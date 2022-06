Bir sanatçı atölyesinin dikkat çekici rönesansı

Dünyanın bir çok büyük şehrinde olduğu gibi Paris'te de son on yolda gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz bir atış söz konusu. Böyle bir yükseliş grafiğinde her zaman cazip olmuş bir eğilim yine ortaya çıkıyor: Eski garaj, atölye ve ufak çapta üretim yapan fabrikalara ait binaların dönüşümü ve bu yerleşim yerlerinin konut alanlarına evrilmesi. Courbevoie'da faaliyet yürüten mimarlık firması Substantic'in de ortaya koyduğu böyle bir dönüşüm projesi. Bir sanatçıya ait atölyeyi o sanatsal ruhu taşımaya çalışarak konforlu bir apartman dairesine dönüştürmüşler.

Gelin bu projeyi içinde bir tur atarak inceleyelim.