Yeni nesil asma tavanlar

Özellikle son yıllarda şık ve kapsamlı ev dekorasyonlarında sık sık karşımıza çıkan iç mimari tasarım unsurlarından biri de birbirinden farklı ve çekici modelleriyle asma tavanlar. Asma tavanlar pek çok farklı estetik seçeneğiyle her tarzda dekorasyona uygun bir şekilde üretiliyor ve dekorasyonun ve evin değerini arttıran oldukça şık ve özgün bir görünüm yaratıyor. Ancak asma tavanların tek avantajı estetik değil. Dekoratif görünümleri dışında aynı zamanda ses ve ısı yalıtımı sağlamak amacı ile yapılan asma tavanlar, rutubetli yaşam alanlarında tavanda oluşan kötü görüntüyü ve nemi de engelliyor.

Asma tavanların önemli özelliklerinden biri de farklı malzeme ve tekniklerde yapılabilmesi ve bu sayede de farklı bütçeler için farklı seçenekleri olması pek tabii ki. Evinize oldukça pahalı ve lüks bir asma tavan yaptırabileceğiniz gibi, düşük bütçeli ama yine de evinizin görünümüne eşsiz katkılar sağlayacak şık asma tavanlar da yaptırabilirsiniz. Asma tavanlar bir evi güzelleştirmenin en ideal yollarından biridir. Tavan ve duvarların bir evin dekorasyonunu ne kadar değiştirdiğine Yenilikçi tavan uygulamaları ve yaratıcı duvar kağıdı modelleri isimli yazımızda da değinmiştik. Bu yazımızda ise farklı tarzlara uygun zengin modellerle yeni nesil asma tavan uygulamalarını derledik.