Evimi daha düzenli ve aydınlık göstermek için nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonu sırasında üzerine en çok düşündüğümüz konulardan biri de aydınlık ve düzenli bir görünüm sağlamanın yollarıdır. Evimiz ne genişlikte olursa olsun veya hangi stil ya da temayı uygulamış olursak olalım dikkat etmemiz gereken en önemli detay, dekorasyonun aydınlık, ferah ve düzenli bir görünüme sahip olmasıdır. Bunun sağlamanın hemen her dekorasyonda başarılı sonuç verecek yolları vardır. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda size bu yöntemleri aktaracağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olabilir.

Oturma odasından mutfağa, banyodan yatak odasına kadar her oda, kendi stil ve temasına göre farklı dekorasyon özellikleri barındırır ancak bazı dekorasyon özellikleri vardır ki bütün odalar ve hatta mekanlar için geçerlidir. Işıklandırma, renk dengesi, merkezi yerleşim ve bitkilendirme gibi dekorasyon detayları doğru uygulandığı zaman her alanı güzelleştirecek ögelerdir. Bu yazımızda bu ögelere detaylı olarak ve örneklerle yer vereceğiz. Dekorasyonunuzda daha aydınlık ve ferah bir görünüm sağlamanın yollarını arıyorsanız bu ögelerin doğru kullanımını öğrenmek çok işinize yarayacak. Ferah bir mutfak dekorasyonu için önerilere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den 10 ferah mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.

Evlerde ferahlık sağlamanın herkes tarafından bilinen yöntemleri vardır. Örneğin, açık renkli bir dekorasyon veya başarılı bir ışıklandırmanın evlere ferahlık kazandıracağını herkes bilir. Ancak bu yöntemlerin en doğru uygulama şekillerini keşfedebilmek için uzman tasarımcıların örnek çalışmalarına bakmalısınız. Gelin birlikte birkaç örnek tasarıma göz atalım.