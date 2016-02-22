Ofisimi nasıl daha konforlu hale getirebilirim?

Ofislerinizi daha konforlu hale getirerek hem çalışma verimliliğiniz arttırabilir hem de çalışma saatlerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bu yazımızda ofis dekorasyonunu daha konforlu olacak şekilde düzenleyebilmeniz için çeşitli örnekler derledik. Keyifli okumalar!
İnsanların toplu yaşama pratiklerinin günümüzde vardığı nokta olan şehirler, özellikle metropol bazında değerlendirip, dışarıdan baktığımız zaman doğa ile aramıza mesafe koyan labirentler olarak tanımlanabilir. İçine doğanın sızmaması gereken labirentler. Çünkü şehir sistemi içerisinde doğanın sadece ihtiyaçlar çerçevesinde bir rolü olabilir.
Yağmur barajlara yağsın suyumuz bitmesin biz sokakları ve ağaçları temizleyebiliriz gibi doğaya pragmatik bir yaklaşım gelişiyor sürekli. Kar, fırtına, aşırı yağmur, aşırı doğal bitki örtüsü şehrin sistemlerinde sorunlara yol açabilir. Ve biz bu labirentlerin içinde zorlu şehir koşulları altında cesaretle Minotor ile bitmeyen bir mücadeleye girişiyoruz. Bu labirent şehirlerde doğayı duyumsayamamak da bir nevi insanın var oluşu ile çelişkili hisler yaratabiliyor. Özellikle ofislerin bulunduğu semtler yoğun bir kalabalığın, trafiğin, yüksek binaların, seslerin olduğu alanlar oluyor. Figüranları farklı bir vahşi orman aslında. Bu aşamalardan geçip ofislere adımınızı attığınızda da nasıl bir atmosferle karşılaşacağınız size bağlı. Bulunduğunuz yapı içinde elektrik, havalandırma, su ve ısıtma sistemleri bulunan bir sürü insanın enerjisiyle dolu beton ve çelikten oluşmuş bir yer aslında. Bu alanı daha konforlu hale getirmek için biraz doğal materyallere ihtiyaç var. Renklerin psikoloji ile ilişkisi üzerine çalışan uzmanlar yeşil renge bakmanın gözlere iyi geldiğini ve yeşilin insana güven duygusu getirdiğini belirtiyorlar. Her ne kadar gelişen teknolojimizle dikey örgütlenmeler geliştirsek de kodlarımızın en derinlerinde yuvamız yine doğa… Bu sebeple ofisinizi daha konforlu hale getirme girişimlerine başladıysanız önceliğiniz ofisinize bolca bitki yerleştirmek olmalı. İç mekandaki ısı ve aydınlatma dengesine uyum sağlayabilecek oldukça çeşitli büyüklerde bitkiler bulunabiliyor. Bir hafta sonu tatilinizde bir fidanlığa giderek profesyonellerden bu konuda yardım alabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz ofiste bitki kullanımının mekana kattığı değer vücut buluyor. Bu bambu benzeri bitkiler Uzak Doğu etkilerini yansıtırken ofisinizin enerjisini de yükseltecektir. Bitkilere dokunmak, onlarla aynı atmosferde bulunmak pozitif sonuçlar doğuracağı için iş verimini de arttıracaktır. Ofisinizde bol bol bitki kullanın ve onların meditatif etkisinden yararlanın.
Ofis dekorasyonu gerçekleştirilirken renk uyumuna ve tercih edilen renklerle uyumlu çizgilere sahip mobilyalara dikkat edilir en çok. Çalışma alanında konsantrasyonunuzu yüksek tutarak çalışma verimlilik kapasitesini yükseltmek için dekorasyonun belirleyici rolü yadsınamaz. Tabi mekanın kişiselleşmesi de oldukça önemli. Bir çok filmde görürüz; ofise yeni gelen kişi standart masalardaki yerine geçerken elinde karton kutudan fotoğraflarını, sevdiği objeleri yerleştirir önce masaya ve mekanı sahiplenmiş, benimsemiş olur. Ofislerin size verdiği hissin yanı sıra müşteri ve görüştüğünüz misafirleriniz üzerinde oluşturacağı etki de oldukça kritik bir mevzu. Ofis dekorasyonunuz bir nevi sizin aynanız gibidir. Sanat eserleri de ofisinizi hem kişiselleştirecek hem de daha şık ve standart ötesi bir izlenimi yükleyecek olan detayların başında gelir. Sanata ilgi duymak sizin kültürel seviyenizi ve ilgi alanlarınızı da imleyeceği için gerek sizin gerekse konuklarınız için dekorasyonu daha etkili hale getirecektir. Bu örnekte görülen dekorasyonda Kerim Çarmıklı İç Mimarlık firmasının gerçekleştirdiği projede resimler hemen gözümüze çarpıyor. Resimler mekana bir dinamizm katıyor. Açık renk duvarın önünde daha koyu armonide bir resim; koyu duvarın önünde de daha açık armonide bir resim kullanılmış. Her şey bir yana ofisinizin daha konforlu hale gelmesi için sanat çok iyi bir yol değil mi? Sevdiğiniz eserleri duvarlarınıza taşıyarak onlarla birlikte çalışma ortamınızı zenginleştirebilirsiniz. Bu konuda genç sanatçıların eserlerini takip ederek sanat ilginizi arttırabilir ve daha düşük bütçelerle kendi koleksiyonunuza başlayabilirsiniz.
Gün ışığının insan psikolojisine etkileri artık bilinen ve oldukça yaygın bir gerçek. Bilindiği gibi güneş ışıklarının daha az olduğu ülkelerde yaşayan insanlar daha depresif bir ruh haline sahip olabiliyor. Güneşli iklime sahip coğrafyadakiler ise öfke, neşe gibi duyguları hep daha yoğun yaşarlar. Herkes baharla birlikte bir aydınlanma, yükselme hissine bürünür. Yağmurlu havalar da battaniye, film ve atıştırmalık üçlemesini aklımıza getiren, iç kapanıklığını hissettiğimiz hava olaylarından. Ofis gibi belli bir çalışma temposu tutturmanız gereken yerlerde konforunuzu, enerjinizi arttırmak için kesinlikle gün ışığından olabildiğince faydalanmalısınız. Bu örnekte eklektik stildeki ofiste gün ışığının her açıdan mekana dahil olduğu görülüyor. Stor perdeler ile gün ışığını kontrol edebilir ve ek aydınlatmalar ile hava kapalı olduğunda ışık dengenizi kurabilirsiniz. Yağmurlu havalarda bile dışarıyla temas halinde olmak motivasyonunuzu arttıracaktır.
Ofis dekorasyonundaki en temel elemanlardır mobilyalar. Günümüzde yüzlerce farklı firmanın ürettiği bin bir çeşit mobilya tasarımı mevcut. Özellikle Türkiye bu konuda oldukça gelişmiş durumda. Dekorasyonun belirleyicilerinden mobilyaların seçimi oldukça kritik bir meseledir. Gelişen endüstri sayesinde artık aynı model eşyalar seri üretim bantlarında çoğaltılabiliyor. Bu durum üretim maliyeti açısından mantıklı alsa da mekanı kişiselleştirme kaygısı güttüğünüzde bir soruna dönüşebilir. Ofisinizin daha konforlu ve size özel olması için seri üretim mobilyalardan uzak durmakta fayda var. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bir çok tasarımcı belli sayılarda üretilen mobilyalar tasarlıyorlar. Bu örnekte görülen mobilyalar karton, ahşap, cam ve metalin birlikteliğiyle bir araya gelen sıra dışı tasarımların arasında gösterilebilir. Siz de ofisinizi daha özel kılın.
Ofisler genellikle iş merkezi olarak tasarlanan büyük binaların içinde yer alır. Artık bir çok insan yaşamını masa başında, ofis ortamlarında kazanıyor. Bu da gün boyu kapalı bir alanda bulunmak demek. Ofisinizdeki oksijen seviyesi oldukça önemli. Hava kalitesi düşük olan mekanlarda vücut yeterli oksijen alamadığında esnemeye başlarız mesela. Bu da çalışmaya odaklanmaktan uzaklaştırır bizi. Bu sebeple ofislerde daha konforlu bir şekilde çalışabilmek için ofislerin havalandırması çok önemlidir. Bu resimde görüldüğü gibi şık, dekoratif tavan panelleriyle havalandırmaları gizlemeniz de mümkün. Ofisinizde hava kalitesini yüksek tutarak daha verimli ve konforlu çalışma günlerine sahip olabilirsiniz.
Çalışmak kadar eğlenmek de en büyük hakkımız. Bugün bir çok iş kolunda çalışanların verimliliğini arttırmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Bunların arasında siesta hakları, oyun odaları, haftanın belli günleri partiler yapılması sayılabilir. Bu girişimlerin sonuçları da daha olumlu. İş verimini arttırıyor. Siz de ofisinizde konforunuzu ve verimliliğinizi arttırmak için bir çeşit oyun odası alanı oluşturabilirsiniz. Bunun için kişisel ilgi alanlarınız belirleyici olacaktır. Burada görülen örnekte müzik aletlerinin olduğu bir alan var. İş arasında ya da önemli bir toplantının bitiminde enerjinizi atmak için elektro gitara dokunmak ya da bateri çalarak rahatlamak istemez miydiniz? Bunun yanı sıra oyun odaları oluşturup iş arkadaşlarınızla bağınızı güçlendirirken çalışma saatlerinizi daha keyifli hale getirmeniz oldukça kolay.
Ofis dekorasyonu için Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri başlıklı yazımız da size yardımcı olacaktır.