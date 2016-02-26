Geleneksel olanla modernliği buluşturan şahane bir proje

Projeyi hazırlayan ve gerçekleştirecek olan mimar aynı zamanda evin de müstakbel sahibiyse beklentiler haklı olarak başka projelere göre oldukça yüksek oluyor. Dominik Wukowojac mimar olmanın avantajlarını hayalindeki aile evini tasarlamakla kalmayıp, onu hayata da geçirerek kullandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin yeşil doğasının orta yerinde yer alan bu binanın ana kaidesi 1947 yılına kadar dayanıyor. Bina hem birçok düzeltme ve yenilemeden geçti hem de yeni eklentiler yapıldı. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden bu projeyi daha yakından incelemeye koyulalım.