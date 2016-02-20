10 saniyede oturma odasını yatak odasına dönüştürmenin yolları

İnsanların özel alanları olan yatak odaları, tasarımcılar tarafından kişiye özel bir şekilde dekore edilmekte, modern dekorasyon akımlarının yanında kişinin tarzına ve zevkine uygun bir sentez şeklinde uyarlanmaktadır. Genel olarak standart dekorasyon düşüncelerinin yanında küçük nüanslar ile yatak odaları çok farklı ve daha yaşanabilir alanlar haline getirilmektedir. Yatak odası az kullanılan odalardan biri olsa da uyuduğumuz, dinlendiğimiz alanların başında geldiği için dekorasyonun dinlendirici olması, yorucu olmaması, minimalist düzende olması gereklidir. Kalabalık ve fazla eşya ile yapılan dekorasyonlar, fazla renkli duvar kağıtları zihinleri daha fazla yorduğu için yatak odalarında tercih edilmemelidir. Tasarımcılar ve dekorasyon uzmanları yatak odası dekorasyonlarında yaşam kalitesini artıran, zihni yormayan renkler tercih ederek insanların düzenleme zamanlarında maksimum verim alınmasını sağlamaya çalışırlar. Yatak odası dekorasyonlarında kişilere bağlı olarak yapılacak değişikliklerin başında yaşayan bir yatak odası oluşturmak gelmelidir. Yaşayan bir yatak odası günün her hangi bir saatinde dinlenebileceğiniz, yorulmadan zihninizi yormadan huzur bulabileceğiniz bir yatak odasıdır. Günün her hangi bir saatinde dinlenmek amacıyla kullandığınız oturma odanızı kolay bir kaç adımla yatak odasına dönüştürebilir, oturma odanızı yatak odası gibi kullanabilirsiniz. Bir oturma odası dekorasyonu çok fazla bozmadan yatak odası haline getirmek için öncelikle oturma odanızı da sade, minimalist düzende dekore etmeli, fazla eşya bulundurmamalısınız. Bunun için oturma odası olarak kullanacağınız alanın çok geniş bir oda olmaması, küçük ve kullanışlı bir oda olması önemidir. Aksi durumda geniş bir odayı yatak odası şeklinde dekore etmek uzun zaman alacak ve istediğiniz özelliklere sahip bir yatak odası oluşturamayacaksınız. Oturma odaları genellikle canlı renklere sahip odalar olduğu için yatak odanızda bulunan mobilyalar ile renk uyumu oluşturmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle oturma odasını yatak odası haline getirirken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Bu noktaların başında oturma odasının gün ışığı alıyor olması, doğal bir şekilde havalandırılabiliyor olmasıdır. Oturma odanızı bu şekilde dekore etmişseniz yatak odası oluşturmanızda hiç bir kusur olmayacaktır. Aksi durumda doğal bir şekilde havalandıramadığınız yatak odanız bir süre sonra iç karartıcı bir hale gelecektir. İkinci en önemli nokta oturma odanızın sade bir düzende dekore edilmiş olması gereklidir. kalabalık bir şekilde dekore ettiğiniz, duvar aksesuarlarının bol olduğu bir oturma odasının yatak odasına dönüştürülmesi biraz zor olacaktır. Yatak odası sakin ve sade bir oda olması gerektiğinden oturma odanızı dekore ederken dikkatli olmalı, imkanlar dahilinde sade bir dekorasyon oluşturmaya özen göstermelisiniz. Oturma odası içinde yer alan canlı yeşil bitkiler oturma odalarına doğallık kazandırdıkları gibi yatak odalarına da doğallık kazandıracaktır. Yatak odasına dönüştüreceğiniz bir oturma odası içinde mutlaka canlı yeşil bitiler olmalıdır. Yeşil bitkiler hem dekorasyonun doğal görünmesine katkıda bulunacak hem de yatak odanızın daha canlı olmasını sağlayacaktır. Bu noktaların dışında yatak odanızda kitaplık ve televizyon olması göze batmayacak, oturma odanızda bulunan kitaplık ve televizyonun yatak odası dekorasyonunda kolayca gizlenmesi sağlanacaktır. Günümüzde yatak odalarında baş ucu rafı olarak kitaplıkların yer aldığını, yatak karşısında televizyonların bulunuğunu düşündüğümüzde oturma odasında yer alan televizyon ve kitaplığın yatak odasına dönüştürüldüğünde kolaylıkla dekore edilebilir. Bu noktalara dikkat ederek oturma odalarınızı kısa süre içerisinde yatak odasına dönüştürebilir, oturma oda konseptine sahip bir yatak odası sahibi olabilirsiniz. Benze uygulamaları incelemek için yatak odası dekorasyonlarının bulunduğu, oturma odasından yatak odasına dönüştürülmüş örnek yatak odaları için homify dekorasyon sayfalarını ziyaret etmelisiniz. Yatak odası sayfalarında yer alan örnekleri inceleyerek kendi oturma odanızı nasıl dekore ederek yatak odasına çevirebileceğinizi görmelisiniz.



