İzmir'de Manhattan rüzgârı estiren bir daire

Uzun yıllar İstanbul, Ankara ve hatta Bursa, Antalya gibi illerin hızlı gelişimi ve büyümesi karşısında kendi halinde ve kimileri için de çok uzakta bir şehir gibi görünen, ulusal medya organları tarafından bile ihmal edilen İzmir, son yıllarda tabir yerindeyse büyük bir hamle içerisinde. Hem her türlü sosyal, kültürel, ticari imkânı bünyesinde barındıran büyük bir metropol hem de Çeşme, Foça, Seferihisar, Dikili gibi turistik lokasyonların son derece kolay ulaşılabilir olduğu bir tatil kenti olması, İzmir'i zaten türünün tek örneği kılıyor. Tüm bu özelliklerin üzerine tanıtım çabalarının bir parça olsun artması ve özellikle İstanbul'un zaruri olarak orada bulunmayan pek çok insan için çok bunaltıcı bir hal alması ve nüfusun bir bölümünü alternatif şehir arayışına yöneltmesi gibi belli başlı dışsal faktörlerin ortaya çıkması, İzmir'i belki de hiç olmadığı kadar önemli bir cazibe merkezi haline getirdi. Kendi hallerinde ve kendi tarzlarında yaşamaktan büyük keyif alan ve hiçbir şey için bundan taviz vermeyen İzmirliler şehirlerinin trend haline gelmesine ve belki de orta vadede bir hayli kalabalıklaşmasına ne derler bilinmez ama, kentin günden güne büyüyüp geliştiği de su götürmez bir gerçek. Bu gelişme içerisinde elbette konut sektörü oldukça önemli bir yer tutuyor tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ve bazı projeler, diğerleri arasında kolaylıkla, adeta hiçbir çaba göstermeksizin sıyrılabiliyor. İşte bu yazımızın konusu tam da böyle bir proje. O kadar üst düzey bir kalite ve tarzı ortaya koyuyor ki, onu övmeye, hatta anlatmaya dahi gerek yok.