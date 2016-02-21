Şıklığın doruk noktası: Şaheser bir ev

Homify, bu gün Brezilya'nın Fortaleza şehrinde bulunan ve şıklığın doruk noktası olacak şekilde yenilenip, dekore edilen bir eve misafir oluyoruz. Bu ev, üst düzey bir dekorasyon için en ideal örnek, herkesin görmesi gereken zariflik abidesidir. Mülkiyet sahibi ile iyi bir ara buluculuk çalışması sonucunda kat mülkiyeti alınarak Laffite tarafından yenilenen bu ev, karmaşık bir apartman içerisinde yer alan ulaşımı zorlu bir evler topluluğu içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma hem dekorasyonun şık olması açısından hem de evler topluluğu içinde kat mülkiyeti ile yapılan bir yenileme çalışması olduğundan mutlaka ziyaret edilmesi ve hakkında bilgi alınması gereken bir çalışmadır.
Evin içine girdiğinizde sizi ilk olarak en çok kullanılan yaşam alanlarından biri karşılıyor. Bu yaşam alanı, aydınlık bir tasarım içinde dekore edilmiş, parlak aydınlatma elemanları ile ışığın oda içine yayılması sağlanmış.Engin bir ahşap ünite etrafına led aydınlatmalar yerleştirilerek süs aksesuarlarının daha belirgin olması sağlanmış. Berrak bir zemin ortaya çıkarılmış, kanepe ve yemek masası açık renkli olarak tercih edilerek oda içinde muhteşem bir dekorasyon oluşması sağlanmış. Duvar açık renkli ahşap ile kaplanarak duvar dekorasyonun zarif olması sağlanmış ve dekorasyon tamamlanmış.
Yaşam alanı olarak kullanılan diğer bölüm, pastel tonlarının ağırlıklı olarak kullanılması ile pırıl pırıl aydınlık bir şekilde dekore edilmiştir. Beyaz renk ağırlıklı mobilyalar tercih edilerek yaşam alanının zarif ve şık olması sağlanmış. Zemin kaplamaları aydınlık ve zarif tercih edilerek temel çizgiler bozulmadan şıklığın en üst seviyeye çıkarılmış. Pratik bir bar dekore edilerek mutfak tarzı içecek alan oluşturulmuş. Sofistike bir ortam oluşturularak yaşam alanının zarif olmasına katkıda bulunulmuş. Aydınlatma yanı şekilde devam ettirilmiş yaşam alanının muhteşem bir görselliğe sahip olması sağlanmış.
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Evin şıklığı devam ettirilerek teras ta muhteşem bir dekorasyona sahip olacak şekilde çalışmalar yapılmış.Teras dekorasyonunda canlı pastel renkler tercih edilerek iç mekandan bağımsız bir renk uyumu sağlanmış. Terasa konulan ahşap masa ve sarı renkli sandalyeler terasın daha canlı bir görünüme sahip olması sağlanmış. Şık dekorasyon yapmak için zemin kaplamaları estetik görünüme sahip parlak kaplamalardan tercih edilerek görkemli, bir teras oluşması sağlanmış.Renk seçimleri, niş alanlar ve terasın tamamı bütün drinliği ile dekore edilerek şıklık terasta da devam ettirilmiş.
Evin mutfağına girdiğinizde tertemiz bir mutfak ile karşılaşıyorsunuz. Beyaz mutfak mobilyaları, duvar üniteleri, çalışma planı, zemin kaplamaları, aydınlatması ile çok şık bir dekorasyona imza atılmış. Mutfak yerleşim planı, çok titiz hazırlanarak her zevke hitap eden bir aksesuarlar ile mutfak dekorasyonunda başarılı bir dekorasyon ortaya çıkarılarak şık ve zarif bir yaşam alanı oluşturulmuş. Mutfak araç gereçleri renkli seçilerek beyaz tonlar içinde renkli ve canlı bir ortam oluşturulması sağlanmış.
Evin yatak odası insanları kendine hayran bırakan bir dekorasyona sahip. Yatak ve ahşap rengi komidin ile yatak takımı tamamlanmış, yatak başlığı üzerinde monte edilen klima dışında minimalist düşünce çerçevesinde dekore edilerek yatak odasının sade olması sağlanmış. Sade dekorasyon ile ferah bir iç ortama sahip olan yatak odasının bir duvarı cam panel şeklinde düşünülerek aydınlık ve doğal bir yatak odası olması sağlanmış. Doğal havalandırma ve doğal gün ışığı alması sağlanan yatak odası tam bir uyku alanı olarak dekore edilmiş.