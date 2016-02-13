Taşların üzerine kurulmuş sıra dışı bir mimari

Bugün homify 360 turunda sizlere oldukça sıra dışı bir rustik ev tanıtacağız. Portekiz'de bulunan ve taşların üzerine kurulmuş yapısıyla bu muhteşem ev sizi bambaşka bir diyara götürecek. Natürel ögelerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı ve taş mimaride sınırları yerle bir eden bu yapı gerçekten göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bir yandan avlulu eski köy evlerini andıran yapısı bir yandan modern iç mekan tasarımı ile gönülleri fetheden bu evin yaratıcısı yine Portekiz'den Pedro Quintela Studio adlı bir tasarım ofisi. Gelin bu sıcacık evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Avlular, yapıların orta kısmında bulunan üstü açık veya kapalı olabilen mimari kısımlardır. Türk mimarisinde genelde üstü açık avlu örneklerine rastlanır. Bu evin avlusu da bu özelliği ile Türk mimarisini andırıyor. Avlular yemeklerin yendiği, tören ve eğlencelerin düzenlendiği, davetlerin verildiği ya da güzel havalarda çocukların oynadığı bahçe benzeri ancak beton yapıdan oluşan alandır. Bu evin de taş malzemeler kullanılarak yapılmış geniş ve oldukça güzel dekore edilmiş bir avlusu bulunuyor. Evin bu özelliği gerçekten insanın içini ısıtıyor.
Mimaride ve iç mekan tasarımında doğal taş kullanımı ülkemizde de son derece popüler. Öyle ki birçok yapıda hatta apartman dairelerinde, modern villaların iç mekan tasarımında da doğal taş kullanımına rastlıyoruz. Eğer siz de mimari ve dekorasyonda doğal taş kullanımını seviyorsanız bu eve bayılacaksınız. İç mekan tasarımında doğal taş kullanımına daha çok örnek bulabileceğiniz “İç dekorasyonda doğal taş kullanımı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Taş duvar kaplamalarının nasıl göründüğünü az çok bilirsiniz. Duvar düzlemine uygun şekilde taş malzemeden ya da taş panellerden kaplama yapılır. Bu evin duvarlarında ise oldukça farklı bir uygulamaya gidilmiş. Duvarlar üzerine üç boyutlu taş yerleştirmeler yağılmış. Bu sayede ev bir mağaranın içerisine kurulmuş gibi bir izlenim veriyor. Oldukça sıra dışı, doğal ve bir o kadar da ilgi çekici bir tasarım.
Evin avluya bakan bu odası geniş pencereleri ve cam kapısı nedeniyle oldukça ferah ve pırıl pırıl bir görünüme sahip. Rustik stil dekorasyonun bütün doğallık ve konfor özelliklerini barındıran bu oturma odası dekorasyonu sedir tipi oturma grubu ile herkesi çocukluğuna götürecek. Rustik dekorasyonun özellikleri hakkında daha detaylı fikir ve öneriler bulmak için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Evde kapalı ve açık olmak üzere iki yemek alanı bulunuyor. Bu kapalı alan oldukça şık ve sıcak görünümlü bir yemek odasına ait. Bütün doğallığına ve kırsal özelliklerine rağmen modern çizgilerin ihmal edilmediği harika bir dizayn.
Evin mutfağı da yine rustik stil özelliklerini fazlasıyla taşıyor. Masif ağaç kullanımının yoğunluğu, endüstriyel mutfak ekipmanları ve beyaz renkli fonu ile göz alıcı güzellikte bir rustik mutfak örneği. Evin diğer alanları ile son derece uyumlu bir mutfak.
Evde bulunan bütün yatak odalarının birer banyosu mevcut. Evde bir ailenin ihtiyacı olan her detay incelikle düşünülmüş. Bu ebeveyn yatak odası sade ve dikkat çekici dekorasyonu ile göz alırken bir yandan da yine sıra dışı duvar dekorasyonu ile insanı heyecanlandırıyor. Ahşap çatı strüktürlerinin doğal bir şekilde dekorasyonda kullanıldığına da şahit olabilirsiniz.
Bu mükemmel fotoğrafa bakınca insanın zihninde iki şey canlanıyor. Birincisi bu muhteşem manzara eşliğinde yenecek yemeklerin keyfi, ikincisi ise o şirin hamakta sakince geçirilecek dinlenme saatleri. Her yönü ile insanın ruhuna huzur veren muhteşem bir ev.