Bir sanatçı atölyesinin dikkat çekici rönesansı

Dünyanın bir çok büyük şehrinde olduğu gibi Paris'te de son on yolda gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz bir atış söz konusu. Böyle bir yükseliş grafiğinde her zaman cazip olmuş bir eğilim yine ortaya çıkıyor: Eski garaj, atölye ve ufak çapta üretim yapan fabrikalara ait binaların dönüşümü ve bu yerleşim yerlerinin konut alanlarına evrilmesi. Courbevoie'da faaliyet yürüten mimarlık firması Substantic'in de ortaya koyduğu böyle bir dönüşüm projesi. Bir sanatçıya ait atölyeyi o sanatsal ruhu taşımaya çalışarak konforlu bir apartman dairesine dönüştürmüşler.
Gelin bu projeyi içinde bir tur atarak inceleyelim.
Bu daire yenilenmeden önce kelimenin tam anlamıyla terk edilmiş bir atölye idi. İç mekanı sarmaya başlayan sarmaşık bunun en hoş kanıtlarından sayılabilir. Zeminden toprak kaldırılması ve zeminin yeniden dengelenmesi gerekti. Dairenin her tür tesisatının tamamen yenilendiğini zaten tahmin edebilirsiniz. Onun dışında yalıtım da yapıldı ve depolama alanları için ufak müdahalelerde bulunuldu.
Bu kadar özgün bir karaktere sahip olan bu eski yapının cephesini sizlere gösterme fırsatını kullanmamak çok ayıp olurdu. Ahşap çerçeveleme, geniş pencereler ve tuğla duvarlar. Bu sanatsal ruha sahip konforlu dairenin yuvası işte bu güzel bina.
Mekanın yenilenmesi yüzeylerin de sanki sanatçı hala orada hüküm sürüyormuş gibi yenilenerek dönüştürülmesini içeriyor. Bu yaklaşım güçlü ve aynı zamanda romantik renklerin mekanda ağırlığını koymasına sebep olmuş. Hem koyu renk duvarlar hem renkli mobilyalar hem de duvarları süsleyen modern tablolar bu imajı yaratıyor. Dekorasyonun sıradan olmadığı kesin. Örneğin Japon stili bir panele asılan resim yatak odası ve oturma odası arasındaki bölmeyi oluşturuyor.
Japon panelinin arkasında çok konforlu bir yatak odasını buluveriyoruz. Dolap özel tasarım, çünkü şıklık ve stil konusunda ödün vermeden gerçek bir depolama alanı tasarlanmak istenmiş. Dekoratif bir vurgu yapan pembe bir şifonyer aynı zamanda alternatif bir depolama alanı sunuyor. Japon panelleri yatak odasında da aynı zamanda perde olarak tercih edilmiş durumda.
Düşük metrekareye sahip pek çok mekan gibi burası da oturma odası, yemek odası ve mutfağın bütüncül olarak tasarlandığı bir daire olmuş. Modern ve stil sahibi bir mutfak özellikle ahşap dolap kapakları ve duvarda dolap tercih edilmemesi sayesinde oldukça belli belirsiz ancak şık bir görüntü oluşturuyor. Su tesisatının yani banyonun bulunduğu bölümün önüne bu mutfak tezgahı yerleştirilmiş, ayrıca genişleyen banyonun girişi iki mekan arasındaki uzun renkli perdelerle bölünmüş.
Bir önceki fotoğrafın nereden olduğunu anlamak için eski fotoğrafa bakalım. Mekanın içinde bir kuru gibi yer alan eski tuvalet, ya da ıslak mekan diyelim tamamen yeniden kurgulanmış. Bu fotoğrafta kapıyı gördüğünüz cephe sol taraftaki pencerelere doğru uzatılarak yeni mutfak tezgahının arka duvarı haline gelmiş. Dolayısıyla banyo da pencereye kadar uzamış, ve genişlemiş, daha konforlu bir alan ortaya çıkarılmış.
Yemek masasının ve mutfak tezgahının arasından geçip araladığımız perdelerin arkasında bu ferah banyo karşımıza çıkıyor. Solda pencereler sağda ise geniş bir duş kabini bu mekanın eve dönüşümünü ve ona kazandırılan konforu açıklamak için oldukça iyi bir örnek.
Dönüşüm projeleri özellikle küçük mekanlarda daha da etkileyici olabiliyor. Böyle bir örnek daha incelemek isterseniz Etkileyici bir yenilemeye mükemmel bir örnek başlıklı yazımıza da göz gezdirmeniz mümkün.