Şıklığın doruk noktası: Şaheser bir ev

Homify, bu gün Brezilya'nın Fortaleza şehrinde bulunan ve şıklığın doruk noktası olacak şekilde yenilenip, dekore edilen bir eve misafir oluyoruz. Bu ev, üst düzey bir dekorasyon için en ideal örnek, herkesin görmesi gereken zariflik abidesidir. Mülkiyet sahibi ile iyi bir ara buluculuk çalışması sonucunda kat mülkiyeti alınarak Laffite tarafından yenilenen bu ev, karmaşık bir apartman içerisinde yer alan ulaşımı zorlu bir evler topluluğu içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma hem dekorasyonun şık olması açısından hem de evler topluluğu içinde kat mülkiyeti ile yapılan bir yenileme çalışması olduğundan mutlaka ziyaret edilmesi ve hakkında bilgi alınması gereken bir çalışmadır.