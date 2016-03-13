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Eğlenceli mutfaklar için renkli tasarımlar

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East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
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Mutfaklar çoğunlukla yemek pişirip ailemizle ve arkadaşlarımızla zaman geçirdiğimiz, evin en aktif ve yoğun kullanılan yaşam alanlarından biridir ve bu yüzden de gündelik yaşamımızda etkileri olukça büyüktür. İçinde çokça zaman geçirdiğimiz mutfağımızın her gün enerjimizi yükselttiğini ve psikolojimize olumlu etkide bulunduğunu biliyor muydunuz? Yemek yapmak ve sosyalleşmek insanın ruh sağlığı açısından oldukça faydalı bir aktivite. Tabii eğer mutfak dekorasyonunuz da eğlenceli, neşeli ve enerjik olursa o zaman mutfak aktivitelerinin bu canlandırıcı ve iyileştirici etkisi de artıyor. Biz de bu yazımızda sizlerle daha sağlıklı ve canladırıcı bir mutfak için, enerjik ve renkli mutfak dekorasyonu modellerini derledik. Umarız yeni ve eğlenceli mutfak modelleri için modern fikirler arayan homify okurları için ilham verici olur.

Canlı duvar boyaları

homify Modern Mutfak Mor
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı renklendirmenin en kolay yollarından biri bu örnekte gördüğünüz gibi bir cephedeki duvarı canlı ve sevdiğiniz bir renge boyamaktır pek tabii ki. Özellikle mutfak dolaplarınızı ve mobilyalarınızı değiştirmeden mutfağınıza canlılık katmak istiyorsanız tek yapmanız gereken boya renginizi canlandırmak!

Kırmızı ve siyah

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Hem canlı ve eğlenceli hem de karizmatik bir atmosfere sahip olan bir mutfağınız olsun isterseniz siyah ve kırmızı kombinasyonundan vazgeçmemenizi tavsiye ederiz. Canlandırıcı etkisiyle kırmızı mutfağınıza pozitif enerji verirken siyah da onu dengeleyerek karizmatik ve ağırbaşlı bir hava oluşmasını sağlayacaktır.

Renkli yer döşemeleri

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Mutfağınızı zarif bir şekilde renklendirmenin ve ona eşsiz bir görünüm kazandırmanın yollarından biri de renkli ve göz alıcı yer döşemeleri kullanmak. Örnek resimde de gördüğümüz gibi, bembeyaz bir mutfağa renkli ve şık yer döşemeleri ile katkıda bulunduğunuz zaman ortaya göz kamaştırıcı bir sonuç çıkıyor.

Uyumsuzların uyumu

Colourful kitchen Hetreed Ross Architects Modern Mutfak
Hetreed Ross Architects

Colourful kitchen

Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects

Uyumsuz renklerin bir arada kullanılması son zamanların en çok kullanılan dekorasyon trendlerinden biri. Çağdaş tasarımlarda oldukça çarpıcı ve sıra dışı bir etki yaratan bu tür kontrastlar enerji açısından da oldukça yüksek yaşam alanları meydana getiriyor.

Sarı siyah

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Modern Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

Çift renkli mutfak dekorasyonu uygulamalarında en çok ilgi gören ve dikkat çeken çarpıcı ve etkileyici kombinasyonlardan biri de hiç şüphesiz sarı ve siyah birlikteliğidir. Stil sahibi ve modern bir mutfak yaratmak istiyorsanız sarı siyah ikilisini es geçmeyin deriz.

Çok renkli tasarımlar

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Genellikle renkli mutfak denilince akla çift renkli mutfak dolapları geliyor, oysa  bu örnekteki gibi rengarenk mutfak dolapları da harika ve yüksek enerjili seçeneklerden biri. Capcanlı ve hareketli bir atmosfer yaratan bu tür çok renkli uygulamaların geniş alanlarda uygulanmasına dikkat etmek gerek.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Neon renkler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Renksiz bir mutfağı renklendirmek için neon renkli aksesuarlar en ideal seçenekler olarak öne çıkıyor. Örneğin siyah beyaz bir mutfağa eklenen neon sarısı sandalyeler tüm atmosferi değiştirebiliyor.

Country tarzı

Kitchen LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Country tarzı bir canlılık ve renklilik arıyorsanız mavi ve yeşil tonlarından vazgeçmemenizi tavsiye ediyoruz. Nostaljik ve vintage bir etki yaratacak olan bu tonlar örnekte olduğu gibi bir arada kullanıldığında da pozitif enerjisi yüksek ve sıcacık bir samimiyet yaratıyor mutfaklarda.

Beyaz eşyalarınızı renklendirin

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise beyaz eşya ezberi kırmızı bir buzdolabı ile bozularak sıra dışı bir tasarım ortaya çıkarılmış.

Turuncu enerjisi

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Turuncu, mutfaklarda en çok kullanılan renklerden biri. Turuncunun enerjisi ve iyileştirici gücü sayesinde özellikle mutfak dolaplarına uygulandığında yaşam alanının atmosferi karşı konulamaz bir canlandırıcılıkla doluyor.

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