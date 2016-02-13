Göz alıcı tasarımıyla inci gibi bir ev!

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden yorulanların en büyük hayali, kırsalda, büyük ve doğal özellikleri ile öne çıkan bir evde yaşamak olabilir. Geniş bahçesi, kullanışlı dinlenme alanları, havuzu, güneş ışığından en iyi şekilde faydalanan geniş cam girişleri, çatısı ve daha birçok özelliği ile rüya ev denebilecek bir evde yaşamayı kim istemez ki? Eğer siz de hayallerinizde böyle bir ev canlandırıyorsanız ve bu tip evlerin özelliklerini incelemek size keyif veriyorsa doğru yerdesiniz. Homify 360 için size tam olarak böyle bir ev seçtik. Bütün özellikleri ile içinizi açacak ve hayallerinizi süsleyecek bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Çatısı, iç mekan tasarımı, dış cephesi, bahçesi, havuzu ve dinlenme alanları ile muhteşem bir tasarım ürünü olan bu ev Brezilya'da bulunuyor. Evin projesini ve uygulamasını Roma Arquitetura adlı mimarlık firması başarıyla tamamlamış. Gelin biz de bu inci gibi rüya evini oda oda gezelim.

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