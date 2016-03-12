İzmir'de Manhattan rüzgârı estiren bir daire

Uzun yıllar İstanbul, Ankara ve hatta Bursa, Antalya gibi illerin hızlı gelişimi ve büyümesi karşısında kendi halinde ve kimileri için de çok uzakta bir şehir gibi görünen, ulusal medya organları tarafından bile ihmal edilen İzmir, son yıllarda tabir yerindeyse büyük bir hamle içerisinde. Hem her türlü sosyal, kültürel, ticari imkânı bünyesinde barındıran büyük bir metropol hem de Çeşme, Foça, Seferihisar, Dikili gibi turistik lokasyonların son derece kolay ulaşılabilir olduğu bir tatil kenti olması, İzmir'i zaten türünün tek örneği kılıyor. Tüm bu özelliklerin üzerine tanıtım çabalarının bir parça olsun artması ve özellikle İstanbul'un zaruri olarak orada bulunmayan pek çok insan için çok bunaltıcı bir hal alması ve nüfusun bir bölümünü alternatif şehir arayışına yöneltmesi gibi belli başlı dışsal faktörlerin ortaya çıkması, İzmir'i belki de hiç olmadığı kadar önemli bir cazibe merkezi haline getirdi. Kendi hallerinde ve kendi tarzlarında yaşamaktan büyük keyif alan ve hiçbir şey için bundan taviz vermeyen İzmirliler şehirlerinin trend haline gelmesine ve belki de orta vadede bir hayli kalabalıklaşmasına ne derler bilinmez ama, kentin günden güne büyüyüp geliştiği de su götürmez bir gerçek. Bu gelişme içerisinde elbette konut sektörü oldukça önemli bir yer tutuyor tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ve bazı projeler, diğerleri arasında kolaylıkla, adeta hiçbir çaba göstermeksizin sıyrılabiliyor. İşte bu yazımızın konusu tam da böyle bir proje. O kadar üst düzey bir kalite ve tarzı ortaya koyuyor ki, onu övmeye, hatta anlatmaya dahi gerek yok.
İzmir merkezli Vero Concept Architects tarafından dizayn edilen dairenin gözlerde bıraktığı ilk izlenimi kelimeye dökmeye kalkarsak herhalde en doğru seçim bu olur: Stil. Her bir parçası özenle seçilmiş, en görünüründen en kıyada köşede olana dek her bir köşesi üzerine düşünülmüş, büyük bir tasarım emeği barındıran ve kullanılan bütün mobilya ve aksesuarların en üst düzey kalitede olduğu dairenin işçilik seviyesi de emsali az bulunur bir düzeyde dersek herhalde abartmış olmayız.
Bu dairede sıradan olan hiçbir şeye yer yok. Hemen her şey özel olarak tasarlanmış ve bu yönüyle de evde kullanılan pek çok mobilya ve aksesuar aslında türünün tek örneği. Tüm bunların bir araya gelmesi de ortaya adeta sanat eseri niteliğinde bir bütünlük çıkarıyor. Örneğin her evde bulunan ve her yönüyle sıradan olan bir büyük ekran televizyon bile buradaki yerleşimi, onu çevreleyen aksesuarları ile adeta bir tablo görünümüne kavuşmuş.
Ev tasarımı ve dekorasyonda siyah kullanmak oldukça zor ve bir o kadar da iddialı bir iştir. Bir evdeki pek az unsurda siyah kullanılabilir. Zira bu kadar koyu renkler bir yaşam alanı için boğucu olabilir. Ancak usta bir tasarımla her şey mümkündür, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bu dairede siyahın adeta muazzam bir hoyratlıkla kullanıldığını görüyoruz. Buna karşın bu yoğun siyah karşısında en küçük bir negatif yorum bile yapmak mümkün değil. Çünkü sonuç gerçekten çok güzel.
Yemek masası ve sandalyelerinde yine siyah renk tercih edildiğini görüyoruz. Bu yemek masasını çevreleyen duvarlardan aydınlatmalara, aksesuarlardan zemine kadar her şey tek kelimeyle mükemmel, gerçekten krallara layık.
Bu nitelikte bir evde elbette bir parça doğal güzellik de olmalıydı. İzmir'in o muhteşem manzarasından payına düşeni fazlasıyla alan daire bu yönüyle de görenleri hayran bırakacak bir tat yakalamayı başarıyor. Manzaraya bakan pencere önünde kullanılan kanepe ise evin genelinde tercih edilen koyu renklerin aksine beyaz, bu da manzarayla yarışa girmesinin önüne geçiyor ve şık bir uyum yaratıyor.