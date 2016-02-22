Minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinenler nelerdir?

Ev dekorasyonunda basitlik ve sadelikten yanaysanız siz de bir minimalist dekorasyon tutkunu olabilirsiniz. Konu sadelik olunca minimalist stilin, onu diğer bütün stillerden ayıran bir baskınlığı vardır. Renk dengesinden yerleşime, odak noktasından aksesuar seçimine kadar her detayı ile kendine özgü bir tarzı olan minimalist stili daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinen söylemleri aktaracağız. Hakkında çok fazla şey konuşulan minimalist stilin aslında nasıl bir stil olduğunu bu yazı sayesinde tam olarak kavrayabilirsiniz. 7 adımda minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinenleri ayırt etmeye hazır mısınız?
Öncelikle minimalist stilin belirgin özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Minimalist stil az eşya ve az renk düsturu ile yola çıkan sadelik ve basitliği savunan bir dekorasyon biçimidir. Minimalist stilde düzenli ve kullanışlı alanlar, kalabalıktan arınmış ortamlar, sade bir renk dengesi ve basit aksesuarlar öne çıkar. Minimalist stilde stres ya da dağınıklık yaratacak bütün eşyalar dekorasyondan çıkarılır. Renk kombinasyonuna sadık kalınacak şekilde obje seçimi yapılır ve yerleşimde denge ve simetriye çok önem verilir. Bütün bu özellikler size çekici geliyorsa hiç düşünmeden minimalist stil dekorasyon örneklerine bakınmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel minimalist oturma odası, mutfak ve yatak odası dekorasyon örnekleri ile hazırladığımız yazı tasarımınıza ilham kaynağı olabilir. Minimalist çizgiyi daha iyi kavrayabilmek için daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da “Minimalist çizgide 10 farklı oturma odası dekorasyonu” başlıklı yazımızda birbirinden şık minimalist oturma odası dekorasyon örnekleri bulabilirsiniz.
Yanlış. Minimalist stilde sadelik ve basitlik ana unsur olduğu için en çok kullanılan renk elbette beyaz ve açık renklerdir. Ancak siyah, antrasit, füme, kırık beyaz ve toprak tonları gibi birçok renk, özellikle nötr renkler minimalist stilde sıkça kullanılır. Minimalist stilde renk dengesinde en önemli kural renk kombinasyonuna bağlı kalmaktır. Eğer tasarımınızı oluşturan renk dengesinin dışına çıkarsanız stili bozabilirsiniz ama bu farklı renklerle denge sağlamanıza engel değildir. Ayrıca minimalist stilde beyaz renk kullanımı açık renk fon gerekliliğinden doğmaktadır. Bu stilde duvar, zemin, tavan gibi dekorun fonunu oluşturan ögelerde açık renkler özellikle beyaz kullanmak önemlidir. Bu sayede stilin sade ve basit zeminin oluşturulmuş olur.
Bu konuda doğru ya da yanlış şeklinde cevap vermek akıllıca olmaz çünkü bir dekorasyonun sıkıcı ve soğuk bulunup bulunmaması tamamen zevklere bağlıdır. Bazı insanlar dekorasyonda kalabalığı hiç sevmez bazıları ise bol bol aksesuar kullanmaktan yanadır. Bu iki farklı zevke aynı stilin hitap etmesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla minimalist stili sıkıcı bulanlar için söyleyebilecek herhangi bir sözümüz yok. Ama stilin hayranları için bu muhteşem yatak odası dekorasyonunu örnek gösterebiliriz. Az renk, az eşya ve az aksesuarla ancak bu kadar başarılı bir dekorasyon oluşturulabilirdi öyle değil mi? Dekorasyonun yaratıcısı İstanbul'dan Voltaj Tasarım. Firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yanlış. Her stil gibi minimalist stilin de fiyatı seçeceğiniz dekorasyon ögelerine bağlı olarak değişecektir. Dekoratörler her bütçeye göre tasarım yapabilmektedir. Dekorasyona başlamadan önce bütçenizi belirler ve size en uygun stili dekoratörünüze bildirirseniz hem bütçenize hem de zevkinize en uygun tasarımı çalışacaklardır. Ayrıca 3D modelleme sayesinde tasarımı evinize uygulamadan da bilgisayar ortamında birebir görebilirsiniz. Bu sayede risk almak zorunda kalmazsınız. Dekorasyonda kullanacağınız ögelerin özellikleri tasarımın bütçesini belirler. Eğer özel tasarım mobilyalar, ikonik aksesuarlar ya da gerçek tablolardan oluşan bir tasarım seçerseniz elbette fiyatı uçuk olacaktır. Bu nedenle hangi odaya hangi stilde tasarım düşünürseniz düşünün ilk olarak bütçe belirlemelisiniz.
Doğru. Minimalist stilde kalabalığa ve dağınıklığa yer yoktur bu nedenle kalabalıklarınızı görünmez edecek gizli depolama alanları ya da birçok farklı amaçla kullanılabilen modüler mobilyalar minimalist stilin gözde unsurlarıdır. Eğer odalarınızı minimalist stilde dekore ettiyseniz bütün kalabalığınızı alabilecek depolama alanlarınız var demektir. Bu da evinizi çok daha düzenli tutmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca minimalist tasarımda denge ve yerleşim çok önemlidir. Eşyaların oda içerisindeki dağılımı ve yerleşimi göze en uygun gelecek şekilde planlanır. Bu da alanları çok daha düzenli gösterir.
Doğru. Minimalist tarzda çok eşya ve çok aksesuara yer verilmez. Eğer sık sık aksesuar alış verişi yapan ve aldıklarınızı dekorasyonlarınızda mutlaka kullanan biriyseniz minimalist stil size göre olmayabilir. Çünkü bu stilde hazırlanan dekorasyonun renk kombinasyonunu ya da yerleşimini bozacak fazladan ögelere izin verilmez. Renkli, desenli, oymalı, varaklı, dantelli, bol çeşitli eşyalara ilgi duyuyorsanız yine minimalist stilden pek hoşlanmayabilirsiniz. Bu stilin temel prensibi sadelik olduğundan bu sade ve basit yapıyı bozacak ögelerden uzak durmak gerekecektir.
Yanlış. Bütün stiller gibi minimalist stilin de gözde olduğu ya da yerini diğer gözdelere bıraktığı olmuştur. Ancak bu stilin modasının geçtiği anlamına gelmiyor. Her yıl tasarımcılar yeni ve minimalist stilde mobilya ve aksesuar tasarımları yaratıyorlar. Bu tasarımlar yine minimalist stil ev dekorasyonlarında hayat buluyor. Her yıl bu alanda ödül alan onlarca tasarımın haberini alıyoruz. Bu bir stilin asla ölmeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Tıpkı İskandinav, klasik, modern ya da rustik stil gibi minimalist stil de her yıl kendini yenileyecek ve asla modası geçmeyecektir.
Yanlış. Az eşya ve az renk düsturundan bahsettik ancak bu hiç eşya ve hiç renk anlamına gelmiyor elbette ki. Minimalist stilde aksesuar ve süslere yer verilir ancak stilin yerleşimini bozmayacak şekilde ve renk dengesinin dışına çıkmayacak aksesuar ve süslere yer verilir. Eğer minimalist stilde bir ev dekorasyonunuz varsa dekorasyona tasarımcınız tarafından eklenen süs ve aksesuarların dışına çıkmanızı pek tavsiye etmeyiz. Ancak stilin kombinasyonunu ve dengesini bozmayacak objelere yer verebileceğinizi de unutmayın. Bunun için dekoratörünüzden yardım alabilir ya da stile uygun olduğunu düşündüğünüz objeleri kullanabilirsiniz.