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Yeni nesil asma tavanlar

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Koru Florya Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
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Özellikle son yıllarda şık ve kapsamlı ev dekorasyonlarında sık sık karşımıza çıkan iç mimari tasarım unsurlarından biri de birbirinden farklı ve çekici modelleriyle asma tavanlar. Asma tavanlar pek çok farklı estetik seçeneğiyle her tarzda dekorasyona uygun bir şekilde üretiliyor ve dekorasyonun ve evin değerini arttıran oldukça şık ve özgün bir görünüm yaratıyor. Ancak asma tavanların tek avantajı estetik değil. Dekoratif görünümleri dışında aynı zamanda ses ve ısı yalıtımı sağlamak amacı ile yapılan asma tavanlar, rutubetli yaşam alanlarında tavanda oluşan kötü görüntüyü ve nemi de engelliyor. 

Asma tavanların önemli özelliklerinden biri de farklı malzeme ve tekniklerde yapılabilmesi ve bu sayede de farklı bütçeler için farklı seçenekleri olması pek tabii ki. Evinize oldukça pahalı ve lüks bir asma tavan yaptırabileceğiniz gibi, düşük bütçeli ama yine de evinizin görünümüne eşsiz katkılar sağlayacak şık asma tavanlar da yaptırabilirsiniz. Asma tavanlar bir evi güzelleştirmenin en ideal yollarından biridir. Tavan ve duvarların bir evin dekorasyonunu ne kadar değiştirdiğine Yenilikçi tavan uygulamaları ve yaratıcı duvar kağıdı modelleri isimli yazımızda da değinmiştik. Bu yazımızda ise farklı tarzlara uygun zengin modellerle yeni nesil asma tavan uygulamalarını derledik.

Modern etkiler

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Minimalist bir oturma odası dekoruna uygulanan bu örnekte mobilyaların beyaz zarafeti modern asma tavan tasarımı ve tavanla bütünleştirilerek oluşturulmuş ışıklandırma sistemiyle daha da vurgulanıyor ve ortaya eşsiz bir görüntü çıkıyor. Bu şık ve zarif salonun tasarımında Mimkare İç Mimarlık isimli firmanın imzası bulunuyor.

Çağdaş ve ezber bozan bir tasarım

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Modern Multimedya Odası Tekstil Rengarenk
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

Dediğimiz gibi birbirinden çok farklı çeşitlilikte, her tarza ve bütçeye uygun asma tavanları modelleri uygulanıyor. Bu örnekteki ise alışılagelmiş asma tavanlarından bir hayli farklı. Çağdaş tasarımı ve sıra dışı görünümüyle ezber bozan bir dizayna sahip olan bu asma tavan, tıpkı içinde bulunduğu oda gibi renkli, canlı ve çağdaş özellikleri sahip yaşam alanları için ideal.

Minimal ve sağlıklı

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Klasik Yatak Odası Gri
Details, design studio

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Yatak odalarına uygulanan asma tavanların dekoratif bir tasarım olmaktan çok daha büyük bir işlevleri var aslında: Sağlıklı bir uyku ortamı hazırlayabilmek için doğru olan ışıklandırma sistemini gerçekleştirmek. Bu şık ve eklektik tarzlı yatak odasında da gördüğümüz gibi sade, minimal ve zarif dekorasyona eşlik eden yine yalın ve etkili ışıklandırmasıyla huzurlu ve ferah bir ortam yaratan asma tavan modeli, hemen hemen her yaşam alanına uyum sağlayacak bir görünüme sahip.

Gösterişli bir klasik

Koru Florya Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Koru Florya Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Eğer gösterişli ve klasik avangart tarzlı dekorasyonları sevenlerden biriyseniz, bu asma tavan uygulamasına ve onun eşlik ettiği dekorasyon tarzına da bayılacağınıza eminiz. Klasik tarzlı lüks salon dekorasyonunun görkemini arttıran spot ışıklarla süslenmiş ve böylece odanın tasarım özelliklerii çok daha iyi uygulana bu asma tavan uygulaması daha aydınlık ve estetik bir yaşam alanı isteyen herkes için ilham verici nitelikte.

Modası asla geçmeyen model

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Klasik desenli ve işlemeli alçıpan asma tavanlarsa modası asla geçmeyen modellerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle modeen dekorasyonlu oturma odalarına uygulandığında, tıpkı resimdeki örnekte görüldüğü gibi eşsiz bir eklektik etki yaratarak sıra dışı ve özgün bir atmosfer ortaya çıkarıyorlar.

Koridorlarda şık asma tavanlar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Asma tavanların kullanıldığı en ideal yaşam alanlarından biri de elbette koridor ve antreler. Özellikle dar koridorlarda geçişi kısıtlamamak adına mobilya ve aksesuar kullanılmaması koridorların çok boş kalmasına ve dolayısıyla da kişiliksiz görünmelerine yol açıyor. Oysa asma tavan uygulamaları ile bomboş bir koridoru mükemmel bir hale getirebilirsiniz.

Çok uzaklardan bir vintage harikası
Bu yeni nesil asma tavan uygulamalarını siz nasıl buldunuz?

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