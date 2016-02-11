Göz kamaştırıcı, sağlam ve konforlu

Bugün sizleri, Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan bir cennete davet ediyoruz. Specht Architects imzası taşıyan proje, hayalleri süsleyen bir manzaraya eşlik ediyor. Plaja yakın konumu ile bir tatil köyü konforu sunan projede, doğayı ve doğal materyalleri davet eden bir tasarım anlayışı söz konusu. İç açan atmosferi ile ahşabın sıcak dokusunun buluştuğu projenin, iç ve dış mekan görsellerini hemen incelemeye başlayabiliriz. Rüya gibi bir projeyi görmeye hazır olun!
Mutfak ve yemek alanını barındıran iç mekan geniş bir alana yerleşiyor. Yemek masasının doğal formu ve dokusunun yanı sıra, nefis bir manzaraya eşlik ediyor. Keyifli akşam yemekleri için nefis bir yemek masası, kumsal ve yeşili davet eden şık bir tasarım anlayışı söz konusu. Çok fonksiyonlu mutfak adası tasarımı, bir eviye ve 5 kişinin oturabileceği ayrıca bir yemek alanı daha sunuyor. Mutfak adası, yemek masası düzeni ile aynı hizada dekore edilen askılı lamba aksesuarları simetri yakalıyor. Tavan, duvar kaplamaları, mutfak dolapları ve mobilyalarda ahşabın benzer sıcak dokusu hakim. Rustik stil yaklaşımla dizayn edilen iç mekanlarda ahşabın sıcak renkleri ve dokusunu görebilirsiniz.
Enfes bir havuzun da dahil olduğu projede, ortak yaşam alanlarında açık plan ve fonksiyonel bir akış söz konusu. Oturma alanı, yemek alanı, mutfak ve havuz alanına erişim, açık plan ile çözülüyor. Hem fonksiyonel, hem de estetik bir görünüm yakalayan iç mekan dizaynı sıcak renk tonları içe iç açan bir atmosfer sunuyor. Tropikal ağaç ve bitkileri davet eden manzarası eşliğinde rüya gibi bir iç mekan dekoru.
Palmiye ağaçları ve kumsal manzarası eşliğinde, konforlu ve lüks yaşam şartlarını sunan nefis bir açı yakalanmış. Dingin ve iç açan atmosferi ile göz kamaştırıcı bir ev.
Üst kat planında yer alan yatak odası, nefis bir okyanus manzarasına eşlik ediyor. Romantik çizgileri ile sayvanlı bir yatak modeli kullanılmış. İçinizi açan açık renk tonları ile tercih edilen yatak dekoru, açık duvar zemin renkleri ile ahşap dokuları ahenk yakalıyor. Nefis manzarası ile balkon keyfi iç mekanla bütünleşen bir tasarım anlayışına hitap ediyor.
Ahşap zemin ve korkulukları ile, iç mekan tasarımı ile aynı mimari dili taşıyan fonksiyonel bir terasa sahip ev projesi, akşam saatlerinde de göz kamaştırmaya devam ediyor.
Havuz alanı ve terasa üstten görünüşünü yakalayan görselde doğa ile uyum ve ahenk yakalayan dinlendirici bir mekan görüyoruz. Çevresel şartları göz önüne alarak, evin doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak mekan tasarlanmış. Rüya gibi manzarası ile nefis bir ev projesini burada sonlandırıyoruz.
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