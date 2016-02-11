Göz kamaştırıcı, sağlam ve konforlu

Mutfak ve yemek alanını barındıran iç mekan geniş bir alana yerleşiyor. Yemek masasının doğal formu ve dokusunun yanı sıra, nefis bir manzaraya eşlik ediyor. Keyifli akşam yemekleri için nefis bir yemek masası, kumsal ve yeşili davet eden şık bir tasarım anlayışı söz konusu. Çok fonksiyonlu mutfak adası tasarımı, bir eviye ve 5 kişinin oturabileceği ayrıca bir yemek alanı daha sunuyor. Mutfak adası, yemek masası düzeni ile aynı hizada dekore edilen askılı lamba aksesuarları simetri yakalıyor. Tavan, duvar kaplamaları, mutfak dolapları ve mobilyalarda ahşabın benzer sıcak dokusu hakim. Rustik stil yaklaşımla dizayn edilen iç mekanlarda ahşabın sıcak renkleri ve dokusunu görebilirsiniz.