Taşların üzerine kurulmuş sıra dışı bir mimari

Bugün homify 360 turunda sizlere oldukça sıra dışı bir rustik ev tanıtacağız. Portekiz'de bulunan ve taşların üzerine kurulmuş yapısıyla bu muhteşem ev sizi bambaşka bir diyara götürecek. Natürel ögelerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı ve taş mimaride sınırları yerle bir eden bu yapı gerçekten göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bir yandan avlulu eski köy evlerini andıran yapısı bir yandan modern iç mekan tasarımı ile gönülleri fetheden bu evin yaratıcısı yine Portekiz'den Pedro Quintela Studio adlı bir tasarım ofisi. Gelin bu sıcacık evi birlikte daha yakından inceleyelim.