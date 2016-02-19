Çok amaçlı fonksiyonel bir dekorasyonun ipuçları nelerdir ?

Bir dekorasyonu mükemmel yapan nedir ? Aslında bu soruya verilebilecek o kadar çok cevap vardır ki… Bu sorunun bu denli fazla cevap barındırmasının asıl nedeni, mükemmellik kavramının epey göreceli bir kavram olmasıdır. Kimileri, klasik tarzın o süslü ahşap oymaları için mükemmel der, kimileri bir dekorasyonun fiyat performans oranını mükemmellik için kıstas olarak kullanır. Bir dekorasyonu mükemmel olarak değerlendirirken sık sık kullanılan bir başka kıstas da hiç şüphesiz fonksiyonelliktir. Fonksiyonelliğin ve çok amaçlılığın bir dekorasyon için bu derece önemli olmasının birçok sebebi vardır. Bunlardan ilki, günümüzde dekorasyon ve dekoratif faaliyetler çoğu zaman lüks olarak kategorilendirilir. İşte bu sebepten ötürü, birçok farklı amaca hizmet eden araçları aynı anda buluşturmak elzem bir hal alır. Bir diğer önemli sebep ise, büyük şehirlerin nüfuslarının her geçen gün artması ve dolayısı ile kişisel yaşam alanlarının da her geçen gün azalmasıdır. Öyle ki, kimi zaman maliyet sizin önemli olmasa dahi her farklı amaç için farklı dekoratif araçları barındıramaz hale gelirsiniz. İşte bu iki sebep, fonksiyonellik ve çok amaçlılık kavramlarının dekorasyon için bu denli bir hale gelmesine neden olmakta.
Peki ama fonksiyonellik nedir ? Aslında bakacak olursanız, kelimeyi dilimize direkt olarak kullanışlı olmak olarak çevirmek mümkün. Bundan kasıt ise, bir dekoratif aracın kolayca kullanılabilir olması. Kavramın zihninizde daha rahat canlanması için kolay bir örnek verelim. Örneğin, sık sık yağış alan bir bölgede yaşıyorsunuz. Üstelik bir bahçeniz var ve bahçeniz için mobilya bakıyorsunuz. Bahçe mobilyalarınızı, neme karşı dayanıklı olmayan ahşaptan seçerseniz, bahçe dekorasyonunuz kullanışlı olmaz. Zira, bu mobilyalar kısa sürede zarar görecektir. Ya da, neredeyse mükemmel bir dekorasyon hayal edin. Fakat bu dekorasyonu yaşam alanı olarak kullanmak imkansız. İşte bu dekorasyon örneğinde de fonksiyonellikten bahsetmek pek de mümkün değildir. Fonksiyonellik kavramı böyle iken, sıra geldi çok amaçlı dekorasyonlardan bahsetmeye. Bu kavram üzerinde daha çok duracağız, çünkü bugünkü yazımızın ana konusu bu tarz dekorasyonlar üzerine olacak. Çok amaçlı dekorasyonlar, adından da kolayca anlaşılabileceği gibi, birden fazla fonksiyona hizmet eden dekoratif araçları içerisinde barındıran dekoratif araçlardır. Aynı anda, birden fazla amaç için kullanılabilen bu araçlar, özellikle alandan tasarruf etme konusunda oldukça işlevseldirler. Birden fazla amaca hizmet etme potansiyelleri, farklı bir amaç için ikinci bir mobilya kullanma gereksinimi ortadan kaldırır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle küçük bir alana sahip olan evler için oldukça kullanışlı olabileceklerini siz de kolayca fark etmişsinizdir.
Çok amaçlı mobilyalar, genellikle birden fazla amaç için kullanılabildikleri için oldukça fonksiyoneldir. Üstelik alandan tasarruf için de oldukça kullanışlıdır. Kısacası, evinize gelen misafirlerinizi evinizdeki dekorasyonun fonksiyonel yönü ile şaşırtmak istiyorsanız ya da küçük olan evinizde alandan tasarruf etmenin yollarının arayışı içerisinde iseniz, birden fazla amaca hizmet eden ve her yönü ile fonksiyonel olan bu mobilya tasarımları tam da size göre. Aşağıda, evinizin farklı alanlarında kullanabileceğiniz farklı çok amaçlı mobilyaları göreceksiniz. Daha fazla fonksiyonel ve çok amaçlı mobilya tasarımını yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret ederek çeşitli dizaynlara bakabilirsiniz…
Mutfaklar, bir evde genellikle en az alan odalardan biridir. Bu olayda, mutfakta az zaman geçirildiğine dair yaygın inanışın rolü büyüktür. Fakat üzülerek gerçeğin aslında hiç de öyle olmadığını belirtmek zorundayız. Hele ki yemek yapmayı seven biriyseniz… Fakat yine de, hacim olarak dar olan mutfağınızı, çeşitli akılcı çözümlerle daha geniş bir hale getirmeniz mümkün. Nasıl mı ? Cevap, Telos İç Mimarlık ve Tasarım'a ait olan bu mutfak dekorasyonunda yatıyor. Dar bir mutfağa sahipseniz, fakat akşam yemeklerinizi ailenizle beraber bu sıcak ortamda yemek de istiyorsanız, bu tarz bir mutfak masası tam da size göre. Tezgah ile birleşmiş bir yapıya sahip olan bu mutfak masası, alandan tasarruf etmenin ve mobilyalara ikinci bir amaç yüklemenin oldukça şık bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.
Evinizde pratik ve çok amaçlı bir dekorasyon yaratırken unutmamanız gereken en önemli konu, her noktanın oldukça önemli olduğu. El altında olmayan ya da ulaşılması zor olan noktalar bile, zekanızı gösterebileceğiniz bir alan. Üstelik bu noktalar, yaratıcı fikirleri uygulamak açısından çok daha elverişli. Örneğin, bu ahşap merdiven normal şartlarda evin bu bölgesini kullanılmaz hale getirmiş. Fakat, bu konunun akıllıca çözüldüğünü söylemek mümkün. Üstelik bunun yanında, bu çözüm sayesinde ortaya oldukça kullanışlı bir dizayn çıkmış. Hem dolap, hem komidin, hem raf hem de vestiyer olma özelliklerini aynı anda taşıyan bu dizayn, her alandan yararlanma mantığının şık bir ürünü gibi duruyor…
Özellikle hacim olarak küçük bir alan üzerine kurulmuş olan evler, dekorasyon konusunda sizi en çok zorlayan evlerdir. Zira böyle evlerde, dilediğiniz her dekoratif aracı kullanmanız pek de mümkün değildir. Bunun sebebi, zaten kısıtlı olan hacmin, başka bir mobilyaya ya da dekora izin vermemesidir. Hal böyle olunca, dar alandan maksimum verimi sağlamak mecburi bir hal alıyor. Peki ama, örneğin küçük bir çocuk odasında aynı anda üç minik çocuğun yaşamasını sağlamak nasıl mümkün olabilir ? Kulağa oldukça uçarı bir örnekmiş gibi gelebilir, fakat akıllıca hazırlanmış bir dizayn sayesinde bu problemin içinden de çıkabilirsiniz. Alım Mobilya imzalı bu yatak dizaynı, ranza kavramına yeni bir soluk getirmiş. Yenilikçi havanın yanı sıra, kısıtlı bir alanda hem üç tane yatağa hem de geniş ve uzun raflara yer vermesi, çok amaçlılık ve fonksiyonellik konusunda da oldukça iddialı olmasına sebep olmuş…
Klasik askılar ve raflar, yalnızda bir tarafı ile -alt ya da üst- iş gören nesnelerdir. Hal böyle olunca, bir duvarda bu araçlardan yalnızca birine yer vermek gerekir. Fakat alanın kullanımı sınırlaması, ihtiyaçta azalmaya sebep olmaz. Aksine, her iki aracı da kullanmanız gereken zamanlar olabilir. Örneğin bir kitabı ancak bir rafa koyabilirken, bir şemsiyeyi ya da bir anahtarı da ancak bir askıya asabilirsiniz. Fakat, Pons Home Desing'a ait ve akıllıca hazırlanmış olan bu dizayn sayesinde, hem askılığı hem de rafı aynı anda sorunsuzca kullanabilirsiniz…
Dekorasyonunuzda fonksiyonelliğe ve çok amaçlılığa yer vermenin yanı sıra, kimi zaman da oldukça eşsiz tasarımlara da imza atmanız mümkün. Bu tarz size has dekorasyonlara imza atmanın en kolay ve risksiz yolu, konuyu aydınlatmalar üzerinde uygulamaktır. Farklı aydınlatma ve lamba tipleri, dekorasyonunuza yeni ve farklı bir soluk getirirken, aynı zamanda oldukça şık ve renkli bir havayı da beraberinde getirecektir. Örneğin, Vago Minds imzalı bu lamba dizaynı, komidini ve masa lambasını aynı noktada birleştirerek oldukça şık ve kullanışlı bir dizayna imza atmış…
Fonksiyonel dekorasyonlar, genel olarak evinizde size fazladan alan sağlarlar. Başta da belirttiğimiz üzere, hacim bakımından kısıtlı olan evinizi, bu tarz mobilyalarla 'daha geniş' hale getirmek pekala mümkün. Tek yapmanız gereken şey, zaman zaman hayal gücünüzü çalıştırmak ve 'Acaba nasıl olurdu ?' sorusunu sormak. Ancak bu sayede, farklı farklı araçları aynı noktada birleştirerek oldukça şık dizaynlara imza atabilirsiniz. Bworks'e ait olan bu yatak odası dekorasyonu, tek parça halinde bulunan ve hem masa, hem raf, hem komidin hem de yatağa ev sahipliği yapan bu dizaynla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor…