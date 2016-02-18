Sürprizlerle dolu ultra şık bir ev

Lüks kavramı; kimileri için araba iken kimileri için mücevher olabilir, ancak kimileri içinde lüks mobilyalar ile dekore edilmiş ferah bir evdir. Mimar Arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris tarafından dekore edilen bu ev örneğinde olduğu gibi etkili aydınlatmalar, yeşil bitkiler, lüks mobilyalar ile bezenmiş muhteşem bir dekorasyonu lüks kavramını çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Zengin mobilyaların görsel bir zevk çerçevesinde etkileyici bir dekorasyon planı ile dekore etmek ve ortaya ultra şık bir ev mimarlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Evi gezmeye başladığınızda şatafatın, şıklığın ve zarafetin izlerini hemen fark edecek ve hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Homify, bu gün ultra şık ve zarif bu evi gezmenizi sağlayarak, farklı bir dekorasyon hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.