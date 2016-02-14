Şehrin ortasında çift avlulu bir ev

Metrekare olarak oldukça küçük bir alana sahip konutun açık planlı mutfağı için oldukça cömert bir alan bırakılmış. Çağdaş konut mimarisinde sıklıkla gördüğümüz bu özellik mutfakta ailecek geçirilen zamanın da arttığının göstergesi diyebiliriz.

Mutfakta beyaz ve doğal ahşap dokularının şık ve zarif uyumunu görüyoruz. Geniş ada ünite ise rahat bar sandalyeleri ile günlük, rutin olarak kullanılan bir masaya dönüştürülmüş.