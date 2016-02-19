Balkonumda neler yapabilir, onu nasıl dekore edebilirim?

Balkon kullanım kültürü bölgelere, iklime, hatta bulunduğunuz semte göre değişiyor. Kentsel gelişimi problemli olan semt ve kentlerde ne yazık ki balkonlu evlerin balkonları atıl kalıyor. Dolayısıyla pek çok balkon uzunca süredir antipatik PVC doğramalarla kapatılıp, çamaşırlık ve depo olarak kullanılagelmekte. Arka balkonlar için bu sıklıkla karşı karşıya kaldığımız bir durum olsa da ön cephelerdeki balkonlarda da karşılaşıyoruz. Neyse ki son zamanlarda PVC doğrama dışında malzemeler de popüler oldu. Cam balkon olarak tanıdığımız bu malzeme sayesinde yazın açık kışın kapalı balkonlara sahip olmak mümkün. Estetik olarak da oldukça tatmin edici sonuçlar veren bu malzeme hava şartlarından korunmak ama balkonu da keyifle kullanmak isteyenler için ideal.

Elbette balkonları mutlaka kapatarak işlevlendirmek gerekmiyor. Çok uzun ve sert geçmeyen kışlara sahip yerlerde balkonları da uzun aylar boyunca kullanmak mümkün. Mevsimlik ya da her mevsime dayanıklı bitkilerle de zeginleştirmek mümkün balkonları.

Bu yazımızın konusu daha ziyade balkonları hangi işlevlerle kullanabileceğinize dair. Balkonlar aslında kapalı binalarda birer kaçış alanı. Açık havada oturmak, vakit geçirmek için uygun. Sıcak yaz akşamlarında daha serin bir ortam yaratmak gibi bir işlevleri de var. Balkonlar ferah bir açıklığa hatta manzaraya bakıyorsa bunun da ayrıca bir avantajı var elbette. Bu durumda standardın üzerinde bir keyif vaadediyorlar. Peki bunun dışında balkonlarda neler yapılabilir? Sadece oturmak, sohbet etmek midir balkonlarda yapılabilecekler? Gelin bunları konuşalım hem de bu işlevlere göre balkonlar nasıl dizayn edilebilir, bunun üzerine düşünelim.