Dairemi kiralamak için nasıl hazırlayabilirim?

İlk ev arayışınız inanılmaz heyecan verici bir kilometre taşıdır. Nihayet tamamen kendinize ait bir alanınız var ve yapmak istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilmek için bir eve sahip oluyorsunuz. İstediğiniz şekilde dekore edebilir, tüm arkadaşlarınızı davet ederek eğlenceli akşamlar geçirebiliyorsunuz. Kısacası seçenekler sonsuz. Kendinize ait bir yaşam alanına sahip olduktan sonra bir süre sonra evde yalnızlık çekebilir veya ek gelir için o evi kiralamanız gerekebilir. Böyle bir durumda ise misafir edeceğiniz insanların o evde sizin yaşadığınız konforu ve mutluluğu tecrübe etmesi için evi hazırlamanız icap eder.

Kalabalık aileler için pek mümkün olmasa da tek başına yaşayanlar için iyi bir gelir kaynağı olan evi kiraya verme işlemi uygun yapıldığı takdirde her iki taraf için keyif verici bir deneyim olabilir. Evinizi kiralarken siz de o evde kiracı olabilirsiniz. Bu husus ev kiralamaya bir engel teşkil etmiyor. Böyle bir durumda ya dairenizi paylaşıyorsunuz ya da siz o evde yokken boş durmaması için ihtiyacı olan birine kiralamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada söz konusu olan daire eşyalı olup herhangi bir evde bulunması gereken tüm donanımlara sahip olmak zorundadır.

Eğer evinizi kiralamaya karar verdiyseniz hazırlık işlemlerine dairenizi kontrol ederek başlayabilir, yeni kiracılar için evdeki her bir ayrıntıyı inceleyebilirsiniz. Evi teftiş etmekten kasıt su borularını kontrol etmekten haşere istilasına kötü kokulardan duvar boyasına dek pek çok detay ve titizlik gerektirir. Her şey kontrol altına alındıktan sonra yani temizlik ve boya işlemleri bittikten sonra hasarlı eşyaların tespiti yapılmalıdır. Ek olarak evin genel kontrolü yapılırken zararlı bakterilere dikkat edilerek haşereler ekarte edilmelidir. Tüm bu işlemler bittikten sonra ev yeni kiracılar için hazır hale gelir. Çünkü bunlar temel hususlar olup genel bir tarama sağlanmadan misafir kabul edilemez. Evinizin temizliğinden emin olduğunuz sürece ise yeni bir kiracı alabilmek için bazı fikirleri uygulayabilirsiniz.

Dairenize konuk kabul ettiğinizde kiralama sürecinin stresini ve yükünü azaltmak, olası problemlere karşı önceden tedbir alabilmek için size yardımcı olabilecek kısa bir liste derledik. Hem evin bakımıyla hem de genel dekorasyonuyla ilgili uygulayabileceğiniz bu tavsiyeler sayesinde daha az sıkıntılı ve daha keyifli bir kiralama süreci yaşayacağınızı umuyoruz.