Hafta sonu kaçamakları için harika bir tatil evi

Konutun banyosu, tıpkı diğer tüm odaları gibi son derece sade dizayn edilmiş. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu mekanda normal boyutta bir de pencere bulunuyor. Gereksiz hiçbir süs, dekoratif eşya, renk ve desenin bulunmadığı mekan sadeliği ile öne çıkıyor.

Eğer siz de sadeliği hayatınızın ve dekorasyonunuzun bir parçası haline getirmek istiyorsanız, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atabilir, size uygun maddeleri uygulamaya geçirebilirsiniz.