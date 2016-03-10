Banyosuyla göz kamaştıran bir daire

Bir evi gerçek anlamada güzel yapan şey, pek çok unsurun doğru bir şekilde bir araya gelmesi, daha doğrusu bir araya getirilmesidir. Yalnızca güzel mobilyalar ya da yalnızca güzel duvar kağıtları yahut yalnızca şık aksesuarlar bir evi güzel yapmaya yetmez. Yetmediği gibi, evin geneli ile uyum göstermiyorsa, bir mobilya ya da aksesuarın ne kadar güzel olduğunun da bir önemi yoktur. Tıpkı sinema gibi; bir oyuncu ne kadar iyi oynarsa oynasın filmin ortalama oyunculuk seviyesinin ötesine taşıyamaz filmi. Ve eğer diğer oyuncuları gölgede bırakacak kadar iyi oynarsa, bu kez filmi olduğundan da aşağı bir seviyede kalmaya mahkum eder. İşte ev dekorasyonu da aynı bu şekildedir. Uyum ve denge anahtar unsurdur. Bununla birlikte her evin kendi özgünlüğü içerisinde diğer odalarından daha fazla öne çıkan bir odası, bir bölümü ya da diğer mobilyalarından daha dikkat çeken bir mobilyası olabilir. Bu şekilde olması uyum faktörünü ve başta vurgu yaptığımız noktayı dışarıda bırakmaz. Bugün sizlere tanıtacağımız dairede de genel bir şıklıktan söz etmek mümkün olsa da, ilginç bir şekilde evin banyosu evin diğer odalarının daha önünde ve oldukça iddialı bir profil sergiliyor. Gelin şimdi Dekorevi tarafıdan dekore edilen bu daireye biraz daha yakından bakalım.
Banyoda adeta her bir parçanın diğeriyle yarıştığı bir tür görsel şölenle karşı karşıyayız. Duvarlarda kullanılan birinci sınıf siyah mermer, ister banyo olsun isterse mutfak, herhangi bir mekânı tek başına bile güzelleştirebilecek bir potansiyele sahipken, ona eşlik eden altın kaplama görünümlü ayna ve armatürler, klasik tarzdaki banyo dolabı ve hatta şık bir minik avizenin eklenmesiyle ortaya gerçek anlamda görülmeye değer bir tablo çıkıyor.
Mutfakta son dönemde giderek daha fazla evde gördüğümüz ve bir nevi trend haline geldi diyebileceğimiz siyah ve beyazın birlikte kullanıldığını görüyoruz. Parlak beyaz mutfak dolapları ve siyah mutfak tezgâhı hem güzel bir kontrast ortaya çıkarıyor, hem de şıklıktan ödün vermiyor.
Mutfağın diğer tarafında ise ilginç bir detay karşımıza çıkıyor. Mutfağın bir duvarında kavisli bir yapıya yer verilmiş ve bu bölümde oldukça iddialı bir pembe rengi kullanılmış. Mutfağın beyaz ağırlıklı havasını kırarak çekici bir görüntü oluşturan bu detay, aynı zamanda ortama sıcak bir hava katıyor.
Asma tavanlar da son dönemde pek çok evde karşılaştığımız ve adeta kendi içlerinde bir moda yaratan uygulamalar haline geldiler. Çok çeşitli form, renk ve modellere elverişli yapıları ve nispeten kolay uygulanabilir olmalarıyla gerek eski gerekse de yeni evlere ilginç bir renk katan asma tavanlar, aynı zamanda iyi gizlenmiş kaliteli yapay aydınlatmaları olanak sağlamasıyla da oldukça yararla bir uygulama. Bu dairede ise asma tavan uygulamasının mutfakta yapıldığını görüyoruz. Doğrusu mutfaklarda çok da yaygın olmayan bir uygulama olmasına karşın sonuç gerçekten başarılı.
Son olarak evin diğer banyosuna baktığımızda burada da ilkinden farklı olmakla birlikte yine son derece iddialı ve tarz bir banyo görüyoruz. Bu kez duvarlarda alacalı tonda bir kırık beyaz var. Altın rengi ise bu banyoda yalnızca ayna çerçevesinde tercih edilmiş. Bu da oldukça açık renklerin hakim olduğu banyoya şık bir dokunuş olarak dikkat çekiyor. Aynanın sağında ve solunda bulunan dikey banyo dolapları ise, lavabonun alt bölümünde kalan çok sayıda çekmece ve dolaptan oluşan banyo dolabı grubuna ek olarak yeterli bir depolama alanı sunuyor.