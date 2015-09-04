Düşman çatlatacak bir ev

Saniyenin yüzde biri bile yeterli. Neye mi? İlk izlenim edinmeye. İlk izlenimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok.
m67architekten tarafından Baden-Württemberg'de bulunan Uhldingen-Mühlhofen'de tasarlanan ev de hem ilk izlenim olarak görenleri etkiliyor hem de zaman geçirince ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. İlk bakışta kapalı görünse de arka tarafı çok açık olan ev oldukça ferah. Gelin kendiniz görün.
Yerleşim bölgesindeki bir sokak üzerinde bulunan ev 2013 yılında tamamlanmış. Beyaz ön cephe ve koyu renk çatıyla uyumlu olarak evin kapısında ahşap tercih edilmiş. Cadde tarafından bakıldığında kapalı görünen ev dışarıya ancak çatıdaki iki ve birinci kattaki bir yatay pencere vasıtasıyla açılıyor. Ama bu ilk izlenim sizi yanıltmasın. bakmayın evin ön tarafından utangaç olduğuna. Arka tarafı görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.
Evin ön taraftan görünüşü insana evin karanlık olduğu izlenimini uyandırıyor. Estetik olmaısna rağmen bir na korkuya kapılmamaıza neden oluyor. Ama evin arka tarafına geçtiğimizde neresyse tüm arka cephenin camla kaplı olduğunu ve bu yüzden evin son derece aydınlık ve havadar olduğunu görüyoruz.
Birinci katın tavanı uzatılarak bir balkon elde edilmiş balkondan doğayla barışık etrafı izlemek mümkün olabilir.
Burası evin birinci katı. Bu gördüğünüz alan hem oturma odası, hem mutfak hem de yemek odası olarak işlev görüyor. L şeklindeki alanın kısa kenarında yemek masası bulunuyor. Geri planda mutfak ve L'nin uzun parçasında ise oturma odası konumlanmış. Mekanlar adeta birbirinin içine geçiyor. Oturma odasında balkona doğrudan çıkış mümkün.
Merdivenler her zaman yukarı çıkmak ve aşağı inmekten ibaret değildir. Bazı merdivenler insanın gözünü alabilir. Tıpkı bu merdivende olduğu gibi. Ahşap merdiven basamakları adeta boşlukta asılı duruyormuş gibi görünüyor. Çok havalı!
Banyominimalist bir anlayışla tasarlanmış. Beyazın hakim renk olduğu alanda lavabo teknesinin üzerinde durduğu siyah mermer tezgah çok hoş bir kontrast yaratmış. Pencere ve kapıyla aydınlık olan banyo çok ferah görünüyor.
Son olarak size evin gece dışarıdan nasıl göründüğünü göstermek istiyoruz. Bol pencereli ev başarılı aydınlatmasıyla gece bir yıldız gibi parlıyor.
Daha fazla dekorasyon fikri için tıklayın.