Bahçem için en doğru ağaç tipi hangisi ?

Bahçe dekorasyonu, evinizin diğer alanlarında bulunan dekorasyonlardan birçok yönü ile farklı olan bir dizayna sahiptir. Bu farklılık, kökenini birçok farklı sebepten almaktadır. Bu sebeplerden ilki, bahçenizin mekan olarak dışsal ve fiziki koşullarla oldukça iç içe olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizde bulunan mobilyalar ve çeşitli dekorlar, oturma odanızda veya salonunuzda bulunan mobilyalara göre nem ile daha içli dışlıdır. Bu dışsal etkilere güneşin kavurucu etkisini de katmak gerekir. Güneşin bu sıcak etkisi ile birleşen nem, mobilyalarınızın kısa süre içinde zarar görmesine sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, bahçe dizaynınızı gerçekleştirirken çok farklı etkenleri göz önünde tutmalısınız. Diğer yandan, bugünkü konumuzla ilişkili de olmak üzere, bahçe dekorasyonlarını diğer dekorasyonlardan farklı kılan diğer etmen nedir ? Aslında bu sorunun oldukça basit bir cevabı bulunmakta. Bahçeler, kapalı mekanlarda bulunan dizaynların aksine çok daha fazla dekoratif araç barındırma yetisine sahip. Dekoratif araçtan kastımız, iç mekan dekorasyonlarında olduğu gibi aksesuarlar ile sınırlı değil. Zaten bahçenizi farklı yapan da tam olarak bu nokta. Bahçenizde kullanabileceğiniz dekoratif ögelerin sınırı neredeyse yok. Çünkü, bu tarz açık bir alanda, dilerseniz canlı ögeler de kullanabilirsiniz. Canlı ögeden kastımız, çoğunlukla dekoratif ağaçlardır. Fakat bir iç mekanda, böylesi renkli ve canlı ağaçlar yetiştirmek, çoğu zaman çeşitli sıkıntılara sebep olur.

Bahçe dekorasyonunuzu bu denli eşsiz kılan özelliklerden en önemlisi, üzerinde durmaya çalıştığımız ağaçlar. Bu ağaçlar, tıpkı kendiliğinden yetişen ve büyüyen doğal ağaçlar olabileceği gibi sizin müdahaleniz ile yetişen ve sürekli olarak bakıma ihtiyaç duyan dekoratif ağaçlar da olabilir. Japonların meşhur bonsai sanatını duymuşsunuzdur. Doğal ögelerden estetik görünüm elde etmeyi kendine ilke edinmiş olan bu sanat, minyatür ağaçların bakımı ve süslenmesi ile ilgilidir. İç mekanda doğal görünümlü bir ağaç yetiştirmenin nadir yollarından biri olan bu sanat, aslında doğal öğelerin dekorasyona ne büyük bir katkı sağladığını kanıtlar nitelikte. Hal böyle olunca, bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçlar konusunda da oldukça özenli davranmanız elzem bir hal alıyor. Peki ama bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçları seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir ? Daha açık bir tabir ile, bahçeniz için en uygun ağaç tipi hangisidir ? Aslında bu soruya dair karakteristik yanıtları, yazımızın kalan kısmında vermeyi planlıyoruz. Fakat bu noktada, genel kurallardan bahsetmek gerek. Her zaman söylediğimiz gibi, bahçe dekorasyonlarında kullanacağınız canlı ögeleri seçerken, bahçenizin bulunduğu alandaki fiziksel koşulları göz önünde tutun. Bu fiziksel koşullardan ilki, canlı dekoratif öge ile -ki bu konuda öge dediğimiz ağaç oluyor- çok yakından ilişki kuracak olan hava koşulları. Bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlerken, hava koşullarına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü çoğu bitki türü, ancak belirli bir iklim kuşağında yaşamını sürdürebilir. Kökenini soğuk tundralardan alan şık bir ağacı, sıcak ve nemli Akdeniz ikliminde yetiştirmek büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanacaktır. Diğer yandan, dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise toprak tipi. Tıpkı iklim ve hava koşulları gibi, toprak tipi de aslında bir nevi bitkinin parmak izini teşkil ediyor. Çünkü çoğu bitki, belirli topraklarda yetişmeye elverişlidir. Örneğin, killi topraklar meyve ağacı yetiştirme konusunda pek de elverişli değildir. Suyu oldukça geç çeken bu topraklar, özellikle yoğun yağışlarla karşılaşacağınız kış aylarında tam bir çamur deryasına dönebilir. Bu açıdan, bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlerken toprak tipini göz önünden ayırmayın.

Genel hususlar bu şekilde olsa da, bahçeniz için en uygun ağaç tipini belirlemek için yeterli değildir. Bu ağaç tipleri, sizin bu ağaçlardan neler beklediğiniz ile de oldukça yakından ilgilidir. Yazımızın kalan kısmında, farklı amaçlara ve estetik zevklere hizmet eden farklı ağaç tiplerini paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla bahçe dekorasyonu örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, hem peyzaj düzenleme örneklerine hem de bahçe dekorasyonu örneklerine ev sahipliği yapan bahçe kategorisini ziyaret edebilirler…