Sürprizlerle dolu ultra şık bir ev

Lüks kavramı; kimileri için araba iken kimileri için mücevher olabilir, ancak kimileri içinde lüks mobilyalar ile dekore edilmiş ferah bir evdir. Mimar Arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris tarafından dekore edilen bu ev örneğinde olduğu gibi etkili aydınlatmalar, yeşil bitkiler, lüks mobilyalar ile bezenmiş muhteşem bir dekorasyonu lüks kavramını çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Zengin mobilyaların görsel bir zevk çerçevesinde etkileyici bir dekorasyon planı ile dekore etmek ve ortaya ultra şık bir ev mimarlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Evi gezmeye başladığınızda şatafatın, şıklığın ve zarafetin izlerini hemen fark edecek ve hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Homify, bu gün ultra şık ve zarif bu evi gezmenizi sağlayarak, farklı bir dekorasyon hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.
Evin salonu oldukça geniş ve şık bir şekilde dekore edilmiş, dekorasyonun ana rengi açık beyaz renk tercih edilerek daha aydınlık bir salon oluşması sağlanmış. Zemin kat ile üst katı birbirine bağlayan merdiven de şık bir şekilde kıvrımlı olarak tasarlanmış, basamaklar ledler ile aydınlatılarak zarafeti artırılmış. Üst basamaklar standart boyutlarda tutulmuş olup, alttaki basamaklar merdiven kıvrımları le orantılı olarak uzatılmış estetik bir görünüm oluşturulmuş.
Evin ana yatak odası, büyülü bir şekilde dekore edilmiş, renk olarak salon ile aynı renk tercih edilerek renk uyumu olması sağlanmış. Özel iki adet aydınlatma armatürü ile yatak odasının ana aydınlatması sağlanmış, tavana gömülü led aydınlatmalar yardımcı aydınlatma sağlanarak odanın şıklığı artırılmıştır. Yatak odasınında yatak başlığı üzerine iki adet sihirli ayna yerleştirilerek oda içindeki ışığın odaya homojen yayılması sağlanmış ve ayna ile odanın aksesuar dekorasyonu tamamlanmıştır.
Her ayrıntısı ile lüks kavramının detaylarını yansıtan bu ev, klasik bir ev sineması ile lüks kavramını en üst noktaya çıkarmıştır. Her yönü ile işlevsel olan bu ev sineması, koltuk tercihi ve oda genişliği ile ferah bir ortam oluşturulmuştur. Arka planda tercih edilen canlı bir duvar kağıdı, çözünürlüğü yüksek bir fotoğraf ile görsellik artırılmıştır. Bütün ayrıntıları ile konforun yansıtıldığı, kalitenin ve lüksün sergilendiği, sinema keyfinin istenildiği şekilde yaşanabileceği bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin mutfak bölümüne geldiğinizde, karşınıza modern ve lüks bir mutfak çıkıyor. Bu mutfak yarı açık bir mutfak şeklinde tasarlanmış, bir bar düşünülerek barın önüne 4 adet tabure konulmuş. Bu sayede yemek masası kullanılmadan mutfak dekorasyonu tamamlanmış. Renk olarak diğer odalar ile aynı renk kullanılmış, tavan led ve sarkıtma aydınlatma armatürü ile aydınlatma sağlanmış. Mutfak tezgahının üzerinde bırakılan geniş pencere ile doğal havalandırma sağlanmıştır.
Mutfak dışında kullanılan yemek odası, şık mobilyalar ile dekore edilerek estetik ve ferah bir yemek odası oluşturulmuş, duvar boyunca kullanılan aynalar ile zarif bir yemek odası tasarımı yapılarak lüks ve ihtişam gözler önüne serilmiştir. Yemek masası takımı krem renginde tercih edilerek ortam rengi ile uyumlu olması sağlanmış, zarif ve şık tavan aydınlatması ile lüks bir yemek odası ortaya çıkarılmış.
Evin i mekanları çok özel bir çalışma ile lüks bir şekilde dekore edilmiş, dış cephe de yaratıcı bir tasarımla kendisin gösteren ve görenleri hayran bırakan bir görselliğe kavuşturulmuş. Geniş cam duvarlar ile gece bir yıldız gibi parlayan, çevre düzenlemesi ile peyzajının uyumlu olması evin dış cephesinin bir sanat eserine dönüşmesini sağlamış.