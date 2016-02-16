Mutfağım için hangi batarya modelini seçmeliyim?

Ev dekorasyonunun en önemli adımlarından biri de mutfak dekorasyonu. Mutfak dekorasyonuna ayırdığımız hem bütçe hem de zaman, işlevselliğin ve görünümün büyük önem taşıdığı bir alan olması nedenyile bu mekanda oldukça fazladır. Tarzımıza uygun bir mutfak modeli seçerken bir yandan evin diğer genel dekorasyonu ile uyumlu olmasına dikkat eder, öte yandan tüm ihtiyaçlarımızı karşılaması için belirli boyutlara sahip olan mekana sığacak optimum tasarımı ararız. Mutfak dolaplarını, tezgahını, zemin ve duvar seramiklerini tek tek seçer, birbiri ile uyumlu olmalarına özen gösteririz. Ama işimiz burada bitmez. Sırada eviye ve batarya seçimi vardır. Bu seçimleri yaparken de hem mutfak dekorasyonumuza uyumlarına hem de zevkimize uygun olmalarına dikkat ederiz. Peki ne istediğimizi gerçekten biliyor muyuz? Eviye türlerini incelediğimiz ’Mutfağım için hangi eviye modelini seçmeliyim?’ başlıklı yazımızda farklı eviye türlerini avantajları ve dezavantajları ile birlikte sıralamıştık. Bugünkü yazımızda ise farklı batarya türlerini inceleyeceğimiz. Umuyoruz ki, mutfak bataryası seçimi yapacağınız zaman, bu yazımız size kılavuz olur ve uygun seçimi zorlanmadan yaparsınız.
Temel işlevi gıda yıkama, bulaşık yıkama ve el yıkama olan mutfak musluğu, yani eviye bataryasının nereye monte edildiklerine göre değişen üç tasarım tipi vardır. Bunlardan biri direkt eviye üzerinde bulunan deliğe yerleştirilen batarya modeli, biri mutfak tezgahına açılan bir deliğe yerleştirilen batarya modeli, sonuncusu da duvara monte edilen batarya modeli.
Eviye üzerine yerleştirilen batarya modelleri: Eviye belirli tip bataryalara uygun bir deliğe sahip olarak imal edilir. Farklı eviye modellerine uygun farklı batarya modelleri bulunmaktadır. Kimisi eviyenin ortasında kimisi ise köşesinden yerleştirilir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan modeller bu türdedir. Bağlantı yapmak için vida delik sayısı eviyenin ve bataryanın türüne göre değişiklik gösterebilir, dolayısıyla seçim yaparken bu detaylara dikkat etmek gerekmektedir.
Mutfak tezgahı üzerine yerleştirilen batarya modelleri: Genelde mutfak tezgahına alttan monte edilen eviye modelleri ile birlikte kullanılırlar. Yani eviye zaten tezgah hizasının altındadır. Tezgah üzerinde batarya yerleştirmek için delme işi yaparken ölçüyü çok çok iyi hesaplamak gerekir, zira geri dönüşü olmayan bir iştir. Hatalı bir delik açma işi tezgahı çöp haline getirebilir ya da musluğun doğru yere akmamasına neden olabilir.
Duvara yerleştirilen batarya modeli: İnşaat aşamasında temiz su aksamının ona göre yapılması gerekmektedir. Banyoların aksine mutfakta nadiren kullanılan bir batarya türüdür. Genelde sıcak su kolu, soğuk su kolu ve musluğun kendisi için seramikte üç adet delik açmak gerekmektedir.
Temelde iki farklı tasarım vardır. Bunlardan bir tanesi sıcak su musluğu ve soğuk su musluğu ayrı ayrı olan bataryalar ve de tek kollu bataryalar. Aç-kapa olarak da bildiğimiz tek kollu bataryalarda suyun tazyiki de ısısı da tek bir kol üzerinden ayarlanır. Genelde öne ve arkaya iterek ısıyı, alta ve üste çekerek de tazyiki ayarlayabilirsiniz. Diğer tür modelde ise sıcak su musluğu ve soğuk su musluğu ayrı ayrı olarak tasarlanır. Bu modeller de kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilkinde batarya için tek bir delik bulunur ve sıcak ve soğuk musluk ayrımı bu ana girişten sonra yapılır. Diğer modelde ise batarya için üç adet delik gerekmektedir: Biri sıcak su musluğu, biri soğuk su musluğu, diğeri de bataryanın kendisi için.
Fotoğraftaki örnekte tek delik üzerine oturtulmuş, çift musluklu bir model görüyoruz.
Bu musluk ülkemizde konutlarda pek yaygın değildir, daha çok profesyonel mutfaklarda kullanılır. Tencere doldurma musluğu duvara monte şekilde ocak yanında yer alır ve altında bir lavabo yoktur. Oynar başlığı sayesinde öne getrilip kullanılmadığı zamanlarda da duvar dibine itilebilir. Yalnızca ve yalnızca ocak üstünde yer alan tencerelere su doldurmak için kullanılmaktadır. Su doldurduğunuz tencereyi lavabodan ocağa kadar taşımak zorunda kalmamak için kullanılmaktadır. Bu tür lavabo için elbette önceden alt yapı hazırlığı yapılmış olmalıdır.
Her farklı batarya türünün kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Önce avantajlarına bakalım.
Eviye üzerine yerleştirilen batarya modelleri: En yaygın modeldir. En fazla çeşidi eviye üzerine yerleştirilen batarya modelleri arasında bulabilirsiniz. İster modern tasarımlardan hoşlanın isterse de country gibi daha klasik tasarımlardan, mutfak dekorasyonunuza ve eviye modelinize uygun bir model mutlaka bulursunuz. Yeni bir mutfak yaptırmıyorsanız bile, eski eviyenize uygun, arzu ettiğiniz gibi bir modeli birçok farklı markada ve farklı fiyatlarda bulabilirsiniz.
Mutfak tezgahı üzerine yerleştirilen batarya modelleri: Eviyenizin üstünde fazla girinti çıkıntı olmamasını sağlarlar. Temiz ve şık bir görüntüleri vardır. Kireç ve biriken kirleri temizlemek daha kolaydır. Tıpkı eviye üzerine yerleştirilen batarya modellerinde olduğu üzere, mutfak dekorasyonunuza ve eviye modelinize uygun bir model mutlaka bulursunuz.
Duvara yerleştirilen batarya modeli: Tezgahınızın ve eviyenizin üzerinde yer kaplamadıkları için bu alanda şık ve hijyenik bir görüntü sağlarlar.
Farklı türdeki bataryaların avantajları olduğu gibi ufak tefek dezavantajları da vardır. İşin aslı, herhangi birini kesinlikle tercih edecek ya da ksinlikle etmeyecek düzeyde avantaj ve dezavantajlardan bahsetmemiz mümkün değil, ancak kişiden kişiye, alışkanlıklara ve zevkelere göre değişecek bazı ayrıntılar söz konusu. Örneğin eviye üzerine yerleştirilen batarya modellerinin dezavantajı için, eviye seçiminizin batarya seçimini kısıtlayabileceğini söyleyebiliriz. Mutfak tezgahı üzerine yerleştirilen batarya modelleri tezgahta yer kaplayacak ve duvar ile batarya arasında kirlenme ve kireç birikmesine neden olabilecektir. Duvara yerleştirilen batarya modeli için alt yapı çalışması önceden ona göre yapılmalıdır, aksi takdirde böyle bir seçim dahi yapamazsınız. Sıcak ve soğuk su musluklu modellerde ısı ayarını daha iyi, daha detaylı yapabilirsiniz ancak tek kollu aç kapalar kadar pratik değillerdir.
Bu temel modellerin dışında batarya seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken başka özellikler de var. Bunlardan en önemlisi musluğun başının uzun olması hatta mümkünse yuvasından çıkarak, duş başlığı gibi hareket edebilmesi. Bu tür bir batarya eviyenin içini ve uzak köşelerini daha iyi ve daha kolayca temizleyebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, kendiden filtrelli (perlatör dışında, şehir suyunu içme suyuna çevirrebilen modeller), sensörlü, suyu sert bir atışla ya da duş başlığı gibi yayarak verebilen modeller mevcuttur.
Fotoğrafta İstanbullu iç mimarlık firması Tbesk Home tarafından dekore edilen bir konutun mutfak bataryasını görmekteyiz. Tek kolla kumanda edilen batarya son dönem çok moda olan endüstriyel tarza sahip ve esnek yapısı sayesinde başı yerinden çıkarılarak eviyenin her tarafına kolaylıkla ulaşabiliyor.