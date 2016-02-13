Evimi nasıl sadeleştirebilirim?

Günümüzde bir çoğumuz hayatımızı sadeleştirme ihtiyacı duyuyoruz. İş, trafik, aile derken oldukça yorucu bir şehir hayatı yaşıyor, içinde bulunduğumuz sistemin farkında olsak da olmasak da bize dayattığı normlar nedeniyle durmazsızın alışveriş yapıyor, bu yorucu hayata bir de eşya yükünü sokuyoruz. Dövüş Kulübü filminde de işlendiği üzere, bir noktada bir bakmışız eşyaların sahibi biz değil, bizlerin sahibi eşyalar olmuş. Oysa birçoğumuz çok daha azı ile yetinebilecek, yetinmekle kalmayıp bunu tercih edecek durumdayız. Dekorasyonumuzu sadeleştirek eşyamızı minimal düzeyde tutabilir, evimizi ve nihayetinde kendimizi rahat nefes alır hale getirebiliriz.

Bu noktada minimalist akıma kısaca bir göz atalım. Minimalizm 1960'lı yıllarda soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve ifade, tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla ortaya çıkmış. Sadeliği ve nesnelliği öne çıkaran bu sanat akımı dekorasyon dünyasını da elbette oldukça fazla etkilemiş. Akımı yaygınlaşması, tabiri caizse mainstream haline gelmesi hemen olmamış ancak aynı nedenden dolayı da modası asla geçmemiş, zira moda olma kavramına oldukça tezat bir yaklaşım. Üstelik gün geçtikçe minimalist dekorasyon arzusu daha da yaygınlaşıyor.

Hayatı sadeleştirmek ise özellikle 1990'lı yıllar itibarıyla daha çok talep gören ve haliyle daha çok söz edilen bir kavram haline gelmiş. Toplum içindeki hayatlarımız hızlandıkça özel yaşantılarımız yavaşlatma isteği bu noktada oldukça anlamlı. Yemek kültüründe dahi slow* akımlar çıkmış, sadelik ve basitlik hor görülen değil, özellikle tercih edilen bir yaşam tarzı haline gelmeye başlamış.

Hayatımızı sadeleştirme girişimine başlamanın ilk yolu ise yaşam alanımızı, yani evimizi sadeleştirmekten geçiyor. Yalnızca ihtiyacımız olan kadarına sahip olacağımız, ömrümüzü ve paramızı tüketmeyecek sade bir yaşam ve eşya yerine spor, kültürel faaliyetler, hobiler vs için ayrılan zaman, para, enerji… Kulağa çok mantıklı gelmiyor mu?