Şehrin ortasında çift avlulu bir ev

Şehirlerdeki yoğun nüfus oranı, arsaların çok değerli, dolayısıyla pahalı ve kısıtlı olması nedeniyle antik zamanlardan beri var olan avlulu ev modeli giderek azalmaya ve yalnızca taşra ya da köylerde görülmeye başlandı. Bu sayfadaki yazımızda, günümüzde nadiren bulunur hale gelmiş, eşsiz bir avlulu eve konuk olacağız. Bu avlulu evin en büyük özelliği ise şehir içinde konumlanan ve modern bir mimariye sahip olan yapısı. Tam anlamıyla çağdaş bir şehir evi olan bu konut hem güncel trendleri taşıyor hem de avlusu nedeniyle nostaljik bir havaya sahip. On yedi nokta bir metreye on bir nokta beş metrelik boyutlarıyla oldukça küçük bir arsaya sahip olan konut, aynı zamanda küçük ev nasıl tasarlanmalı konusunda da kusursuz bir örnek oluşturuyor. İngiltere'nin Dulwich şehrinde konumlanan konutu Designcubed firmasından mimar Stephen Blowers tasarlamış. Havanın genellikle bulutlu olduğu bu bölgede, yapının geniş pencereleri, tabandan tavana sürgülü ya da katlanır cam kapıları ve iç mekandaki tavan pencereleri ile gün ışığından maksimum düzeyde yararlanması sağlanmış. L biçimindeki yapının her iki avlusunun iki tarafını konutun kendisi çevrelemiş. Diğer iki tarafında ise konutla aynı dış cephe kaplamasına sahip duvar var. Böylece dört taraftan da kapalı olan bu alanda meraklı gözlerden uzak şekilde, rahatça zaman geçirmek mümkün, mahremiyet tam anlamıyla sağlanmış.