Beton dekor güzelliği ile stil sahibi bir ev!

Beton dekorasyon son yıllarda oldukça popüler olan bir mimari stildir. Özellikle iç mekan dekorasyonlarda ham beton görünüme sahip duvarlar birçok stile brütal bir özellik kazandırmak için kullanılıyor. Beton dekor uygulamasını iç mekan tasarımlarında ya da dış cephede kullanmayı seviyorsanız size bu muhteşem evi sunmaz isteriz. Dış cephesinde beton dekor mimarisinin en yalın halini taşıyan bu sade ev, son derece şık ve modern yapısıyla dikkatimizi çekti. Arjantin'den Aulet Yaregui Arquitectos adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan evi daha yakından görmek ister misiniz?

Beton dekorasyon, ham ve işlenmemiş görüntüsüyle başta endüstriyel ve rustik gibi ham ögelerin sıkça kullanıldığı stiller olmak üzere hemen her stilde kendine yer edinmiştir. Brüt beton, hem fikir olarak modern bir yaklaşımın ürünü olduğundan, hem de kullanım olarak doğallık ve sadelik sunduğundan birçok stil ve temanın gözdesi olmayı başarmıştır. Eğer beton dekorasyon uygulamayı düşünüyorsanız ve bu konuda farklı fikir ve örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da “Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri” başlıklı yazımızda brüt beton kullanımına örnek olabilecek birçok tasarım ve öneri bulabilirsiniz. O halde bu göz alıcı beton evi daha yakından incelemeye başlayalım.