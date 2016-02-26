Geleneksel olanla modernliği buluşturan şahane bir proje

Projeyi hazırlayan ve gerçekleştirecek olan mimar aynı zamanda evin de müstakbel sahibiyse beklentiler haklı olarak başka projelere göre oldukça yüksek oluyor. Dominik Wukowojac mimar olmanın avantajlarını hayalindeki aile evini tasarlamakla kalmayıp, onu hayata da geçirerek kullandı.
Almanya’nın Bavyera eyaletinin yeşil doğasının orta yerinde yer alan bu binanın ana kaidesi 1947 yılına kadar dayanıyor. Bina hem birçok düzeltme ve yenilemeden geçti hem de yeni eklentiler yapıldı. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden bu projeyi daha yakından incelemeye koyulalım.
Belirttiğimiz gibi binanın ana yapısı uzun yıllardır durmakta, ancak yaşam alanını genişletmek için eklentiler de mimar tarafından projeye eklenmiş. Ana yapıya zarar verilmeden modern dokunuşlarla binanın her yeri kaplandı. Çizgiler keskinleştirilip modernleştirildi ve bir garaj, bir depo odası ve bir teras bahçeye eklenmiş oldu. Terasta bir barbekü aalanı da ihmal edilmedi.
Evin arka dış cephesi dış cephelerin sıradışı örneklerinden bir tanesi. Yine keskin hatlar ve modern çizgiler kullanılmış. İncelikli mimari göz oyunlarıyla evin yaşam alanı genişletilmiş. Evin orijinal ana yapısına eklenmiş alanlar ebeveyn yatak odası ve banyo olarak kullanılmak üzere projelendirilmiş. Teras ve duvarlardaki ahşap kaplamalar he doğayla hem de evin genel mimari çizgisiyle oldukça ıuyumlu görünüyor.
Oturma odasının dekorasyonu oldukça homojen görünüyor. Tamamlayıcı pastel renklerden oluşan yastıklar, son derece şık cam bir şömine ve aydınlatmadaki incelikler en çok dikkat çeken ayrıntılardan birkaçı. Oturma odası evin çekirdek bir aile için tasarlandığını gözler önüne seriyor; sadece kullanılan mobilyalar değil, odaya bir sıcaklık kazandıran genel dekorasyon çizgsi de aynı yönde.
Bugüne kadarki ev tanıtım yazılarımızı takip edenler açık tarzdaki iç mekan örneklerinin son zamanlarda ne kadar sıklaştığına da mutlaka dikkat etmişler. Kısacası fotoğrafta da gördüğünüz tarzdaki açık oda planları son zamanlarda oldukça popüler.
Bu yazıda okuduğunuz gibi yeni ve sıradışı ev projelerine merak duyuyor ve yeni ilham ve fikirlerle ev tasavvurlarınızı zenginleştirmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Müstakbel sakinleri tarafından tasarlanan bir aile villası’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız faydalı olabilir diye düşünüyoruz.