Ayakları yerden kesecek şahane bir ev

Zemin katta oturma odasından bir görünüm. Beyaz mobilya ve gri zemin kaplamasının tercih edildiği iç mekanda, koyu renk pencere pervazları tercih edilmiş. Çizgisiyle zarafet sunan oturma odası dizaynında, doğa ile iç içe bir iç mekan anlayışı söz konusu. Geniş pencere açıklıkları ile dış mekan ile ilişki koparılmıyor. Bir tablo gibi ağaçlar ve çimler, oturma odasına renk katıyor, doğal ışık muntazam alınıyor.