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Fütüristik dış cepheler

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Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Modern Evler
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Fütüristik kelimesinin sözlük anlamı kendi zamanına göre ileriyi görebilen demektir. Çağın ötesinde, ilerici modern çizgiler taşıyan ve bu özelliğiyle de gelecekten bugüne ışınlanmış gibi bir hava yaratan göz alıcı mimari tasarımlar fütüristik olarak adlandırılıyor. Fütüristik mimarilerin en büyük özelliği geleceği bugüne getirmesinin yanı sıra ileride oluşacak olan mimari akımların da birer öncüleri olma potansiyeli taşımaları pek tabii ki. Drum böyle olunca fütüristik mimarilerin ve dış cephelerin kesin bir tanımını yapmak ve onları tarif edebilmek bir hayli güç oluyor çünkü bu tarz tasarımların her biri kendine has, sıra dışı, ezber bozan ve daha önce görülmemiş özellikleri bünyelerinde barındırıyorlar. Gelin birlikte birbirinden çarpıcı fütüristik dış cephe tasarımlarına şöyle bir göz atalım. Geleceğe ışınlanmaya hazır olun! 

Türkiye'den çarpıcı bir örnek

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Mimari tasarımlar dünyada olduğu kadar Türkiye'de de her geçen gün giderek daha da gelişiyor. Kayseri’de harikalar diyarı başlıklı yazımızda hem dış cephesini hem de iç yaşam alanlarını ziyaret ettiğimiz bu sıra dışı mimari tasarım ise Bahadır Kul Architects imzası taşıyan başarılı fütüristik villa örneklerinden biri. 

Farklılıkların birliği

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Farklı yüzeyler, farklı malzemeler ve farklı geometrik şekillerin bir araya gelerek oluşturduğu bir mimari tasarım denilince belki aklınıza karman çorman ve pek de bir şeye benzemeyen bir yapı geliyor olabilir. Ama örnekte gördüğümüz göz alıcı ev hiç de öyle değil. Taş, ahşap, metal ve betonun bir arada kullanıldığı ve farklı şekillerin eşsiz bir güzellikle harmanlandığı bu yapı bugün olduğu kadar ilerleyen yıllarda da mimari açıdan oldukça ses getirecek gibi görünüyor. 

Keskin ve dikkat çekici bir tarz

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Evler Bej
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Paralel ve düz çizgiler mimari açıdan geride kalmaya başladı bile. İleride muhtemelen sık sık göreceğimiz karmaşık modellerin başarılı örneklerinden birini de bu resimde görebiliyoruz. Renk ve malzeme bakımından son derece modern ve alışılmış bir estetiğe sahip olan yapı, ziyaretçilerini tasarımıyla ve keskin ve dikkat çekici tarzıyla şaşırtmayı başarıyor. 

Çok katlı ve renkli

Defne Konutları, ORUNproje ORUNproje Akdeniz Evler
ORUNproje

Defne Konutları

ORUNproje
ORUNproje
ORUNproje

Fütüristik dış cephe denildiğinde gözümüzün önüne hemen müstakil villa modelleri geliyor. Oysa şehirlerdeki apartmanlarda da bu tarzı görmek mümkün. Elbette bugün pek de yaygın olmayan fütüristik çok katlı binalar, ileride mutlaka daha fazla karşımıza çıkacaktır. Alanya'da yer alan bu site projesi de gerek tasarımıyla, gerek renkleriyle, gerekse yarattığı atmosferle geleceği işaret eden bir bina. 

İskandinav tarzı

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

İskandinav tarzı fütüristik! Aslında son derece modern ve alışılmış özelliklere sahip olsa da boydan boya cam kaplı ön cephesi,koyu renk dış cephesi, saman samı ve bembeyaz pencere üniteleri yüksek tavanıyla da bir araya geldiğinde ortaya masallar diyarından kopup gelmiş bir mimari tasarım çıkıyor sanki. 

Katmanlı dış cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Farklı dış cephe modellerini homify sayfalarında da sık sık sizlerle buluşturuyoruz ancak böylesi bir tasarımın bir benzerini görmediğinize eminiz. Katmanlı dış cephe dizaynı önce şaşırtıyor, sonra da arada oluşan koridorun işlevliliği ile kendine hayran bırakıyor. 

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Minimal fütürizm

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Modern Evler
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Fütüristik yapıların ille de kocaman ve geniş evler olmaları gerekmez. Bu örnekte görülen ve şekliyle de, işlemeli dış cephe kaplamasıyla da, ön cephesindeki eşi benzeri görülmemiş uygulama ile de hayret ettiren ve kendine hayran bırakan ev de geleceğin mimari tasarımlarından biri. 

Ev değil sanat eseri

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Bu çarpıcı küçük kulübe ise aslında bir evden çok bir sanat eseri. Amerikalı sanatçı Philip K. Smith tarafından oluşturulmuş ve Lucid Stead adı verilen bu evcik California'da çölün ortasında terk edilmiş eski ve harabe haldeki bir kulübenin yenilenmiş hali. Aynalarla doğaüstü bir görünüm yaratılan bu proje bize Mad Max gibi bazı distopya filmlerini hatırlatmıyor değil. 

Kendinizi tatilde hissedeceğiniz bir ev projesi
Bu fütüristik dış cephe tasarımlarını siz nasıl buldunuz?

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