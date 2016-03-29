Fütüristik dış cepheler

Fütüristik kelimesinin sözlük anlamı kendi zamanına göre ileriyi görebilen demektir. Çağın ötesinde, ilerici modern çizgiler taşıyan ve bu özelliğiyle de gelecekten bugüne ışınlanmış gibi bir hava yaratan göz alıcı mimari tasarımlar fütüristik olarak adlandırılıyor. Fütüristik mimarilerin en büyük özelliği geleceği bugüne getirmesinin yanı sıra ileride oluşacak olan mimari akımların da birer öncüleri olma potansiyeli taşımaları pek tabii ki. Drum böyle olunca fütüristik mimarilerin ve dış cephelerin kesin bir tanımını yapmak ve onları tarif edebilmek bir hayli güç oluyor çünkü bu tarz tasarımların her biri kendine has, sıra dışı, ezber bozan ve daha önce görülmemiş özellikleri bünyelerinde barındırıyorlar. Gelin birlikte birbirinden çarpıcı fütüristik dış cephe tasarımlarına şöyle bir göz atalım. Geleceğe ışınlanmaya hazır olun!