Yetişkinler için doğanın kucağında bir ağaç ev

Hepimiz çocukken bir ağacın tepesinde, yalnızca kendimize ait, adeta kaçılıp sığınalacak bir yuva ideali şeklinde bir ağaç eve sahip olmak istemişizdir. Çocukken kaçımızın bu imkanı bulabildiği ayrı bir konu ancak artık büyükler için de böyle evler var. Evin ağacın tepesinde inşa edilmediğini kabul ediyoruz ama bunun dışında aradığınız herşeyi bulabileceğiniz kompakt bir ev, aynı zamanda bugünkü yazımızın da konusunu oluşturuyor.

Yazımızın konusu olan ahşap ev, Almanya’nın başkenti olan Berlin’de yer alıyor. İstanbul ve diğer birçok büyük şehrimizden alışık olduğumuzun aksine bol miktarda yeşil alanın bulunduğu Berlin’de ağaçlar içindeki iki katlı bu evi Helm Westhaus firmasına bağlı olarak çalışan mimarlar projelendirdi. Çok az enerji tüketmek gibi bir özelliği olan bu eve biraz daha yakından bakalım.