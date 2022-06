İzmir'de Manhattan rüzgârı estiren bir daire

Bu dairede sıradan olan hiçbir şeye yer yok. Hemen her şey özel olarak tasarlanmış ve bu yönüyle de evde kullanılan pek çok mobilya ve aksesuar aslında türünün tek örneği. Tüm bunların bir araya gelmesi de ortaya adeta sanat eseri niteliğinde bir bütünlük çıkarıyor. Örneğin her evde bulunan ve her yönüyle sıradan olan bir büyük ekran televizyon bile buradaki yerleşimi, onu çevreleyen aksesuarları ile adeta bir tablo görünümüne kavuşmuş.