölümlenmiş.