Country tarzı bir mutfak

Country tarzı ülkemizde çok sık rastladığımız bir tasarım çizgisi değil. Kuşkusuz bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu tarzın yeterince bilinmiyor olması. Oysa country tarzı çok çeşitli mekânda kolaylıkla uygulanabilir. Belli başlı unsurlara dikkat etmek genellikle yeterli olacaktır. Üstelik özellikle Akdeniz mimarisi ve geleneksel Ege evleri gibi Anadolu'nun pek çok bölgesindeki geleneksel mimari tarzlarla da hem şık hem de modern bir uyum yaratabilecek bir potansiyele sahiptir country tarzı. Bu tarzın özellikle yakıştığı mekânların başında ise mutfaklar geliyor. Adeta içinden çıkmak istemeyeceğiniz sıcacık bir atmosfere sahip olan country tarzı mutfakların çok başarılı bir örneğine konuk olacağız bu yazımızda. Aslında bu yazı yalnızca bu evin mutfağıyla ilgili değil. Ama mutfak bölümü o kadar dikkat çekici ki, yazının ağırlığı ister istemez mutfak etrafında şekillendi. Gelin şimdi bu şık eve ve özellikle de bu göz alıcı mutfağa biraz daha yakından bakalım.