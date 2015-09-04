Düşman çatlatacak bir ev

Saniyenin yüzde biri bile yeterli. Neye mi? İlk izlenim edinmeye. İlk izlenimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok.

m67architekten tarafından Baden-Württemberg'de bulunan Uhldingen-Mühlhofen'de tasarlanan ev de hem ilk izlenim olarak görenleri etkiliyor hem de zaman geçirince ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. İlk bakışta kapalı görünse de arka tarafı çok açık olan ev oldukça ferah. Gelin kendiniz görün.