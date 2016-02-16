Mutfağım için hangi batarya modelini seçmeliyim?

Temel işlevi gıda yıkama, bulaşık yıkama ve el yıkama olan mutfak musluğu, yani eviye bataryasının nereye monte edildiklerine göre değişen üç tasarım tipi vardır. Bunlardan biri direkt eviye üzerinde bulunan deliğe yerleştirilen batarya modeli, biri mutfak tezgahına açılan bir deliğe yerleştirilen batarya modeli, sonuncusu da duvara monte edilen batarya modeli.

Eviye üzerine yerleştirilen batarya modelleri: Eviye belirli tip bataryalara uygun bir deliğe sahip olarak imal edilir. Farklı eviye modellerine uygun farklı batarya modelleri bulunmaktadır. Kimisi eviyenin ortasında kimisi ise köşesinden yerleştirilir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan modeller bu türdedir. Bağlantı yapmak için vida delik sayısı eviyenin ve bataryanın türüne göre değişiklik gösterebilir, dolayısıyla seçim yaparken bu detaylara dikkat etmek gerekmektedir.

Mutfak tezgahı üzerine yerleştirilen batarya modelleri: Genelde mutfak tezgahına alttan monte edilen eviye modelleri ile birlikte kullanılırlar. Yani eviye zaten tezgah hizasının altındadır. Tezgah üzerinde batarya yerleştirmek için delme işi yaparken ölçüyü çok çok iyi hesaplamak gerekir, zira geri dönüşü olmayan bir iştir. Hatalı bir delik açma işi tezgahı çöp haline getirebilir ya da musluğun doğru yere akmamasına neden olabilir.

Duvara yerleştirilen batarya modeli: İnşaat aşamasında temiz su aksamının ona göre yapılması gerekmektedir. Banyoların aksine mutfakta nadiren kullanılan bir batarya türüdür. Genelde sıcak su kolu, soğuk su kolu ve musluğun kendisi için seramikte üç adet delik açmak gerekmektedir.