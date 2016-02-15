Çatı katında depolama alanı yaratmanın sırları

Günümüzde evlerdeki en büyük problemlerden biri depolama alanlarının yetersizliği. Sahip olduğumuz eşyalar sürekli artıyor ancak buna ters orantılı şekilde, yaşadığımız evler gittikçe küçülüyor. Kapitalist düzenin bir sonucu olarak sürekli daha fazla alış veriş yapmaya itiliyoruz. Her sezon yeni giysiler almazsak kendimizi eksik hissediyor, özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için çılgınlık düzeyinde paralar harcıyoruz. Çalışırken giyeceğimiz giysileri ödeyebilmek için daha çok çalışır hale geliyoruz. Ancak günümüzde dünyanın şartları bu şekilde ve hoşumuza gitse de gitmese de bu düzenin birer parçasıyız ve türlü şekillerle bu düzene uyum sağlamaya dayatılıyoruz. Sürekli değişen trendler, ucuz iş gücü nedeniyle son derece uygun fiyatlı olan giysiler ya da aksine, marka olma özelliğine sahip olduğu için çok yüksek fiyatlara satılan giysiler ve alıcıları, yani bizler. Öte yandan şehirlerdeki nüfus artışı nedeniyle konut fiyatları yükseliyor, bunun sonucunda arsalar değerleniyor ve evlerin boyutları küçülüyor. Netice: Depolama problemi.
Bu yazımızda spesifik olarak çatı katına sahip olan ve bu alanı depolama üniteleri ile dekore ederek mekandan azami şekilde yararlanmaya gayret eden okuyucularımıza hitap ediyoruz. Çatı katına sahip olan okuyucularımız bilecektir, bu kat eğimli tavanı nedeniyle dekore edilmesi en zor alandır. Bazı ev sahipleri bu alanı çocuk odası olarak kullanmayı uygun görürlerken, birçok başkası ise bu mekanları depolama alanı olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Ancak bu durumda ortaya çıkan bir problem var. Her çatı katının boyutu ve tavan eğimi birbirinden farklı, dolayısıyla herhangi bir mobilya mağazasına gidip beğenimize ve bütçemize göre bir dolap, çekmece ya da raf sistemi almamız imkansız. Yapmamız gereken şey mekanın boyutuna, tavanın eğimine ve yüksekliğine uygun şekilde, mekana özel tasarım ve imalat yaptırmakta. Mutfak ve giysi dolabı konusunda uzmanlaşmış birçok marangozluk firmasına homify sayfalarından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üst menüde yer alan Profesyoneller sekmesine tıklayarak gerekli sayfayı açmak ve açılan sayfadan arzu ettiğiniz profesyonele ulaşmak.
Biz ise bugünkü yazımızda homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratör gibi profesyonellerin çatı katlarını depolama alanı olarak nasıl değerlendirdiklerini inceleyeceğiz. Türkiye'den ve dünyadan örnekler ile derlediğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizler için ilham verici olur.
Alanı en iyi şekilde değerlendirmek için, mekana özel olarak bir profesyonel tarafından tasarlanmış kombine bir depolama alanı düşünebilirsiniz. Fotoğraftaki Bworks firmasına ait olan örnekte çekmeceler, giysi rayı ve raflardan oluşan açık bir dolap sistemi görmekteyiz. Giysi rayının üst tarafında yer alan açık raflar tavanın eğimine göre şekillendirilmiş, böylece ölü alan bırakmadan kullanışlı bir dolap sistemi ortaya çıkarılmış.
Açık depolama ünitelerinin sizin için uygun olmadığını düşünüyorsanız, tavan eğiminize uyumlu kapaklı dolap sistemleri de yaptırabilirsiniz. Profesyonel bir tasarımcının mekana özel olarak dizayn edeceği kapaklı bir dolap sistemi sayesinde tabandan tavana uzanan bir dolaba sahip olabilirsiniz. İyi bir matematik hesabı sonucu kullanılacağı alana sıfıra sıfır oturacak bir dolap hem çok şık görünecektir hem de tüm eşyalarınızı depolamanızı sağlayacaktır. Fotoğraftaki örnek Hollandalı Weberontwept | Architectenbureau firmasına ait. Ülkemizde de benzer çalışmalara imza atacak profesyonellere homify aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte Hebart Mimarlık tarafından dizayn edilip uygulanmış bir çatı katı giyinme odası görüyoruz. Mekanın yalnızca bir kısmı değil, tamamı depolama alanı olarak tasarlanmış. Yüksekliği ve eğimi farklı her bir kısım için özel tasarım ve imalat yapılmış ve mekanda hiçbir şekilde ölü alan kalmasına neden olmayan kusursuz bir giyinme odası meydana getirilmiş.
Giyinme odası yapmak için eğer küçük bir alana sahipseniz, ’Küçük bir giyinme odası yapmak için harika ipuçları’ başlıklı yazımızda bazı faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
Depolama alanınızda en çok ne tür ünitelere ihtiyacınız olduğunu hesaplayıp tasarımı yapacak olan profesyonel ile bilgi alışverişinde bulunmakta fayda var. Kimi insanların asılacak giysileri fazladır ve giysi raylarının uzun , hatta çift sıra olmasını isterler, kimi insanlar ise raf ve çekmecelere daha çok ihtiyaç duyarlar. Fotoğraftaki örnekte oldukça sıra dışı bir dolap ünitesi görüyoruz. Özel tasarım rafları, tavan eğimine uyumlu arka zemini, muhteşem renk kullanımı ile Penintdesign İç Mimarlık tarafından dizayn edilmiş çağdaş, şık bir örnek.
Çatı katı depolama alanınızı daha çok asılacak giysiler için kullanmayı planlıyorsanız, en yüksek alanı raf ve çekmece gruplarından ziyade giysi raylarına ayırabilirsiniz. Giysi rayları tasarlarken giysilerinizin daha çok ne tür olduğuna önem vermelisiniz. Uzun gece kıyafetleri, paltolar vs için yüksek raylara ihtiyaç duyarken, ikiye katlanarak asılan pantolon gibi giysiler ile gömlek tarzı görece kısa giysiler için daha kısa raylar işinizi görecektir. Böyle bir durumda, eğer tavan eğiminiz de yeterli ise iki katlı giysi rayını tercih edebilirsiniz. Eğer üst tarafta yer alan ray fazla yüksekse ve ulaşılması zorsa dert etmeyin, günümüz teknolojileri sayesinde bir kol aracılığıyla aşağıya ve öne çekilebilen giysi rayları hemen her firma tarafından imal ediliyor.
Gömme dolap ve çekmecelerin en büyük avantajı mekanı boğmamaları ve bunun sonucunda şık görünmeleri. Tabandan tavana, duvardan duvara olan ve ortalıkta eşya varmış görünümünü yok eden gömme dolaplar çatı katınız için ideal olabilir. Fotoğrafta gömme çatı katı dolaplarına mükemmel bir örnek görüyoruz. Beyaz ve mor renginin kullanıldığı dolaplarda bu renkler tavan boyunca da devam ettirilmiş, böylece dolaplar tamamen gözden kaybolmuş. Yer yer bırakılan kapaksız gömme raflar aynı zamanda dekoratif birer öge oluşturuyorlar ve sergilemek ya da el altında bulunması istenen eşyalar için ideal pozisyondalar.