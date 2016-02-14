Evimi daha düzenli ve aydınlık göstermek için nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonu sırasında üzerine en çok düşündüğümüz konulardan biri de aydınlık ve düzenli bir görünüm sağlamanın yollarıdır. Evimiz ne genişlikte olursa olsun veya hangi stil ya da temayı uygulamış olursak olalım dikkat etmemiz gereken en önemli detay, dekorasyonun aydınlık, ferah ve düzenli bir görünüme sahip olmasıdır. Bunun sağlamanın hemen her dekorasyonda başarılı sonuç verecek yolları vardır. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda size bu yöntemleri aktaracağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olabilir.
Oturma odasından mutfağa, banyodan yatak odasına kadar her oda, kendi stil ve temasına göre farklı dekorasyon özellikleri barındırır ancak bazı dekorasyon özellikleri vardır ki bütün odalar ve hatta mekanlar için geçerlidir. Işıklandırma, renk dengesi, merkezi yerleşim ve bitkilendirme gibi dekorasyon detayları doğru uygulandığı zaman her alanı güzelleştirecek ögelerdir. Bu yazımızda bu ögelere detaylı olarak ve örneklerle yer vereceğiz. Dekorasyonunuzda daha aydınlık ve ferah bir görünüm sağlamanın yollarını arıyorsanız bu ögelerin doğru kullanımını öğrenmek çok işinize yarayacak. Ferah bir mutfak dekorasyonu için önerilere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den 10 ferah mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.
Evlerde ferahlık sağlamanın herkes tarafından bilinen yöntemleri vardır. Örneğin, açık renkli bir dekorasyon veya başarılı bir ışıklandırmanın evlere ferahlık kazandıracağını herkes bilir. Ancak bu yöntemlerin en doğru uygulama şekillerini keşfedebilmek için uzman tasarımcıların örnek çalışmalarına bakmalısınız. Gelin birlikte birkaç örnek tasarıma göz atalım.
Dekorasyonda açık renk tonları kullanmak başarılı bir renk dengesi yakalamanın en pratik yoludur. Diğer renklerde olduğu gibi riskli bir yanı yoktur. Açık ve yumuşak renk tonlarını birlikte kullanarak hem ferah hem de bahar havası estiren dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Açık renk tonlarını kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey birden fazla üründe açık tonlar kullanacaksanız dekorasyona mutlaka canlı bir de vurgu rengi eklemektir. Bu sayede dekorasyonunuzda dilediğiniz objeye dikkat çekebilir veya dekorasyonda bir odak noktası oluşturabilirsiniz. Ayrıca sönük ve cansız duran bir renk dengesi oluşturmaktan da kaçınmış olursunuz. Vurgu rengi seçerken kullandığınız açık renklerle armoni oluşturacak renkleri veya tam aksine kontrast oluşturacak renkleri de seçebilirsiniz. Dekorasyonlarda açık renk kullanmak neden daha ferah bir görüntü sağlar diye merak ediyorsanız beyaz rengin ışığı yansıtma özelliğinden fikir yürütebilirsiniz. Unutmayın odadaki ışık ne kadar çok yansırsa oda o kadar aydınlık görünür.
Odadaki ışığı yansıtacak açık renklerin kullanılması gerektiğinden bahsettik ama yansıyacak bir ışık için doğru ışık kaynakları da gerekli. Dekorasyonda dikkat etmeniz gereken belki de en önemli detay başarılı bir ışıklandırma sağlamak olmalıdır. Peki başarılı bir ışıklandırma için nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle en doğal ve en güçlü ışık kaynağı olan gün ışığından en verimli şekilde faydalanmanın yollarını bulmalısınız bu konuya pencere başlığında daha detaylı değinebiliriz. Yapay ışık kaynaklarına gelince; Odada mutlaka birden fazla ışık kaynağı bulundurun. Ve mümkünse bu ışık kaynakları birbirinin alternatifi olabilecek farklı özelliklerde kaynaklar olsun. Örneğin bir dekorasyonda sadece büyük bir tavan lambası kullanmak yerine normal boyutlarda bir tavan lambası ile spotlar ve lambader gibi ek ışıklandırma ögeleri kullanabilirsiniz. Böylece ışılandırma için hem farklı alternatifleriniz hem de bol bol ışık kaynağınız olur.
Dekorasyonları ışıl ışıl göstermenin en pratik yolu cam ve kristal objelerdir. Işığı yansıtma konusundaki eşsiz yetenekleri sayesinde mekanlarda muhteşem bir ışık döngüsü sağlarlar. Eğer dekorasyonunuzda koyu renkler tercih etmişseniz ortamı ferahlatmak ve aydınlatmak için mutlaka cam ve kristal ögelere yer vermelisiniz. Bu sayede ışığı yansıtma görevini açık renklerden alarak cam ve kristal ögelere devretmiş olacaksınız. Ama her halükarda odanın ışık yansıtma sorununu çözmüş olursunuz. Ferah ve aydınlık bir dekorun önemli özelliklerinden birisi de cam ve kristal objelerdir. İzmir'den Vero Concept adlı firmaya ait bu yemek odası dekorasyonunda siyah ögelerle cam ve kristal objelerin eşsiz uyumunu en iyi şekilde görebilirsiniz.
Bir alanda ferahlık ve aydınlık sağlamak istiyorsanız ilk adım olarak ışıklandırmasını çözmelisiniz. En iyi ışıklandırma yöntemi ise elbette ki en doğal ve güçlü ışık kaynağı olan güneştir. Eviniz güneş ışığından en iyi şekilde faydalanmalı. Bunu sağlamanın en başarılı yolu ise geniş pencerelerdir. Bütün odalarda hatta banyo ve mutfak gibi alanlarda bile geniş pencereler veya sürgülü cam kapılar ile eşsiz bir ışıklandırma sağlayabilirsiniz. Geniş pencereleri ve cam kapıları bol bol kullanırken dikkat etmeniz gereken şey ise enerji kaybıdır. Cam cephelerin beton cephelere göre daha hızlı ısı kaybı sağlayabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bunu engellemek için ise çift cam gibi yöntemler veya çeşitli cam izolasyon yöntemleri uygulayabilirsiniz.
Bitki ve çiçeklerin odalara nasıl ferahlık katacağını merak ediyor olabilirsiniz. Ancak bu çözümün ne kadar etkili olabildiğini denemeden bilemezsiniz. Bitki ve çiçekleri yaşayan birer dekor unsuru olduklarından alanlara canlılık katabilen yegane dekor elementidirler. Hem renkli ve canlı görüntüleri ile hem de muhteşem kokuları ile dekorasyonlara canlılık ve ferahlık katabilirler. Havayı temizleme ve oksijen üretme gibi özellikleri de bulunan muhteşem canlıları dekorasyonlarınızda kullanmak için herhangi bir bahaneye ihtiyacınız bile yok. Sadece bol bol bitki ve çiçek edinin ve çekinmeden bütün dekorasyonlarınızda kullanın.
Aynaların odaları olduğundan daha geniş gösterme özelliğinden herkes haberdardır. Bir odayı daha ferah ve aydınlık göstermenin yolu biraz da o odayı daha geniş göstermekten geçer. Eğer odalarınızı daha geniş göstermek istiyorsanız bol bol ayna kullanmaktan çekinmeyin. Aynalar ışığı açık renklerden ya da cam ve kristallerden çok daha güçlü bir şekilde hatta birebir yansıtırlar. Bu özellikleri ise odalara genişlik kazandırır. Bu yatak odası dekorasyonunda gördüğünüz gardırobun ayna kapakları var. Bu ayna kapaklar sayesinde odanın bir cephesi tamamen ayna ile kaplı gibi görünüyor. Bu da yatak odasının aydınlanma alanını neredeyse iki katına çıkarmış.
Odaları daha ferah ve aydınlık göstermek için odadaki eşyaların yerleşimine de dikkat etmek gerekir. Düzenli bir yerleşim ferah bir görüntünün temelini oluşturur. Odanızda düzenli bir yerleşim sağlayabilmek için ilk iş olarak merkezi bir yerleşim sağlamaya çalışmalısınız. Yani odada bir merkez belirleyerek mobilyaları o merkezin etrafında konumlandırmalısınız. Böylece daha düzenli bir yerleşim sağlamış olursunuz. Bu özellik odalarınızı çok daha ferah, aydınlık, geniş ve düzenli gösterecektir.