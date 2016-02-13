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Göz alıcı tasarımıyla inci gibi bir ev!

Homify Homify
Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Oturma Odası Seramik
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Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden yorulanların en büyük hayali, kırsalda, büyük ve doğal özellikleri ile öne çıkan bir evde yaşamak olabilir. Geniş bahçesi, kullanışlı dinlenme alanları, havuzu, güneş ışığından en iyi şekilde faydalanan geniş cam girişleri, çatısı ve daha birçok özelliği ile rüya ev denebilecek bir evde yaşamayı kim istemez ki? Eğer siz de hayallerinizde böyle bir ev canlandırıyorsanız ve bu tip evlerin özelliklerini incelemek size keyif veriyorsa doğru yerdesiniz. Homify 360 için size tam olarak böyle bir ev seçtik. Bütün özellikleri ile içinizi açacak ve hayallerinizi süsleyecek bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Çatısı, iç mekan tasarımı, dış cephesi, bahçesi, havuzu ve dinlenme alanları ile muhteşem bir tasarım ürünü olan bu ev Brezilya'da bulunuyor. Evin projesini ve uygulamasını Roma Arquitetura adlı mimarlık firması başarıyla tamamlamış. Gelin biz de bu inci gibi rüya evini oda oda gezelim.

Homify 360 başlığında tanıtılan başka evler de görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da natürel özellikleri ile öne çıkan harika bir yaz evi için “Brezilya tarzını yansıtan bir sahil evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Dış cephe

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Evler
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Evin dış cephesinde dikkat çeken birçok farklı özellik var. Genel olarak beyaz bir cepheye sahip olan evin dış cephe tasarımında ahşap, cam, seramik ve metal ögeler de kullanılmış. İki katlı planlanan evin birçok odasında yüksek tavan detayı dikkat çekiyor. Çatı ve pencerelerinde beyaz renk kullanılan evin dış cephesinde ise ahşap ögelerin doğallığı konsepti tamamlamış.

Pırıl pırıl bir giriş

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Evler
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Bol ve farklı türde bitkiler ile çevrili olan evin girişinde dikkat çeken en önemli öge ahşap kapı ve üzerinde bulunan ahşap pergolası oluyor. Bunun yanı sıra kapının hemen yanında bulunan cam bölme yansıtıcı özelliği ile evin girişine parlak bir görünüm kazandırmış. Ağaç ve bitkilerin doğallığı ile cam cephenin modern yapısı eve, tezat ama bir o kadar da uyumlu bir çizgi kazandırmış.

Yüksek pencereler

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Evin girişinde bulunan bu yüksek tavanlı bölüm evin en havalı alanlarından biri. Eve gelen konukları en iyi şekilde karşılamak için muhteşem bir dekorasyon. Dış cepheden görünen cam bölmenin iç kısmını burada görebilirsiniz. Önüne yerleştirilen chesterfield berjer set ve klasik bir hava taşıyan perdeler ile insanın içini ısıtan bir dekor.

Zarif iç mekan tasarımı

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Oturma Odası Seramik
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Evin iç mekan tasarımında kullanılan mobilya ve aksesuarların her biri ayrı bir özenle seçilmiş. Klasik izler taşıyan mobilya ve aksesuarlar hem dokuları hem de ikonik modelleri ile evi zenginleştirmiş. Ağır ve gösterişli mobilyalar evin ferah ve açık renkli fonu ile o kadar iyi dengelenmiş ki ne mobilyaların ağırlığı ne de fonun çiğ rengi rahatsız edici bir görüntü oluşturmamış.

hidromasajlı küvetli banyo

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Banyo
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Evin banyosu da diğer alanların gösterişini karşılayacak kadar güzel dekoreedilmiş. Mermer ve cam ögelerin başarılı bir uyumla kullanıldığıbanyonun eşsiz bir de manzarası var. Böyle bir manzaraya karşı hidromasajlı küvet keyfi yapmak hayalleri süsleyecek kadar güzel.

Açık hava mutfağı

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Balkon, Veranda & Teras
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Evin arka bahçesinde üzeri pergolalar ile çevrili yarı açık bir açık hava mutfağı bulunuyor. Sıcak havalarda konuk ağırlamak için ideal olan bu açık hava mutfakları son yıllarda oldukça popüler. Özellikle havuz başı eğlenceler ve davetler için kullanılan açık hava mutfakları yeni nesil müstakil evlerin parlayan alanlarından.

Havuz

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Klasik Havuz
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Elbette ki bu göz alıcı evin bir de havuzu var. Etrafı cam korkuluklarla çevrili olan havuzun manzarası ise her şeye bedel. Her yönüyle rüya gibi bu evin tasarımcısı övgüyü fazlasıyla hak ediyor.

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