Çatı katında depolama alanı yaratmanın sırları

Günümüzde evlerdeki en büyük problemlerden biri depolama alanlarının yetersizliği. Sahip olduğumuz eşyalar sürekli artıyor ancak buna ters orantılı şekilde, yaşadığımız evler gittikçe küçülüyor. Kapitalist düzenin bir sonucu olarak sürekli daha fazla alış veriş yapmaya itiliyoruz. Her sezon yeni giysiler almazsak kendimizi eksik hissediyor, özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için çılgınlık düzeyinde paralar harcıyoruz. Çalışırken giyeceğimiz giysileri ödeyebilmek için daha çok çalışır hale geliyoruz. Ancak günümüzde dünyanın şartları bu şekilde ve hoşumuza gitse de gitmese de bu düzenin birer parçasıyız ve türlü şekillerle bu düzene uyum sağlamaya dayatılıyoruz. Sürekli değişen trendler, ucuz iş gücü nedeniyle son derece uygun fiyatlı olan giysiler ya da aksine, marka olma özelliğine sahip olduğu için çok yüksek fiyatlara satılan giysiler ve alıcıları, yani bizler. Öte yandan şehirlerdeki nüfus artışı nedeniyle konut fiyatları yükseliyor, bunun sonucunda arsalar değerleniyor ve evlerin boyutları küçülüyor. Netice: Depolama problemi.

Bu yazımızda spesifik olarak çatı katına sahip olan ve bu alanı depolama üniteleri ile dekore ederek mekandan azami şekilde yararlanmaya gayret eden okuyucularımıza hitap ediyoruz. Çatı katına sahip olan okuyucularımız bilecektir, bu kat eğimli tavanı nedeniyle dekore edilmesi en zor alandır. Bazı ev sahipleri bu alanı çocuk odası olarak kullanmayı uygun görürlerken, birçok başkası ise bu mekanları depolama alanı olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Ancak bu durumda ortaya çıkan bir problem var. Her çatı katının boyutu ve tavan eğimi birbirinden farklı, dolayısıyla herhangi bir mobilya mağazasına gidip beğenimize ve bütçemize göre bir dolap, çekmece ya da raf sistemi almamız imkansız. Yapmamız gereken şey mekanın boyutuna, tavanın eğimine ve yüksekliğine uygun şekilde, mekana özel tasarım ve imalat yaptırmakta. Mutfak ve giysi dolabı konusunda uzmanlaşmış birçok marangozluk firmasına homify sayfalarından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üst menüde yer alan Profesyoneller sekmesine tıklayarak gerekli sayfayı açmak ve açılan sayfadan arzu ettiğiniz profesyonele ulaşmak.

Biz ise bugünkü yazımızda homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratör gibi profesyonellerin çatı katlarını depolama alanı olarak nasıl değerlendirdiklerini inceleyeceğiz. Türkiye'den ve dünyadan örnekler ile derlediğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizler için ilham verici olur.