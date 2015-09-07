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Her stile uygun pratik yatak dolabı modelleri

nihal e. nihal e.
Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Çocuk Odası
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Yatak odalarınızı dekore ederken kullanabileceğiniz belli başlı mobilyalar vardır. Bunlar sırasıyla yatak, yatak dolapları, komodin, tercihe göre küçük bir oturma grubu veya çalışma masası şeklinde çeşitlenebilir. Yatak odasını nasıl dekore ederseniz edin bu saydığımız mobilyalar içinde olmak zorundadır. İşbu sebepten yatak odasının demirbaş diye tabir edeceğimiz mobilyalarını doğru parçalardan seçerseniz eğer hayalinizdeki dekorasyonu gerçekleştirmek çok daha kolay olacaktır.

Artık tek tip dekorasyon modellerine mecbur değilsiniz. Klasikten tutun moderne sayamayacağımız kadar çok dekorasyon stili mevcut. Bu yeni dönem tasarım alternatifleri elbette yatak odalarında da etkisini gösteriyor.  Yataktan dolaplara dek her tür tarzda eşya bulabilmeniz mümkün. Bu yazıda ise yatak dolabı modellerine göz atacağız. Bu dolapları dilerseniz özel tasarım ürünü modellerinden tercih edebilirsiniz dilerseniz de belli bir stilde döşenmiş yatak odasına uygun, o tarzı yansıtmasa da tamamlayacak özellikte tasarlanmış hazır dolapları kullanabilirsiniz.  Yatak dolabı alırken her ne kadar nasıl bir dekorasyon stili istediğiniz önemli de olsa yatak dolabının kullanışlı ve pratik olması bir o kadar önemlidir. İşinizi görmeyecek veya yatak odanızda gereksiz yer kaplayacak bir dolap uzun vadede verimden çok zarar etmenize sebep olur. Veya yatak dolaplarınızı ihtiyaçlarınızı gözetmeden küçük modellerden tercih ederseniz ileride yeni ilaveler yapmak zorunda kalırsınız ki bu da hem uyum hem de bütçe açısından dezavantaj olacaktır.

Beyaz ve camın zarif uyumu

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Resimde beyaz lake dolapların cam malzemeye zarif geçişini görüyorsunuz. Modern stilde dizayn edilmiş yatak odasında tüm mobilyalar birbiriyle uyum içinde görünüyor. Kenarları camlı yatak başlığı komodinin aynalı başlığıyla birebir aynı. Modern yatak dolabı ise hem uyumlu hem de tek başına da kullanılabilecek estetik bir tasarım. Bir tarafı lake kapaktan diğer kısmı ise camlı bölmeden oluşan yatak dolabı her türlü giysinizi yerleştirmek için ideal genişlikte. Devasa camlı kapakları sayesinde odaya ekstra bir boy aynası almanıza da gerek bırakmayan dolap bu özelliğiyle de işlevsel.

Modern bir yatak odası istiyorsanız “Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir” başlığına göz atabilirsiniz.

Genç odası dolapları

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Genç odası için tasarlanmış bir yatak odası görüyorsunuz örnekte. Gençlerin ve çocukların daha az eşyası olması yatak dolaplarına ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmiyor elbette. Çocuklarımız içinde pek çok modelde yatak dolapları bulmak mümkün. Ancak bu dolapların onların hoşuna gidecek biçimde yeni ve modern tarzda tasarlanmış olması yatak dolaplarını gençler için daha cazip hale getiriyor. Resimdeki tek kişilik küçük yatak dolabına askılıkları sayesinde isterseniz giysilerinizi isterseniz de örnekte gördüğünüz gibi ayakkabı, çanta vb. kişisel eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Camlı kapakları sayesinde şeffaf görünümüyle gençlerin kalbini çalacak yatak dolapları pratik ve sevimli bir model.

Aynalı dolap

Interiors, Мастерская дизайна INDIZZ Мастерская дизайна INDIZZ Klasik Yatak Odası
Мастерская дизайна INDIZZ

Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ
Мастерская дизайна INDIZZ

Bir başka aynalı yatak dolabı modeli karşımızda. Ancak bu defa yatak odası modern değil klasik tarzda döşenmiş. Yatak başlığından  ihtişamlı avizesine dek sahip olduğu tarzı tüm detaylarına dek hissettiren bir yatak odası örneği. Duvarlarda çiçekli desen motifleri ilgi çekici olsa da mobilyaların bütününde beyaz renk kullanılmış. Aynalı yatak dolabı da dekorasyona uygun olarak beyaz renkte seçilmiş. Ancak dekorasyona uygun olan tek özelliği rengi değil. tasarımıyla da klasik tarzın etkilerini hissettiren bir yatak dolabı karşımızdaki. Bu açıdan başarılı bir seçim diyebiliriz.

Dört bir yanımız ahşap dolap

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom, Room Room Klasik Yatak Odası
Room

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom

Room
Room
Room

Bazen ahşap sevgimizi abartarak yatak odamızı baştan sona ahşap mobilyayla bezeyerek gösteririz. Yatak başlığının dayandığı duvar bölümü de olmak üzere üç bir tarafı ahşaptan yapılma yatak dolaplarıyla dolu yatak odası modeli, özellikle çok fazla eşyası, giysileri olanlar için ideal bir çözüm. Geniş bir yatak odanız da varsa duvarları dolaplarla doldurmak  ayrı bir giysi odası oluşturmaktan daha zahmetsiz.

Boydan boya ahşap

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom, Room Room Klasik Yatak Odası
Room

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom

Room
Room
Room

Room markasının imzası olan yatak odası modelinin bir başka duvar cephesini görüyoruz. Burada da  boş kalmış duvara devasa bir yatak dolabı döşenmiş. Çekmeceleri ve aynalı kısımlarıyla birbirinden değişik bölmeleri olan ilginç yatak bir hayli fonksiyonel görünüyor. Böylesi bir yatak dolabına giysi dışında yatak yorgan da olmak üzere her türlü eşyanızı yerleştirebilirsiniz.

Dolap içerisinde masa

Thornwood Lodge, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Klasik Yatak Odası
Keir Townsend Ltd.

Thornwood Lodge

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Yatak dolabı modelleri odanızın dekorasyonuna göre şekillenmeli, gerektiğinde size ihtiyaçlarınıza göre çözümler sunmalı. Resimdeki yatak dolabı modeli de bu duruma uygun bir örnek. Şayet çok deniş bir yatak odanız yoksa ve dolap ihtiyacınız da aşırıya kaçmıyorsa örnekteki gibi yatak dolabı içerisine tasarlanmış bir çalışma masası çok pratik olabilir. Duvara gömülü olmasıyla da pratik olan yatak dolabının koyu rengiyle dikkat çekici.

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Raf seçenekleriyle zengin tasarımlar

Storage homify Eklektik Yatak Odası
homify

Storage

homify
homify
homify

Eklektik stil bir yatak odasına göre dizayn edilmiş yatak dolabı görünümüyle ilgi çekici. Hem alışılmadık raf bölümleriyle hem de farklı dokulara sahip dolap kapaklarıyla göz alıcı bir tasarım. Farklı ebatlardaki bölmeleri sayesinde yalnızca giysi değil irili ufaklı pek çok eşyanızı yerleştirebileceğiniz dolap yatak odalarınıza kendine özgü bir hava katacak. Unutmayın, orijinal parçalarla yatak odanızı benzersiz hale getirebilirsiniz.

Sevimliliğiyle orijinalleşen yatak odaları

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Çocuk Odası
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Kırsal stile göre dekore edilmiş yatak odaları ilginç aksesuarlarıyla sevimli ve ilgi çekici hale gelebilir. Resimdeki yatak odası da bu duruma uygun bir örnek. Yatak odasının tarzına uygun çizgileriyle sevimlileşen yatak dolabı küçük ayrıntılarıyla orijinal bir tasarım. Camlı kapak yerine tül perde kullanılmış dolap sadece bu niteliğiyle dahi diğer yatak dolaplarından ayrılmayı başarmış.

Paravan işlevi gören dolaplar

The Bedroom View2 ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Yatak Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

The Bedroom View2

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Resimde görünen yatak dolapları ilginç ve işlevsel tasarımlarıyla adeta hayat kurtarıyor. Çekmeceli ve dolap kısımlarını ayırarak, tek parça yatak dolabı kullanmak yerine fonksiyonellik sağlanmış. Bu dolapları pratik hale getiren bir özellik de tekerlekli olması. Resimdeki dekorasyon modeli  yatak dolaplarını nasıl işlevsel hale getirebileceğinize dair başarılı bir örnek. Aynalı dolap tekerlekleri sayesinde oda içerisinde paravan halinde kullanılarak işlevselliğin dekorasyondaki yerinin altı çizilmiş.

İçinde yatak bulunan dolap

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Yatak Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Küçük yatak odasına sahip olanlar için alandan faydalanmak çok önemli. Bu sebeple bazen yatak dolapları masa işlevi görürken bazen de bizzat yatak, dolabın içine monte ediliyor. Resimdeki örnekte yatak dolabının ortasında tek kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Bu işlem gerçekleştirilirken yatak başının görkemi de ihmal edilmemiş. Neon yatak ışıklandırmasıyla da birlikte özgün ve sevimli bir yatak odası dolabı çıkmış ortaya.

Askılıklı köşe dolabı

Yatak Odası Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Modern Yatak Odası
Akdeniz Dekorasyon

Yatak Odası Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Yatak dolaplarının pek çok modelini gördük. Ancak ilginç özelliklere sahip orijinal formlu yatak dolapları daha az bulunmakta. Örnekteki yatak dolabının ilginç şekli bu tarifin hakkını veren bir dolap. Özellikle büyük dolap ihtiyacı olanlar için köşeye monte edilebilen devasa yatak dolabının bir de askı kısmı bulunmakta. Sırf bu özelliğiyle dahi orijinalleşen yatak dolabı pratik ve işlevsel bir model.

Adının hakkını veren yatak dolabı

Yatak Odası Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Modern Yatak Odası
Akdeniz Dekorasyon

Yatak Odası Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Yatak dolaplarının daha çok giysi dolabı modellerini inceledik. Ancak bizzat yastık yorgan gibi yatak malzemelerini de dolaba yerleştirmeniz gerekebilir. Bu ihtiyacı karşılaşmak için aynı zamanda giysi dolabı olarak da kullanılabilen, raflı ancak geniş bölmelere sahip yatak dolabı modelleri işinizi görmek için idealdir. Bu tür yastık yorgan gibi malzemeleri saklamak için dolabın tamamını kullanmanıza da gerek yoktur. En geniş raflı kısmı kullanmak ihtiyacınızı karşılamak için yeterli.

Salon ve çalışma odaları için mobilya takımları dekorasyonları
Bu yatak dolabı modellerini siz nasıl buldunuz?

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