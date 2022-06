Dairemi kiralamak için nasıl hazırlayabilirim?

Hiçbir alıcı kirli ve düzensiz bir dairede oturmak istemez. Dolayısıyla evinizi kiralamaya karar verdikten sonra ilk yapılacak iş konuklar için temiz ve derli toplu bir ortam sunmak, bunu sağlamak için de bir an önce organize olmaktır. Çizik veya boyası yıpranmış duvarlar ilk el atacağınız alan olsun. Kapı sağlamlığı ve sağlam mobilyalar bir diğer husus. Buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi her evde olması gereken cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Ayrıca karıncalar ya da diğer kemirgenlerin istilası söz konusuyla daire hemen dezenfekte edilmelidir. Kısacası dairenizi herhangi birine göstermeden önce muhakkak temizlik ve tarama işlemlerinizi yapmış olun. Mutfak ve banyo gibi bölümlere ise ekstra önem verilmelidir. Lavabolar, küvetler ve hatta sıhhi tesisat mutlaka temiz olmak zorundadır. eğer varsa bahçe ve garaj alanları da ihmal edilmemeli. Zira her ne kadar bahçeli bir ev daha cazip olsa da kimse bakımsız bir bahçeyle karşılaşmak istemeyecektir.