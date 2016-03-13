Eğlenceli mutfaklar için renkli tasarımlar

Mutfaklar çoğunlukla yemek pişirip ailemizle ve arkadaşlarımızla zaman geçirdiğimiz, evin en aktif ve yoğun kullanılan yaşam alanlarından biridir ve bu yüzden de gündelik yaşamımızda etkileri olukça büyüktür. İçinde çokça zaman geçirdiğimiz mutfağımızın her gün enerjimizi yükselttiğini ve psikolojimize olumlu etkide bulunduğunu biliyor muydunuz? Yemek yapmak ve sosyalleşmek insanın ruh sağlığı açısından oldukça faydalı bir aktivite. Tabii eğer mutfak dekorasyonunuz da eğlenceli, neşeli ve enerjik olursa o zaman mutfak aktivitelerinin bu canlandırıcı ve iyileştirici etkisi de artıyor. Biz de bu yazımızda sizlerle daha sağlıklı ve canladırıcı bir mutfak için, enerjik ve renkli mutfak dekorasyonu modellerini derledik. Umarız yeni ve eğlenceli mutfak modelleri için modern fikirler arayan homify okurları için ilham verici olur.
Mutfağınızı renklendirmenin en kolay yollarından biri bu örnekte gördüğünüz gibi bir cephedeki duvarı canlı ve sevdiğiniz bir renge boyamaktır pek tabii ki. Özellikle mutfak dolaplarınızı ve mobilyalarınızı değiştirmeden mutfağınıza canlılık katmak istiyorsanız tek yapmanız gereken boya renginizi canlandırmak!
Hem canlı ve eğlenceli hem de karizmatik bir atmosfere sahip olan bir mutfağınız olsun isterseniz siyah ve kırmızı kombinasyonundan vazgeçmemenizi tavsiye ederiz. Canlandırıcı etkisiyle kırmızı mutfağınıza pozitif enerji verirken siyah da onu dengeleyerek karizmatik ve ağırbaşlı bir hava oluşmasını sağlayacaktır.
Mutfağınızı zarif bir şekilde renklendirmenin ve ona eşsiz bir görünüm kazandırmanın yollarından biri de renkli ve göz alıcı yer döşemeleri kullanmak. Örnek resimde de gördüğümüz gibi, bembeyaz bir mutfağa renkli ve şık yer döşemeleri ile katkıda bulunduğunuz zaman ortaya göz kamaştırıcı bir sonuç çıkıyor.
Uyumsuz renklerin bir arada kullanılması son zamanların en çok kullanılan dekorasyon trendlerinden biri. Çağdaş tasarımlarda oldukça çarpıcı ve sıra dışı bir etki yaratan bu tür kontrastlar enerji açısından da oldukça yüksek yaşam alanları meydana getiriyor.
Çift renkli mutfak dekorasyonu uygulamalarında en çok ilgi gören ve dikkat çeken çarpıcı ve etkileyici kombinasyonlardan biri de hiç şüphesiz sarı ve siyah birlikteliğidir. Stil sahibi ve modern bir mutfak yaratmak istiyorsanız sarı siyah ikilisini es geçmeyin deriz.
Genellikle renkli mutfak denilince akla çift renkli mutfak dolapları geliyor, oysa bu örnekteki gibi rengarenk mutfak dolapları da harika ve yüksek enerjili seçeneklerden biri. Capcanlı ve hareketli bir atmosfer yaratan bu tür çok renkli uygulamaların geniş alanlarda uygulanmasına dikkat etmek gerek.
Renksiz bir mutfağı renklendirmek için neon renkli aksesuarlar en ideal seçenekler olarak öne çıkıyor. Örneğin siyah beyaz bir mutfağa eklenen neon sarısı sandalyeler tüm atmosferi değiştirebiliyor.
Country tarzı bir canlılık ve renklilik arıyorsanız mavi ve yeşil tonlarından vazgeçmemenizi tavsiye ediyoruz. Nostaljik ve vintage bir etki yaratacak olan bu tonlar örnekte olduğu gibi bir arada kullanıldığında da pozitif enerjisi yüksek ve sıcacık bir samimiyet yaratıyor mutfaklarda.
Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise beyaz eşya ezberi kırmızı bir buzdolabı ile bozularak sıra dışı bir tasarım ortaya çıkarılmış.