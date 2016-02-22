Minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinenler nelerdir?

Ev dekorasyonunda basitlik ve sadelikten yanaysanız siz de bir minimalist dekorasyon tutkunu olabilirsiniz. Konu sadelik olunca minimalist stilin, onu diğer bütün stillerden ayıran bir baskınlığı vardır. Renk dengesinden yerleşime, odak noktasından aksesuar seçimine kadar her detayı ile kendine özgü bir tarzı olan minimalist stili daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinen söylemleri aktaracağız. Hakkında çok fazla şey konuşulan minimalist stilin aslında nasıl bir stil olduğunu bu yazı sayesinde tam olarak kavrayabilirsiniz. 7 adımda minimalist stil hakkında doğru ve yanlış bilinenleri ayırt etmeye hazır mısınız?

Öncelikle minimalist stilin belirgin özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Minimalist stil az eşya ve az renk düsturu ile yola çıkan sadelik ve basitliği savunan bir dekorasyon biçimidir. Minimalist stilde düzenli ve kullanışlı alanlar, kalabalıktan arınmış ortamlar, sade bir renk dengesi ve basit aksesuarlar öne çıkar. Minimalist stilde stres ya da dağınıklık yaratacak bütün eşyalar dekorasyondan çıkarılır. Renk kombinasyonuna sadık kalınacak şekilde obje seçimi yapılır ve yerleşimde denge ve simetriye çok önem verilir. Bütün bu özellikler size çekici geliyorsa hiç düşünmeden minimalist stil dekorasyon örneklerine bakınmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel minimalist oturma odası, mutfak ve yatak odası dekorasyon örnekleri ile hazırladığımız yazı tasarımınıza ilham kaynağı olabilir. Minimalist çizgiyi daha iyi kavrayabilmek için daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da “Minimalist çizgide 10 farklı oturma odası dekorasyonu” başlıklı yazımızda birbirinden şık minimalist oturma odası dekorasyon örnekleri bulabilirsiniz.