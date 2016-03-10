Banyosuyla göz kamaştıran bir daire

Bir evi gerçek anlamada güzel yapan şey, pek çok unsurun doğru bir şekilde bir araya gelmesi, daha doğrusu bir araya getirilmesidir. Yalnızca güzel mobilyalar ya da yalnızca güzel duvar kağıtları yahut yalnızca şık aksesuarlar bir evi güzel yapmaya yetmez. Yetmediği gibi, evin geneli ile uyum göstermiyorsa, bir mobilya ya da aksesuarın ne kadar güzel olduğunun da bir önemi yoktur. Tıpkı sinema gibi; bir oyuncu ne kadar iyi oynarsa oynasın filmin ortalama oyunculuk seviyesinin ötesine taşıyamaz filmi. Ve eğer diğer oyuncuları gölgede bırakacak kadar iyi oynarsa, bu kez filmi olduğundan da aşağı bir seviyede kalmaya mahkum eder. İşte ev dekorasyonu da aynı bu şekildedir. Uyum ve denge anahtar unsurdur. Bununla birlikte her evin kendi özgünlüğü içerisinde diğer odalarından daha fazla öne çıkan bir odası, bir bölümü ya da diğer mobilyalarından daha dikkat çeken bir mobilyası olabilir. Bu şekilde olması uyum faktörünü ve başta vurgu yaptığımız noktayı dışarıda bırakmaz. Bugün sizlere tanıtacağımız dairede de genel bir şıklıktan söz etmek mümkün olsa da, ilginç bir şekilde evin banyosu evin diğer odalarının daha önünde ve oldukça iddialı bir profil sergiliyor. Gelin şimdi Dekorevi tarafıdan dekore edilen bu daireye biraz daha yakından bakalım.