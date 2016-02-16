Dairemi kiralamak için nasıl hazırlayabilirim?

İlk ev arayışınız inanılmaz heyecan verici bir kilometre taşıdır. Nihayet tamamen kendinize ait bir alanınız var ve yapmak istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilmek için bir eve sahip oluyorsunuz. İstediğiniz şekilde dekore edebilir, tüm arkadaşlarınızı davet ederek eğlenceli akşamlar geçirebiliyorsunuz. Kısacası seçenekler sonsuz. Kendinize ait bir yaşam alanına sahip olduktan sonra bir süre sonra evde yalnızlık çekebilir veya ek gelir için o evi kiralamanız gerekebilir. Böyle bir durumda ise misafir edeceğiniz insanların o evde sizin yaşadığınız konforu ve mutluluğu tecrübe etmesi için evi hazırlamanız icap eder.
Kalabalık aileler için pek mümkün olmasa da tek başına yaşayanlar için iyi bir gelir kaynağı olan evi kiraya verme işlemi uygun yapıldığı takdirde her iki taraf için keyif verici bir deneyim olabilir. Evinizi kiralarken siz de o evde kiracı olabilirsiniz. Bu husus ev kiralamaya bir engel teşkil etmiyor. Böyle bir durumda ya dairenizi paylaşıyorsunuz ya da siz o evde yokken boş durmaması için ihtiyacı olan birine kiralamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada söz konusu olan daire eşyalı olup herhangi bir evde bulunması gereken tüm donanımlara sahip olmak zorundadır.
Eğer evinizi kiralamaya karar verdiyseniz hazırlık işlemlerine dairenizi kontrol ederek başlayabilir, yeni kiracılar için evdeki her bir ayrıntıyı inceleyebilirsiniz. Evi teftiş etmekten kasıt su borularını kontrol etmekten haşere istilasına kötü kokulardan duvar boyasına dek pek çok detay ve titizlik gerektirir. Her şey kontrol altına alındıktan sonra yani temizlik ve boya işlemleri bittikten sonra hasarlı eşyaların tespiti yapılmalıdır. Ek olarak evin genel kontrolü yapılırken zararlı bakterilere dikkat edilerek haşereler ekarte edilmelidir. Tüm bu işlemler bittikten sonra ev yeni kiracılar için hazır hale gelir. Çünkü bunlar temel hususlar olup genel bir tarama sağlanmadan misafir kabul edilemez. Evinizin temizliğinden emin olduğunuz sürece ise yeni bir kiracı alabilmek için bazı fikirleri uygulayabilirsiniz.
Dairenize konuk kabul ettiğinizde kiralama sürecinin stresini ve yükünü azaltmak, olası problemlere karşı önceden tedbir alabilmek için size yardımcı olabilecek kısa bir liste derledik. Hem evin bakımıyla hem de genel dekorasyonuyla ilgili uygulayabileceğiniz bu tavsiyeler sayesinde daha az sıkıntılı ve daha keyifli bir kiralama süreci yaşayacağınızı umuyoruz.
Genelde evinizde yatak odanızda vb. yerlerde uygulayacağınız dekorasyon stili için en sık duyduğunuz tavsiyeler şöyledir: kişisel olun, karakterinizi belli edin, eviniz sizi yansıtsın. Oysa evinizi kiraladığınızda bu durum tam tersine döner. Kiralama alanı mümkün olduğunca kişisellikten uzak boş bir tuval gibi olmalıdır. Çünkü kiracılarınızın her biri farklı bir karaktere, ilgi alanlarına sahiptir. Sizin kendi eviniz için olmasını arzu ettiğiniz stili benimseyemebilirler. Yani bu bölüm oldukça zor olabilir, ama kiracılarınızın memnuniyeti ve uzun vadede size getireceği ek gelir bu çabaya değecektir. Potansiyel kiracının rahat hissetmesi ve ev dekorunu garipsememesi önemlidir. Düşünürseniz siz de bir yabancı bir eve yerleştiğinizde başkasının kişisel eşyalarını görmeyi arzu etmezsiniz. İşbu sebepten daireyi kişisellikten uzak tutmak ilk anda akla gelmeyen ancak önemli bir detaydır. Peki daireyi kişiselleştirmemekten ne anlıyoruz? Örneğin işe duvarlardan başlayabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize dair fotoğraflar, posterler, süs eşyaları, anısı olan bibloların bulunduğu duvar rafları gibi aksesuarları ortadan kaldırmalısınız. Yeni bir kişi evinizi ziyaret ettiğinde temiz ve açık duvarlarla karşılaşmalı. Hiç kimse o evin eski kiracısı nasıl yaşamış bilmek istemez, o ev kendine ait olsun ister.
Fotoğraftaki tasarım Niyazi Özçakar İç Mimarlık tasarımıdır.
Hiçbir alıcı kirli ve düzensiz bir dairede oturmak istemez. Dolayısıyla evinizi kiralamaya karar verdikten sonra ilk yapılacak iş konuklar için temiz ve derli toplu bir ortam sunmak, bunu sağlamak için de bir an önce organize olmaktır. Çizik veya boyası yıpranmış duvarlar ilk el atacağınız alan olsun. Kapı sağlamlığı ve sağlam mobilyalar bir diğer husus. Buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi her evde olması gereken cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Ayrıca karıncalar ya da diğer kemirgenlerin istilası söz konusuyla daire hemen dezenfekte edilmelidir. Kısacası dairenizi herhangi birine göstermeden önce muhakkak temizlik ve tarama işlemlerinizi yapmış olun. Mutfak ve banyo gibi bölümlere ise ekstra önem verilmelidir. Lavabolar, küvetler ve hatta sıhhi tesisat mutlaka temiz olmak zorundadır. eğer varsa bahçe ve garaj alanları da ihmal edilmemeli. Zira her ne kadar bahçeli bir ev daha cazip olsa da kimse bakımsız bir bahçeyle karşılaşmak istemeyecektir.
Daireniz için yeni bir kiracı bulmanın en iyi yolu kiracılarınızın kendilerini rahat hissedeceği konforlu bir ortam sağlamaktan geçer. Daha önce bahsettiğimiz gibi bunun ilk adımı dekorasyonu kişisellikten uzak tutmak ve dolayısıyla şahsi eşyalarınızı ortadan kaldırmaktır. Peki başka ne yapılabilir? İkinci bir öneri mobilya seçiminde nötr renkler tercih etmektir. Örneğin mavi bir kanepe veya kırmızı bir sandalye kullanmak isteyebilirsiniz ancak parlak renkli ve bilhassa eşleşmeyen mobilyalar seçmek yeni kiracınızın ortamı yadırgamasına sebep olabilir. Dolayısıyla dekorasyonu mümkün olduğunda sade ve basit tutmak, çok parlak ve göz alıcı renklerden uzak durmak potansiyel kiracınızın kendini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
Mobilya seçiminden sonra bir diğer önemli konu aksesuar seçimidir. Aksesuarlar ev dekoru oluşturmada ciddi bir rol oynarlar hiç şüphesiz. Dolayısıyla evi kiracılar için hazırlarken aksesuar konusuna da el atmak gerekiyor. Her ne kadar kişisellikten uzak durmak için şahsi eşyalarımızı kaldırsak da herkese hitap edecek aksesuar tercihleri de mümkün elbette. Örneğin kapıya asılı kokulu bir mum satın almak dairenizin atmosferini hem daha davetkar hale getirecek hem de yeni gelen kişinin kendisini yabancı bir ortamda bulmanın getirdiği soğukluğu kıracaktır. Kokulu mum dışında potansiyel kiracılarınızı etkilemek için çiçek vazoları, şık heykeller ve ortama sakinlik hissi veren ışıklandırma sistemleri ekleyebiliriniz. Dekorasyon dışında kiracınızın ev içerisindeki konforunu gözeterek ilave askılar, pratik servis sehpaları yahut dergi tutmaya yarayan aksesuarlar kullanabilirsiniz. Tüm bunlar ilk bakışta küçük gibi görünen ancak kiracılarınızın memnuniyetini arttıran büyük detaylardır.
Daireyi kiralamak için hazırlarken daha önce de bahsettiğimiz gibi en önemli konu evin onarımı ve tadilatıdır. Her ne kadar yazı içerisinde bahsetsek de bu başlık önemli olduğundan daha yakından inceleyelim. İlk anda çok göze çarpmayan yahut daireyi kullanılamaz hale getirmediği için önemsemediğiniz çeşitli çizik / ezikleri mutlaka onarmalısınız. bu da demek oluyor ki duvarda, zeminde ya da tavandaki olası hasarları muhakkak kontrol etmelisiniz. Bunlar evinizin değerini düşüren önemli bir faktördür.
Evinizi kiralarken şayet bir ilan verdiyseniz ve ilanda detaylı bir şekilde kullanıma uygun eşyaları belirttiyseniz o eşyaların çalışabilir durumda olduğundan mutlaka emin olun. Bu durum hem kiracınızın hayal kırıklığına uğramaması hem de şikayet almamanız açısından önemlidir. Bilhassa buzdolabı, televizyon veya çamaşır makinesi gibi demirbaş aletler sorunluysa hemen tamir ettirmeli ya da yenisi almalısınız.
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