Ofisimi nasıl daha konforlu hale getirebilirim?

İnsanların toplu yaşama pratiklerinin günümüzde vardığı nokta olan şehirler, özellikle metropol bazında değerlendirip, dışarıdan baktığımız zaman doğa ile aramıza mesafe koyan labirentler olarak tanımlanabilir. İçine doğanın sızmaması gereken labirentler. Çünkü şehir sistemi içerisinde doğanın sadece ihtiyaçlar çerçevesinde bir rolü olabilir. Yağmur barajlara yağsın suyumuz bitmesin biz sokakları ve ağaçları temizleyebiliriz gibi doğaya pragmatik bir yaklaşım gelişiyor sürekli. Kar, fırtına, aşırı yağmur, aşırı doğal bitki örtüsü şehrin sistemlerinde sorunlara yol açabilir. Ve biz bu labirentlerin içinde zorlu şehir koşulları altında cesaretle Minotor ile bitmeyen bir mücadeleye girişiyoruz. Bu labirent şehirlerde doğayı duyumsayamamak da bir nevi insanın var oluşu ile çelişkili hisler yaratabiliyor. Özellikle ofislerin bulunduğu semtler yoğun bir kalabalığın, trafiğin, yüksek binaların, seslerin olduğu alanlar oluyor. Figüranları farklı bir vahşi orman aslında. Bu aşamalardan geçip ofislere adımınızı attığınızda da nasıl bir atmosferle karşılaşacağınız size bağlı. Bulunduğunuz yapı içinde elektrik, havalandırma, su ve ısıtma sistemleri bulunan bir sürü insanın enerjisiyle dolu beton ve çelikten oluşmuş bir yer aslında. Bu alanı daha konforlu hale getirmek için biraz doğal materyallere ihtiyaç var. Renklerin psikoloji ile ilişkisi üzerine çalışan uzmanlar yeşil renge bakmanın gözlere iyi geldiğini ve yeşilin insana güven duygusu getirdiğini belirtiyorlar. Her ne kadar gelişen teknolojimizle dikey örgütlenmeler geliştirsek de kodlarımızın en derinlerinde yuvamız yine doğa… Bu sebeple ofisinizi daha konforlu hale getirme girişimlerine başladıysanız önceliğiniz ofisinize bolca bitki yerleştirmek olmalı. İç mekandaki ısı ve aydınlatma dengesine uyum sağlayabilecek oldukça çeşitli büyüklerde bitkiler bulunabiliyor. Bir hafta sonu tatilinizde bir fidanlığa giderek profesyonellerden bu konuda yardım alabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz ofiste bitki kullanımının mekana kattığı değer vücut buluyor. Bu bambu benzeri bitkiler Uzak Doğu etkilerini yansıtırken ofisinizin enerjisini de yükseltecektir. Bitkilere dokunmak, onlarla aynı atmosferde bulunmak pozitif sonuçlar doğuracağı için iş verimini de arttıracaktır. Ofisinizde bol bol bitki kullanın ve onların meditatif etkisinden yararlanın.