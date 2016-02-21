Bir sanatçı atölyesinin dikkat çekici rönesansı

Yemek masasının ve mutfak tezgahının arasından geçip araladığımız perdelerin arkasında bu ferah banyo karşımıza çıkıyor. Solda pencereler sağda ise geniş bir duş kabini bu mekanın eve dönüşümünü ve ona kazandırılan konforu açıklamak için oldukça iyi bir örnek.

Dönüşüm projeleri özellikle küçük mekanlarda daha da etkileyici olabiliyor. Böyle bir örnek daha incelemek isterseniz Etkileyici bir yenilemeye mükemmel bir örnek başlıklı yazımıza da göz gezdirmeniz mümkün.