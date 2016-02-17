Bahçem için en doğru ağaç tipi hangisi ?

Bahçe dekorasyonu, evinizin diğer alanlarında bulunan dekorasyonlardan birçok yönü ile farklı olan bir dizayna sahiptir. Bu farklılık, kökenini birçok farklı sebepten almaktadır. Bu sebeplerden ilki, bahçenizin mekan olarak dışsal ve fiziki koşullarla oldukça iç içe olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizde bulunan mobilyalar ve çeşitli dekorlar, oturma odanızda veya salonunuzda bulunan mobilyalara göre nem ile daha içli dışlıdır. Bu dışsal etkilere güneşin kavurucu etkisini de katmak gerekir. Güneşin bu sıcak etkisi ile birleşen nem, mobilyalarınızın kısa süre içinde zarar görmesine sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, bahçe dizaynınızı gerçekleştirirken çok farklı etkenleri göz önünde tutmalısınız. Diğer yandan, bugünkü konumuzla ilişkili de olmak üzere, bahçe dekorasyonlarını diğer dekorasyonlardan farklı kılan diğer etmen nedir ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Bahçeler, kapalı mekanlarda bulunan dizaynların aksine çok daha fazla dekoratif araç barındırma yetisine sahip. Dekoratif araçtan kastımız, iç mekan dekorasyonlarında olduğu gibi aksesuarlar ile sınırlı değil. Zaten bahçenizi farklı yapan da tam olarak bu nokta. Bahçenizde kullanabileceğiniz dekoratif ögelerin sınırı neredeyse yok. Çünkü, bu tarz açık bir alanda, dilerseniz canlı ögeler de kullanabilirsiniz. Canlı ögeden kastımız, çoğunlukla dekoratif ağaçlardır. Fakat bir iç mekanda, böylesi renkli ve canlı ağaçlar yetiştirmek, çoğu zaman çeşitli sıkıntılara sebep olur.
Bahçe dekorasyonunuzu bu denli eşsiz kılan özelliklerden en önemlisi, üzerinde durmaya çalıştığımız ağaçlar. Bu ağaçlar, tıpkı kendiliğinden yetişen ve büyüyen doğal ağaçlar olabileceği gibi sizin müdahaleniz ile yetişen ve sürekli olarak bakıma ihtiyaç duyan dekoratif ağaçlar da olabilir. Japonların meşhur bonsai sanatını duymuşsunuzdur. Doğal ögelerden estetik görünüm elde etmeyi kendine ilke edinmiş olan bu sanat, minyatür ağaçların bakımı ve süslenmesi ile ilgilidir. İç mekanda doğal görünümlü bir ağaç yetiştirmenin nadir yollarından biri olan bu sanat, aslında doğal öğelerin dekorasyona ne büyük bir katkı sağladığını kanıtlar nitelikte. Hal böyle olunca, bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçlar konusunda da oldukça özenli davranmanız elzem bir hal alıyor. Peki ama bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçları seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir ? Daha açık bir tabir ile, bahçeniz için en uygun ağaç tipi hangisidir ? Aslında bu soruya dair karakteristik yanıtları, yazımızın kalan kısmında vermeyi planlıyoruz. Fakat bu noktada, genel kurallardan bahsetmek gerek. Her zaman söylediğimiz gibi, bahçe dekorasyonlarında kullanacağınız canlı ögeleri seçerken, bahçenizin bulunduğu alandaki fiziksel koşulları göz önünde tutun. Bu fiziksel koşullardan ilki, canlı dekoratif öge ile -ki bu konuda öge dediğimiz ağaç oluyor- çok yakından ilişki kuracak olan hava koşulları. Bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlerken, hava koşullarına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü çoğu bitki türü, ancak belirli bir iklim kuşağında yaşamını sürdürebilir. Kökenini soğuk tundralardan alan şık bir ağacı, sıcak ve nemli Akdeniz ikliminde yetiştirmek büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanacaktır. Diğer yandan, dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise toprak tipi. Tıpkı iklim ve hava koşulları gibi, toprak tipi de aslında bir nevi bitkinin parmak izini teşkil ediyor. Çünkü çoğu bitki, belirli topraklarda yetişmeye elverişlidir. Örneğin, killi topraklar meyve ağacı yetiştirme konusunda pek de elverişli değildir. Suyu oldukça geç çeken bu topraklar, özellikle yoğun yağışlarla karşılaşacağınız kış aylarında tam bir çamur deryasına dönebilir. Bu açıdan, bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlerken toprak tipini göz önünden ayırmayın.
Genel hususlar bu şekilde olsa da, bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlemek için yeterli değildir. Bu ağaç tipleri, sizin bu ağaçlardan neler beklediğiniz ile de oldukça yakından ilgilidir. Yazımızın kalan kısmında, farklı amaçlara ve estetik zevklere hizmet eden farklı ağaç tiplerini paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla bahçe dekorasyonu örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, hem peyzaj düzenleme örneklerine hem de bahçe dekorasyonu örneklerine ev sahipliği yapan bahçe kategorisini ziyaret edebilirler…
Bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçtan beklentileriniz, bu ağaç tipini seçerken oldukça büyük iş görür. Bahçenizde eksik olduğunu düşündüğünüz hususları önceden belirlemek, ağaç seçimi safhasında oldukça işinize yarayacaktır. Bahçe dekorasyonlarında sık sık karşılaşılan ve çoğunlukla sıcak iklimleri anımsatan uzun palmiyeler, sahip oldukları kalın ve görkemli gövdeleri sayesinde, bahçenize oldukça hoş bir hava katabilirler. Bu odunsu ve kalın gövde, bir yandan bahçenizin doğal dokusunu güçlendirirken bir yandan da ortama egzotik bir hava katacaktır. Nota Tasarım'a ait olan bu peyzaj düzenlemesi, sahip olduğu palmiye ağaçlarının katkısı ile de oldukça sıcak bir atmosfere sahip. Sıcak yaz günlerinde, bu palmiyeler size tıpkı eğlenceli bir tatil havası yaşatabilir…
Kimi zaman da tercihinizi estetik zevklerinizi göz önünde tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Kaldı ki doğa, sahip olduğu renkli ve canlı tonları sayesinde çoğu zaman bizleri büyülemektedir. Doğa ananın bu renkli görüntüsü, kimi zaman da ağaçların sahip olduğu yapraklarda vücut bulur. Özellikle ilkbahar aylarında yeşeren yaprakları sayesinde, hepimizi çeşitli hayaller kurmaya sevk eden bu renkli ağaçlar, bahçeniz için oldukça hoş bir alternatif olmaz mı ? Bu dış mutfak örneğinde ise, özellikle ocağın arka kısmında bulunan ve mor yapraklara sahip olan ağaç, ortama oldukça renkli bir hava katmış. Tuğlaların ve renksiz tabanın kırsal havasına karşın, ağacın bu renkli yapısı ortama sıcaklık katmış.
Eğer yetiştireceğiniz ağaçlara yönelik beklentiniz, tıpkı renkli yapraklar gibi estetik bir boyutta ise, bu dekorasyondaki gibi kısa boylu palmiyeleri tercih edebilirsiniz. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde yetişen bu ağaçlar, sahip oldukları otantik yaprak şekilleri sayesinde bahçenize oldukça eşsiz bir hava katacaktır. Bununla beraber, hem bakımı kolay olduğu için hem de diğer ağaç türlerine göre maliyeti düşük olmasından ötürü, bu tarz palmiyeler estetik bir zevk arzu ettiğiniz bahçeniz için ideal olabilir…
Bahçenize dikeceğiniz fidanların, ilerleyen zamanlarda size sulu ve lezzetli meyveler vermesini istiyorsanız, tercihinizi yaparken bu kıstası da dikkate almalısınız. Fakat şunu belirtmekte fayda var; Bu sulu ve lezzetli meyveleri yalnızca siz istemiyorsunuz… Diğer hayvanlar ve böcekler de tıpkı sizin gibi bu meyvelerin yolunu gözlüyor olacaktır. İşte hem bu sebepten hem de sağlıklı meyveler almak açısından, meyve ağaçlarının bakımını iyi ve sık yapmanız yerinde olacaktır. Ed Mimarlık'a ait olan bu bahçe dekorasyonunda gördüğünüz meyve ağaçları, özellikle Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerini taşıyan ağaçlar. Sıcak ve nemli bölgelerinde yetişen limon ve zeytinin yanı sıra, elma, armut, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçları da bahçeniz için güzel bir alternatif olabilir.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bahçenizi dekore ederken kullanacağınız ağaçların seçimi konusunda dikkate alınması gereken kıstaslar, çoğunlukla sizin bu ağaçlardan ne tarz bir fayda beklediğiniz ile alakalı. Eğer bu ağaçlardan dekoratif anlamda değil de işlevsel boyutta bir fayda bekliyorsanız, özellikle yaz aylarında sıcak bahçenizde gölgesine sığınacağınız bir ağaç tercih edebilirsiniz. Greenline Peyzaj'a ait bu bahçe dekorasyonunda, özellikle sahip olduğu yoğun yaprak dokusu sayesinde bahçeye oldukça ferah ve serin bir hava katan bu ağaç, bahçeniz için ideal olabilir. Diğer yandan, söğüt, çınar, kavak gibi ağaçlar da özellikle yaz aylarında size keyifli vakitler geçirmeniz konusunda yardımcı olabilir…
Kimi zaman da denenmemiş olanı deneme peşine düşebilirsiniz. Sıradanlaşmış tercihleri seçmektense, risk alarak oldukça orijinal bir dekorasyon yaratmak, oldukça beceri isteyen bir iştir. Eğer kendinize bu konuda güveniniz tam ise, tıpkı Abelia Peyzaj imzalı bu dekorasyondaki gibi bir dizayn deneyebilirsiniz. Merkezi bodur bir zeytin ağacı olan bu dizayn, gerek taş saksısı gerekse alt kısımda bulunan yeşil dokusu ile, doğallık ve modernliğin aynı anda kullanıldığı bir dizayn olma özelliği taşıyor. Diğer yandan, böylesi bir dizayn kırsal tarzda dekore edilen bahçeler için oldukça ideal.