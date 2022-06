Çok amaçlı fonksiyonel bir dekorasyonun ipuçları nelerdir ?

Bir dekorasyonu mükemmel yapan nedir ? Aslında bu soruya verilebilecek o kadar çok cevap vardır ki… Bu sorunun bu denli fazla cevap barındırmasının asıl nedeni, mükemmellik kavramının epey göreceli bir kavram olmasıdır. Kimileri, klasik tarzın o süslü ahşap oymaları için mükemmel der, kimileri bir dekorasyonun fiyat performans oranını mükemmellik için kıstas olarak kullanır. Bir dekorasyonu mükemmel olarak değerlendirirken sık sık kullanılan bir başka kıstas da hiç şüphesiz fonksiyonelliktir. Fonksiyonelliğin ve çok amaçlılığın bir dekorasyon için bu derece önemli olmasının birçok sebebi vardır. Bunlardan ilki, günümüzde dekorasyon ve dekoratif faaliyetler çoğu zaman lüks olarak kategorilendirilir. İşte bu sebepten ötürü, birçok farklı amaca hizmet eden araçları aynı anda buluşturmak elzem bir hal alır. Bir diğer önemli sebep ise, büyük şehirlerin nüfuslarının her geçen gün artması ve dolayısı ile kişisel yaşam alanlarının da her geçen gün azalmasıdır. Öyle ki, kimi zaman maliyet sizin önemli olmasa dahi her farklı amaç için farklı dekoratif araçları barındıramaz hale gelirsiniz. İşte bu iki sebep, fonksiyonellik ve çok amaçlılık kavramlarının dekorasyon için bu denli bir hale gelmesine neden olmakta.

Peki ama fonksiyonellik nedir ? Aslında bakacak olursanız, kelimeyi dilimize direkt olarak kullanışlı olmak olarak çevirmek mümkün. Bundan kasıt ise, bir dekoratif aracın kolayca kullanılabilir olması. Kavramın zihninizde daha rahat canlanması için kolay bir örnek verelim. Örneğin, sık sık yağış alan bir bölgede yaşıyorsunuz. Üstelik bir bahçeniz var ve bahçeniz için mobilya bakıyorsunuz. Bahçe mobilyalarınızı, neme karşı dayanıklı olmayan ahşaptan seçerseniz, bahçe dekorasyonunuz kullanışlı olmaz. Zira, bu mobilyalar kısa sürede zarar görecektir. Ya da, neredeyse mükemmel bir dekorasyon hayal edin. Fakat bu dekorasyonu yaşam alanı olarak kullanmak imkansız. İşte bu dekorasyon örneğinde de fonksiyonellikten bahsetmek pek de mümkün değildir. Fonksiyonellik kavramı böyle iken, sıra geldi çok amaçlı dekorasyonlardan bahsetmeye. Bu kavram üzerinde daha çok duracağız, çünkü bugünkü yazımızın ana konusu bu tarz dekorasyonlar üzerine olacak. Çok amaçlı dekorasyonlar, adından da kolayca anlaşılabileceği gibi, birden fazla fonksiyona hizmet eden dekoratif araçları içerisinde barındıran dekoratif araçlardır. Aynı anda, birden fazla amaç için kullanılabilen bu araçlar, özellikle alandan tasarruf etme konusunda oldukça işlevseldirler. Birden fazla amaca hizmet etme potansiyelleri, farklı bir amaç için ikinci bir mobilya kullanma gereksinimi ortadan kaldırır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle küçük bir alana sahip olan evler için oldukça kullanışlı olabileceklerini siz de kolayca fark etmişsinizdir.

Çok amaçlı mobilyalar, genellikle birden fazla amaç için kullanılabildikleri için oldukça fonksiyoneldir. Üstelik alandan tasarruf için de oldukça kullanışlıdır. Kısacası, evinize gelen misafirlerinizi evinizdeki dekorasyonun fonksiyonel yönü ile şaşırtmak istiyorsanız ya da küçük olan evinizde alandan tasarruf etmenin yollarının arayışı içerisinde iseniz, birden fazla amaca hizmet eden ve her yönü ile fonksiyonel olan bu mobilya tasarımları tam da size göre. Aşağıda, evinizin farklı alanlarında kullanabileceğiniz farklı çok amaçlı mobilyaları göreceksiniz. Daha fazla fonksiyonel ve çok amaçlı mobilya tasarımını yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret ederek çeşitli dizaynlara bakabilirsiniz…