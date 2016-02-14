Beton dekor güzelliği ile stil sahibi bir ev!

Beton dekorasyon son yıllarda oldukça popüler olan bir mimari stildir. Özellikle iç mekan dekorasyonlarda ham beton görünüme sahip duvarlar birçok stile brütal bir özellik kazandırmak için kullanılıyor. Beton dekor uygulamasını iç mekan tasarımlarında ya da dış cephede kullanmayı seviyorsanız size bu muhteşem evi sunmaz isteriz. Dış cephesinde beton dekor mimarisinin en yalın halini taşıyan bu sade ev, son derece şık ve modern yapısıyla dikkatimizi çekti. Arjantin'den Aulet Yaregui Arquitectos adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan evi daha yakından görmek ister misiniz?
Beton dekorasyon, ham ve işlenmemiş görüntüsüyle başta endüstriyel ve rustik gibi ham ögelerin sıkça kullanıldığı stiller olmak üzere hemen her stilde kendine yer edinmiştir. Brüt beton, hem fikir olarak modern bir yaklaşımın ürünü olduğundan, hem de kullanım olarak doğallık ve sadelik sunduğundan birçok stil ve temanın gözdesi olmayı başarmıştır. Eğer beton dekorasyon uygulamayı düşünüyorsanız ve bu konuda farklı fikir ve örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da “Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri” başlıklı yazımızda brüt beton kullanımına örnek olabilecek birçok tasarım ve öneri bulabilirsiniz. O halde bu göz alıcı beton evi daha yakından incelemeye başlayalım.
Ev, geniş ve düzenli çimleri ile göz alan yeşil bir bahçenin ortasında bulunuyor. Bahçeden evin girişine kadar taş yürüyüş yolu döşenmiş. Beton dış cephesi ile dikkat çeken iki katlı evin arka bahçesinde havuzu da bulunuyor. Pergola, garaj, veranda, bahçe gibi birçok ek alanı bulunan ev modern mimarinin öne çıkan örneklerinden biri olmayı başarmış. Arjantin'de bulunan bu lüks ev, sahiplerine son derece keyifli anlar vaat eden alanlara sahip.
Evin birçok alanında karakteristik sayılabilecek özellikler göze çarpıyor. Örneğin bu fotoğrafta da görebileceğiniz üzere, evin giriş kapısının bulunduğu alanda aydınlatma için dikkat çekici bir avize kullanılmış. Beton yapısına oldukça uyumlu beyaz kapı ve pencere pervazları ile ev genel olarak kişilik sahibi yapıda dekor edilmiş.
Evin arka bahçesinde havuza bakan güzel bir verandası mevcut. Oturma odasının sürgülü cam kapılarının önünde bulunan bu tahta piknik masası evin verandasına doğal bir güzellik kazandırmış. Havuz önü için oldukça güzel bir dekorasyon. Ev sahipleri yazın sıcak günlerini tamamen burada geçirebilirler. Ayrıca açık havada güneşten korunmak için bir pergola da düşünülmüş. Ahşap pergola sayesinde havuz başı oldukça kullanışlı bir yapı kazanmış.
Arka bahçede bulunan ve büyük sayılabilecek bu havuz sade ve dikdörtgen bir yapıda düşünülmüş. Evin sade duruşuna uyumlu bir havuz. Ayrıca havuzun yanına yine havuza bakan bir veranda daha var. Bu veranda da ise hasır mobilyalar kullanılmış. Bir evin lüks özellikler taşıyıp taşımadığını anlamak için havuzu olup olmadığına bakmak yeterli olabilir. Yüzme havuzu sayesinde ev sahiplerine birçok lüks özellik sağlayan bu ev, aynı zamanda sade tasarımı ile de mütevazi bir çizgi yakalıyor. Bahçenin birçok yerinde renkli çiçeklerle canlandırma yapılmış.
Ev konum olarak geniş bir arazinin üzerinde bulunuyor. Dört tarafı alabildiğine açık olan ev aydınlanma ve havadarlık bakımından asla sıkıntı çekmez gibi görünüyor. Bulunduğu arazinin genişliği ve çevredeki doğallık düşünüldüğünde evin harika bir manzarası olduğu da fark ediliyor. Evin arka cephesinde kullanılan ahşap pergolalar hem evin doğal mimarisi ile hem de evin konumu ile oldukça uyumlu. Ayrıca sevimli aksesuarlarla da tasarım desteklenmiş.