Country tarzı bir mutfak

Country tarzı ülkemizde çok sık rastladığımız bir tasarım çizgisi değil. Kuşkusuz bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu tarzın yeterince bilinmiyor olması. Oysa country tarzı çok çeşitli mekânda kolaylıkla uygulanabilir. Belli başlı unsurlara dikkat etmek genellikle yeterli olacaktır. Üstelik özellikle Akdeniz mimarisi ve geleneksel Ege evleri gibi Anadolu'nun pek çok bölgesindeki geleneksel mimari tarzlarla da hem şık hem de modern bir uyum yaratabilecek bir potansiyele sahiptir country tarzı. Bu tarzın özellikle yakıştığı mekânların başında ise mutfaklar geliyor. Adeta içinden çıkmak istemeyeceğiniz sıcacık bir atmosfere sahip olan country tarzı mutfakların çok başarılı bir örneğine konuk olacağız bu yazımızda. Aslında bu yazı yalnızca bu evin mutfağıyla ilgili değil. Ama mutfak bölümü o kadar dikkat çekici ki, yazının ağırlığı ister istemez mutfak etrafında şekillendi. Gelin şimdi bu şık eve ve özellikle de bu göz alıcı mutfağa biraz daha yakından bakalım.
Salonun bir uzantısı olarak kurgulanmış ve son derece ferah bir yapıdaki bu açık mutfak, aynı zamanda dört kişilik bir yemek masasını da bünyesinde barındırıyor. Birinci sınıf ahşap malzemelerden imal edilmiş kaliteli mutfak dolaplarıyla country tarzını yansıtan çok çeşitli aksesuarların bir araya gelmesinin karakterize ettiği mutfağın bir diğer dikkat çekici özelliği ise hem doğal ışıktan çok iyi yararlanıyor olması hem de yapay ışık kaynaklarının çok doğru bir şekilde yerleştirilmesi.
Hızlı şehir hayatının temposuna ayak uydurmamızı bir nebze olsun kolaylaştıran ve bize çok kıymetli zamanımızdan tasarruf etme imkanı tanıyan modern teknoloji ürünü araç ve gereçler, çoğu zaman geleneksel tasarım çizgileriyle uyum göstermezler. Daha doğrusu bu uyumu yakalamak her zaman çok kolay olmayabilir. Tek tek detaylar üzerinde durmak, hangi ürünün nerede ve nasıl kullanılacağına kafa yormak gerekir. Bu şık mutfakta, mutfak dolapları ve mutfağın genel havası klasik izler taşıyor olsa da modern araç gereçlerin doğru yerleştirilmesi ile hiç de sırıtmayan bir sonuç alındığını görüyoruz. Örneğin son teknoloji ürünü elektrikli ocak hiçbir şekilde dikkat çekmeden sadece işini yapıyor ve mutfağın genel havasını asla bozmuyor.
Yoğun beyaz kullanımı, evinizin hangi odasında olursa olsun belli bir göz yorgunluğu yaratacak ve kaçınılması gereken bir durumdur. İster banyoda, ister yatak odasında, isterse evinizin duvarlarında olsun, araya başka renk karışmayan çok geniş beyaz alanlar gözü yorabilir. Bununla birlikte doğru tasarlandığı ve uygulandığı takdirde ise bir eve en çok yakışacak renklerin arasında beyaz başı çeker. Bu mutfakta bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Duvarlardaki ateş tuğlaları üzerine ince bir kat beyaz boya atılarak hem eski rengini tamamen kaybetmemesi sağlanmış, hem de mutfağın genel beyaz tonlardaki havasıyla bir uyum yakalamış. Mutfak dolaplarındaki kulp ve benzeri detaylar da yoğun beyaz algısını kıran şık detaylar olarak dikkat çekiyor.
Son dönemde İzmir'in dikkat çeken mimarlık firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık imzası taşıyan bu evin en karakteristik özelliklerinden biri de pek çok bölümünde dikkat çekici bir ahşap işçiliğine sahip uygulamalara yer verilmiş olması. Bunu hem üst kat merdivenlerinin basamaklarında, trabzanlarında hem de merdivenin altında akıllıca bir uygulama ile küçük bir depolama alanına dönüştürülmüş bölümün kapısında görüyoruz.
Evin tamamında öne çıkan bir başka unsur ise, gereksiz ve gösterişe kaçan parçalara yer verilmemiş olmasına karşın her bölümde çok akıcı ve bir o kadar sade bir şıklık elde edilmiş olması. Aynı zamanda evin bütün bölümleri ayrı ayrı karakterli bir tarza sahipler. Mutfakta özellikle dikkat çeken bu durum banyoda da devam ediyor. Özellikle duş bölümü banyoya rengini veren kısımı olarak ön plana çıkıyor.