Şehrin ortasında çift avlulu bir ev

Şehirlerdeki yoğun nüfus oranı, arsaların çok değerli, dolayısıyla pahalı ve kısıtlı olması nedeniyle antik zamanlardan beri var olan avlulu ev modeli giderek azalmaya ve yalnızca taşra ya da köylerde görülmeye başlandı. Bu sayfadaki yazımızda, günümüzde nadiren bulunur hale gelmiş, eşsiz bir avlulu eve konuk olacağız. Bu avlulu evin en büyük özelliği ise şehir içinde konumlanan ve modern bir mimariye sahip olan yapısı. Tam anlamıyla çağdaş bir şehir evi olan bu konut hem güncel trendleri taşıyor hem de avlusu nedeniyle nostaljik bir havaya sahip. On yedi nokta bir metreye on bir nokta beş metrelik boyutlarıyla oldukça küçük bir arsaya sahip olan konut, aynı zamanda küçük ev nasıl tasarlanmalı konusunda da kusursuz bir örnek oluşturuyor. İngiltere'nin Dulwich şehrinde konumlanan konutu Designcubed firmasından mimar Stephen Blowers tasarlamış. Havanın genellikle bulutlu olduğu bu bölgede, yapının geniş pencereleri, tabandan tavana sürgülü ya da katlanır cam kapıları ve iç mekandaki tavan pencereleri ile gün ışığından maksimum düzeyde yararlanması sağlanmış. L biçimindeki yapının her iki avlusunun iki tarafını konutun kendisi çevrelemiş. Diğer iki tarafında ise konutla aynı dış cephe kaplamasına sahip duvar var. Böylece dört taraftan da kapalı olan bu alanda meraklı gözlerden uzak şekilde, rahatça zaman geçirmek mümkün, mahremiyet tam anlamıyla sağlanmış.
Geniş olan avlunun bir tarafında mutfak, diğer tarafında ise yatak odası yer alıyor. Ahşap rabıta ile kaplı olan zemin sayesinde bu alana hem sıcak ve samimi bir hava verilmiş hem de konutun dış cephe kaplaması ile uyum sağlanmış. Avlu duvarlarından biri yine aynı şekilde ahşap kaplamaya sahip. Diğeri ise İngiliz evlerinde sıklıkla kullanılan geleneksel yapı malzemesi kırmızı harman tuğladan.
Konut L şekline sahip ve avlunun yer aldığı L'nin iç kısmına bakan cephelerden birinde mutfak konumlandırılmış. Tamamı ahşap cephe kaplamasına sahip olan tek katlı yapının avlu zemini ve bir duvarı da aynı şekilde ahşap. Bu da kaplanır cam kapılar tamamen açıldığında, iç ve dış iki mekanı, yani mutfak ve avlulu tek bir mekana dönüştürüyor.
Metrekare olarak oldukça küçük bir alana sahip konutun açık planlı mutfağı için oldukça cömert bir alan bırakılmış. Çağdaş konut mimarisinde sıklıkla gördüğümüz bu özellik mutfakta ailecek geçirilen zamanın da arttığının göstergesi diyebiliriz.
Mutfakta beyaz ve doğal ahşap dokularının şık ve zarif uyumunu görüyoruz. Geniş ada ünite ise rahat bar sandalyeleri ile günlük, rutin olarak kullanılan bir masaya dönüştürülmüş.
Oturma odası ve mutfak açık bir plana sahip. Arada seperatör olarak kullanılan alçak bir duvar var ve duvarın oturma odasına bakan tarafı aynı zamanda televizyon ünitesi olarak da görev yapıyor. Oturma odası boyunca yer alan sürgülü cam kapı ise boydan boya açılarak iç ve dış mekanları birbirine bağlıyor.
Seperatörlerin ve komple açılır kapanır cam kapıların da bahsedildiği ’Dairenizi yeniden planlarken yapılması ve yapılmaması gereken şeyler’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Malum, İngiltere günlük güneşlik havasıyla meşhur sayılmaz. Her ne kadar fotoğrafta güneşli bir hava yakalanmış olsa da, genelde bulutlu bir havaya sahip olan bölgede gün ışığı son derece değerli. Bu nedenle hem modern hem de geleneksel evlerde tavan pencereleri son derece yaygın olarak kullanılıyor. Tıpkı bu çağdaş konutta da görüldüğü üzere. Oldukça büyük bir tavan penceresine sahip olan konut, diğer geniş pencere ve cam kapılarının da yardımıyla son derece ferah iç mekanlar sağlamış.