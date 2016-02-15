Hafta sonu kaçamakları için harika bir tatil evi

Bugünkü yazımızda Hollanda'nın Noordwijk aan Zee şehrinden bir tatil evine misafir olacağız. Ülkenin batısında, deniz kenarında konumlanan Noordwijk'te yer alan bu ev adeta hafta sonu kaçamakları için tasarlanmış. Minimalist tarza uygun bir şekilde dizayn edilen konut, kısa hafta sonu tatillerini evi kullanıma sokmak ve sonra yeniden kapatmaya uğraşmakla geçirmek istemeyen ev sahipleri için ideal bir tasarıma sahip. Ne istediğini çok iyi bilen ev sahipleri ile işin üstadı mimarların beraber çalışması ile ortaya çıkan proje son derece sade, mütevazi ancak bir tatil evinden beklenen tüm konforu sunuyor. Hollandalı mimarlık ve dekorasyon firması Hoeb Architectuur & Interieur tarafından tasarlanıp inşa edilen bungalov (tek katlı ev) tarzı konutun gelin tüm özelliklerini inceleyelim.
Konut bungalov adı verilen tek katlı bir yapı şeklinde tasarlanmış. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da aslen tek katlı olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Tıpkı fotoğrafta gördüğümüz bu örnekte olduğu gibi.
Bir duvarı boydan boya kaplayan ve köşeyi de içine alarak diğer duvara geçen sürgülü cam kapının ardında evin oturma odası yer alıyor. Tam bir tatil evi olan yapıda ne mimari olarak ne de dekorasyon anlamında aşırıya kaçan hiçbir detay yok. Kısa süreli tatilleri evi temizleyip toparlamakla değil, bulundukları yerin tadını çıkararak geçirmek isteyen ev sahipleri için özel olarak yapılmış bir dizayn. Mutfak ve oturma odası yarı açık planlı diyebiliriz. Yarın bir duvarla ayrılmış iki mekan arasında kapı bulunmuyor. Bu da mekanlar arasındaki geçişi rahat ve konforlu bir hale getiriyor.
Mutfak tasarımı yapılırken evin tamamına hakim olan sadelik devam ettirilmiş. İki adet geniş pencereye sahip olan mutfak bol bol gün ışığı alıyor. Beyaz renkli mutfak dolaplarının kullanıldığı mekanda tezgah ise son derece moda olan füme renginde seçilmiş. Bu mutfakta bir başka trende daha tanık oluyoruz: Mutfak dolaplarının tamamı aşağıda. Duvara monte edilmiş tek bir dolap dahi yok. Bu da alanın geniş ve ferah görünmesini sağlıyor.
Konutun banyosu, tıpkı diğer tüm odaları gibi son derece sade dizayn edilmiş. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu mekanda normal boyutta bir de pencere bulunuyor. Gereksiz hiçbir süs, dekoratif eşya, renk ve desenin bulunmadığı mekan sadeliği ile öne çıkıyor.
Eğer siz de sadeliği hayatınızın ve dekorasyonunuzun bir parçası haline getirmek istiyorsanız, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atabilir, size uygun maddeleri uygulamaya geçirebilirsiniz.
Önceki fotoğrafta konutun boş halini görmüştük. Şimdi ise mobilyaların yerleştirildiği, ev sahiplerinin de bu geniş verandanın tadını çıkardığı bir fotoğraf görmekteyiz. Sıcak yaz günlerinin en çok zaman geçirilen yeri işte bu geniş veranda. Oturma odasından verandaya açılan boydan boya sürgülü kapı sayesinde iki mekan arasındaki sınır adeta ortadan kaybolmuş. Oldukça sıra dışı bir şekilde gerçekleştirilmiş bu sürgülü kapı şekli, oturma odasının köşesini de kapsıyor, böylece iç mekana giren gün ışığı için iki farklı açı yakalamış oluyor.