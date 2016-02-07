Küçük dekorasyon fikirleri ile fark yaratan modeller

Küçük dokunuşlarla büyük masraflar etmeden ev dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Göze hitap eden estetik bir sonuç elde ederken, hayatı kolaylaştıran detayları yakalayabilirsiniz. Son yıllarda sıklıkla kullanılan modern stil mekan dizaynı, işlevsellik ve estetik kaygı içeren yaklaşımlarla küçük detaylara da işeniyor. Fonksiyon ve estetik kazandıran farklı stillerde dekor fikirleri için bazı başlıklar derledik. Büyük çaplı işlere girişmeden, küçük dekorasyon fikirleri ile fark yaratmak isteyenleri alt başlıklarımıza davet ediyoruz.
Çince “rüzgâr” ve “su” anlamına gelen eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui, iç mekan dekorasyonunda renk kontrolü, iç sirkülasyonda enerji akışını mobilya ve eşyalarınızı doğru ve ihtiyaca göre konumlandırmanıza yardımcı olacak alternatiflerden biri. Doğada var olan yaşam enerjisine göre ev dizaynını oluşturmak, son yıllarda yeniden gündeme gelen yaklaşımlardan biri. Feng Shui ile oluşturulacak mobilya düzeni, iç mekan dizaynı ve eşyaların konumunun belirlenmesi evinizde büyük bir değişim sağlamanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin bireysel alan oluşturmada olumlu etkiler alacağı bu yaklaşımla, huzur veren bir atmosfer yaratmanız mümkün. Feng Shui öğretisine göre yaşam alanlarındaki enerjinin doğru şekilde akış sağlayabilmesi için yapı elemanlarının, mobilyaların ve aksesuarların buna uygun bir düzen içinde yer alması gerekiyor.
Sadece bir duvarı boyayarak iç mekanda estetik bir görünüm kazandırabilir, makul bir fiyata odanızı değiştirebilirsiniz. Duvar renginin evdeki mobilya düzeni, stil ve tarz kadar etkili olduğunu belirtelim. Aydınlatma unsurları da iç mekanda büyük farklılıklar sağlayabilir. Değişecek duvar rengini belirlerken, yeni dönem dekoratif duvar kağıtları, 3 boyutlu duvar kağıtlarını da inceleyebilirsiniz. Minimum maliyetle maksimum değişim sağlamak için, bütün duvarları değiştirmek zorunda kalmadan iç mekana derinlik katabilirsiniz. İç dekorasyonda kullanılacak aksesuarlarla uyum sağlayan, aydınlatma sistemleri, duvara monte lamba aksesuarları, dekoratif raflar ve dolaplar, sarkıt lambalar göz önüne alınarak duvar rengi tercih edilebilir. Duvarın renginin yanı sıra duvar dokusunun da iç mekanlar, mobilya ürünleri, perdeler, döşeme ve tavan yüzeyi ile ilişkilendirilebilir. İç mekanda kullanım amaçlarına göre alanları pratik bir şekilde ayırmanın bir başka yolu, tek duvar yüzeyini boyamak veya dekoratif duvar kağıtları ile kaplamaktır. Parlak renklerin tercih edileceği tek duvar rengini ön plana çıkarmak isterseniz, nötr renkli duvarlarla eşleştirerek denge sağlayabilirsiniz.
Karakteristik öğeler kullanmak istiyorsanız ve belirgin tarz ve stilleri takip ediyorsanız, tasarım ürünü objeleri de değerlendirebilirsiniz. Ev dekorasyonunu biricik yapan kişiye özel dokunuşlar, ya da benzerine rastlanmayan dekorasyon objeleri olabilir. Mekana girildiğinde odak noktası bir duvar dekoru ya da satın alacağınız bir tasarım objesi olabilir. Tasarım objesi aksesuarlar, sanat eserleri iç mekan dizaynında fark yaratan alternatiflerdir. Mobilya ürünleri için sanatsal çizgiler barındıran, çağdaş ya da klasik mimari yaklaşımlarla dizayn edilen tasarım objeleri kullanılabilir. Ayrıca yerel sanat çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, halk sanatçıları, esnaflar, el sanatı işçilerinin hazırladığı benzerine rastlanmayan tasarım ürünlerini değerlendirebilir, fark yaratabilirsiniz.
Öncelikle kullanılmayacak eşya ve objeleri belirlemek ve kullanılmayan eşyalar listesi yapılması gerekir. Fonksiyonellik kazanmak ve daha konforlu alanlar açmak için, kullanmadığınız eşyaları kontrol edin, yeniden değerlendirme ya da satma yolunu tercih edin. Gereksiz ve kullanılmayan eşyalar evinizde alan kaplayacaktır. Tespit edildiği taktirde onları nasıl yeniden değerlendireceğiniz hakkında bir fikriniz var ise, değerlendirme yolunu seçerek yeniden kazanın. Kullanılmayan eşyaları kaldırdığınız takdirde kazanacağınız boş alan iç mekanda ferah ve düzen getiren bir çözüm yolu olacaktır. Daha ferah ve iç açan bir atmosfer için, kullanmadığınız eşyalardan arta kalan alanları yeniden planlayın, organize edin. Kullanmadığınız eşyaları satmak için, bit pazarı, internet siteleri ya da ikinci el mağazalar ile iletişime geçebilirsiniz.
Gözden geçirilmesi gereken yerlerden biri de banyo ve tuvaletlerdir. Fark yaratan bir değişim sağlamak istiyorsanız, gün içinde sıklıkla kullanılan ortak alanlardan banyonuzu da gözden geçirmelisiniz. Sadece banyo paspası ve duş perdesini değiştirerek, iç mekanda genel havayı değiştirebilirsiniz. Duşakabin alanı, küvet alanı, klozet, ıslak zemin kaplaması, duvar ve tavan zemini kaplamaları uzun süre kullanım ve bakım gerektiren alanlardır. Her zaman için büyük masraflar edip zemin kaplamalarını değiştirmek, ya da küveti değiştirmek zorunda değilsiniz. Eğer banyonuzda fark yaratmak istiyorsanız, modern duş perdeleri ve paspas modellerini inceleyebilirsiniz.
Dekoratif objelerin seçimi evinizin ahengini değiştirir. Duvar dekorları için yapacağınız bir değişiklik evinizin havasını tamamen değiştirebilir. Duvar resimleri için kullanılan çerçeveleri yenilemek, uygulayacağınız stile ya da tarza uygun modelleri belirlemek isteyebilirsiniz. Geometrik formlarla öne çıkan resim çerçeveleri, evinize modern bir hava katacaktır. Aynı şekilde vitrin ya da masa üzerinde değerlendirilen resim çerçevelerini yenilemek, gündelik hayatınızda küçük dokunuşlarla kalıcı değişiklikler yapmanıza vesile olacaktır. Modern dekorların tasarımında geçmişten gelen simetri izleri veya minimal asimetrik formlar yaratılabilir. Dairesel formlarda kullanılan resim çerçeveleri odada kullanılan diğer aksesuarlarla ilişkilendirilebilir, görsel açıdan dekor farkı yaratır, estetik bir görünüm kazandırılabilir.
Parlak renklerle nötr renkleri bir araya getirerek oluşturacak denge, yatak odanızın çehresini değiştirebilir, yeni bir görünüm kazandırabilir. Mutlaka yeni bir yatak karyolası ya da mobilya ürünleri almak zorunda değilsiniz. Mevzut duvar ve döşeme zemini kaplamaları, halı ve perde türleri nevresim dokusu ve renkleri ile ilişkilendirilebilir. Sadece renk ve doku ile kalmayıp, stil ve tarz olarak değerlendireceğiniz nevresim modelleri ile yatak odası dizaynında fark yaratabilirsiniz. Desenli ve renkli nevresim modelleri, minimal çizgide uyum sağlayan ve dinginlik katan modeller, canlı renklerle nötr renklerin ilişkisi göz önününe alınarak görsel denge sağlanabilir, estetik bir görünüm kazandırılabilir. Örnek görselde gördüğünüz şahane yatak odası dizaynı Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor.
Düzenli ve sık sık giydiğiniz giysilerinizi erişim kolaylığı olan raf ve çekmecelere yerleştirip, nadiren kullanılan giysilerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Gün içinde sıklıkla kullanılan bir başka noktalardan biri de yatak odaları ve gardıroptur. Günlük yaşam aktivitelerinizi sınırlandırmamak, aksatmamak ve her gün zaman kazanmak istiyorsanız, yeni ve hayatınızı kolaylaştıracak bir giysi dolabı düzeni oluşturabilirsiniz. Zamanı geldiğinde giyeceğiniz, ama şu an aktif olarak kullanmadığınız giysi ve eşyalarını göz hizasından kaldırmak için depolama sistemlerini uygulayın. Yatak karyolası ve baza altı depolama sistemleri, gardırop üst mesafe ve alt rafları bunun için ideal seçeneklerdir.
İç mekanlara doğayı davet eden fikirler ferah bir görünüm kazandırırken, fark yaratan estetik bir etki sağlayabilir. Bitkilerin görsel açıdan renk kattığı iç mekanlarda bazı türleri ile böcekleri uzak tutmak da mümkün. Parazit ve böcekleri uzak tutan bitkiler, odadaki nem oranını dengeleyen bitkiler mevcut. Bit, sinek, kene gibi böcekleri kovan bitkiler de hayatınızı kolaylaştıracak ve evinize renk katacaktır. Karanfil, nane, sedir, biberiye, sardunya, lavanta, okaliptüs, fesleğen ve defne yapraklarının da benzer özellikleri mevcuttur.Göze hitap edilen bitki ve çiçek türleri, içinde bulunduğu alanı renklendirecek ve doğal güzellikleri ile fark yaratacaktır. Kullanılacak bitki ve çiçek türleri için ihtiyaca uygun boyut ve modellerde, farklı stil ve tarzlarda saksı türleri, dekoratif bitki cepleri bulmak mümkün.
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