Balkonumda neler yapabilir, onu nasıl dekore edebilirim?

Balkon kullanım kültürü bölgelere, iklime, hatta bulunduğunuz semte göre değişiyor. Kentsel gelişimi problemli olan semt ve kentlerde ne yazık ki balkonlu evlerin balkonları atıl kalıyor. Dolayısıyla pek çok balkon uzunca süredir antipatik PVC doğramalarla kapatılıp, çamaşırlık ve depo olarak kullanılagelmekte. Arka balkonlar için bu sıklıkla karşı karşıya kaldığımız bir durum olsa da ön cephelerdeki balkonlarda da karşılaşıyoruz. Neyse ki son zamanlarda PVC doğrama dışında malzemeler de popüler oldu. Cam balkon olarak tanıdığımız bu malzeme sayesinde yazın açık kışın kapalı balkonlara sahip olmak mümkün. Estetik olarak da oldukça tatmin edici sonuçlar veren bu malzeme hava şartlarından korunmak ama balkonu da keyifle kullanmak isteyenler için ideal.
Elbette balkonları mutlaka kapatarak işlevlendirmek gerekmiyor. Çok uzun ve sert geçmeyen kışlara sahip yerlerde balkonları da uzun aylar boyunca kullanmak mümkün. Mevsimlik ya da her mevsime dayanıklı bitkilerle de zeginleştirmek mümkün balkonları.
Bu yazımızın konusu daha ziyade balkonları hangi işlevlerle kullanabileceğinize dair. Balkonlar aslında kapalı binalarda birer kaçış alanı. Açık havada oturmak, vakit geçirmek için uygun. Sıcak yaz akşamlarında daha serin bir ortam yaratmak gibi bir işlevleri de var. Balkonlar ferah bir açıklığa hatta manzaraya bakıyorsa bunun da ayrıca bir avantajı var elbette. Bu durumda standardın üzerinde bir keyif vaadediyorlar. Peki bunun dışında balkonlarda neler yapılabilir? Sadece oturmak, sohbet etmek midir balkonlarda yapılabilecekler? Gelin bunları konuşalım hem de bu işlevlere göre balkonlar nasıl dizayn edilebilir, bunun üzerine düşünelim.
Balkon çiçeklerle uğraşmayı seven insanlar için zamanın nasıl geçtiğini fark etmedikleri bir yer olabilir. Çünkü ister kış ister yaz olsun her türlü dış mekan bitkisini balkonunuzda yetiştirmeniz ve böylece orayı da güzelleştirmeniz mümkün. Küçücük bir balkon bile asılabilir saksılarla alandan kayıp olmadan bir bahçe haline getirilebilir. Böylece hem siz ekip biçebileceğiniz bir bahçe sahibi olabilir hem de dış mekandaki oturma alanınız için doğal ve şık bir çevre oluşturabilirsiniz.
Özellikle zemin katlarda oturanlar için sarmaşıklar için balkonlar muhteşem bir yuva. Güneş gören cephelerde aynı zamanda gölgelik işlevi görecek sarmaşıklar duruma göre üst katlarda da geniş saksılara dikilebilir. Açıt Mimarlık elinden çıkma bu evde Topraktan yükselen ve verandayı geçen bu sarmaşık, üst kattaki balkon demirlerine sarılmakta. Aynı mantıkla bina cephelerinin ve balkonlarının aynı bitkiyle kaplandığı örnekler de mevcut. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler için balkon bu şekilde olanaklar sağlıyor.
Yemek yaparken kullanacağınız envai çeşit ot, taze baharat, hatta domates, biber gibi kolay yetişen besinler için de balkonunuzu kullanabilirsiniz. Sizin sık kullandıklarınız ya da kullanmak istediklerinizle bulunduğunuz yerin iklimine göre seçimler yapabilirsiniz. Örneğin biberiye çok dayanıklı ve güzel bir taze baharat. Yemek tercihlerinize göre karar verin.
Geniş bir balkon ya da bu örnekteki gibi bir teras sizin için alternatif bir salon haline gelebilir. Bunun için yazın kullanabileceğiniz açık bir alandan da feragat etmeniz gerekmez. Artık açılır kapanır doğrama ve çatılar eskisinden çok daha gelişmiş durumda. Neredeyse tamamen camdan oluşan bu ’cam balkon’ doğramaları balkon cephesini mümkün olabildiğince şeffaf yapabildiği için hem ışığı hem manzarayı içeriye olduğu gibi alma becerisine sahip. Öte yandan tamamen gökyüzüne açılan bir terasta yaşamak pek çok kimsenin hayali olabilir.
Aynı terasın kapalı halini diğer yönden görüyoruz. Tamamen kapatılmış bir çatı mevcut. Oldukça şık olduğunu söyleyebiliriz. Mobilyalar bir salonda görebileceğiniz nitelikte çünkü kapatıldığında da bir salondan farkı yok denecek kadar az bu balkonun. Şöminenin üstündeki tablo, koltuklar ve yemek masası son derece konforlu ve eksiksiz bir yaşam alanı oluşturuyor. Özellikle salonu ufak olan, geniş teraslı evlerde böyle bir çözüme gitmek evdeki yaşam kalitesini epey arttıracak bir şey. Bu örnekte de salon kısmını hatırı sayılır oranda büyütmüş, ona bir bölüm daha eklemiş.
Eğer evinizin planı buna olanak tanıyorsa açılıp kapanabilen doğramalara sahip balkonunuzda aynı zamanda mutfak da planlayabilirsiniz. Bu gerekirse tam randımanlı geniş bir mutfak da olabilir yoksa buradaki gibi daha basit ve küçük bir mutfak da. Fotoğrafta Sadece mutfak alanı yok, İngilizce'de
kitchenette olarak tabir edilen ufak bir mutfak balkonun kısa duvarına yerleştirilmiş. Eviyesi, fırını ve buzdolabı mevcut. Yuvarlak ve modern yemek masası ortada yer alırken balkonun öbür ucunda ufak ama konforlu bir kanepe bulunuyor. Bu kanepede oturup ister dışarıyı izleyebiliyorsunuz ister tavana monte edilmiş televizyonu. Burada dikkatimizi elbette elektrik televizyon tesisatının tavandan geçirilerek düşük tavan yapılmış olması da çekiyor.
Böylesi bir balkon belki her evde gerekmeyebilir ancak balkonda uzunca vakit geçirmeyi sevenler için hayallerinin balkonu olabilir. Stüdyo ama balkonlu bir dairede de böylesi bir formül yaratıcı olabilir. Öte geniş bir evin içinde özellikle yaratılmak istenen bağımsız bir yaşam alanı varsa bu yöntem ona da uyuyor.
Böyle nefes kesici bir manzaranız varsa balkonunuz ona sadece çerçeve olsa bile yeter. Bu çerçeveyi genişletmek de doğru bir yaklaşım olacaktır. Manzaraya bakan bir balkonda bu manzarayı kapatan balkon demirleri mevcutsa onlardan kurtulmaya bakmanızı tavsiye ediyoruz. Demirlerin yerine buradaki gibi şeffaf bir cam panel yerleştirmek evin manzarasını daha da etkileyici hale getirebilir.
Balkonlar daha önce de söylediğimiz gibi sıkça ardiye olarak kullanılıyor. Depolama alanına ihtiyacınız varsa bu gayet anlaşılabilir bir çözüm ancak eşyaları kapalı balkonlara yığmaktan daha iyisini de yapabilirsiniz. Bunun için balkonların yan duvarlarına tam olarak oturacak dolaplar yaptırmak mantıklı olacaktır. Böylece ihtiyacınıza uygun depolama ünitelerine sahip olabilirsiniz.
Balkonunuz çok dar olabilir, bu yüzen masa sandalye koymakta zorlanıyor olabilirsiniz. Peki ya mutlaka masa sandalye ile mi oturmak mümkün? Tabii ki hayır. Bakın dar bir balkonda ne kadar da keyifli bir sedir ortaya çıkmış. Tam balkon derinliğinde, uzanmaya olanak tanıyan bu sedir sizi adeta içine doğru çekiyor. Burada kahvenizi yudumlarken kitabınızın sayfalarını çevirdiğinizi hayal edin…
Balkonlara verilebilecek işlevler arasında yaptığımız bu gezintinin ardından dilerseniz Doğru balkon kapısını nasıl seçerim? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.