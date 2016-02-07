Küçük dekorasyon fikirleri ile fark yaratan modeller

İç mekanlara doğayı davet eden fikirler ferah bir görünüm kazandırırken, fark yaratan estetik bir etki sağlayabilir. Bitkilerin görsel açıdan renk kattığı iç mekanlarda bazı türleri ile böcekleri uzak tutmak da mümkün. Parazit ve böcekleri uzak tutan bitkiler, odadaki nem oranını dengeleyen bitkiler mevcut. Bit, sinek, kene gibi böcekleri kovan bitkiler de hayatınızı kolaylaştıracak ve evinize renk katacaktır. Karanfil, nane, sedir, biberiye, sardunya, lavanta, okaliptüs, fesleğen ve defne yapraklarının da benzer özellikleri mevcuttur.Göze hitap edilen bitki ve çiçek türleri, içinde bulunduğu alanı renklendirecek ve doğal güzellikleri ile fark yaratacaktır. Kullanılacak bitki ve çiçek türleri için ihtiyaca uygun boyut ve modellerde, farklı stil ve tarzlarda saksı türleri, dekoratif bitki cepleri bulmak mümkün.

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