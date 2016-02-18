Ayakları yerden kesecek şahane bir ev

Modern mimariyi minimalist çizgilerle ile buluşan tasarımlar, son yıllarda şahane örnekleriyle ile karşımıza çıkıyor. Modern mimarinin öncülerinden Le Corbusier, kat edilen yolda ilham veren projeleri ile örnek oluyor. Geometrik formlar, yalınlık, sade çizgiler, şeffaf cam yüzeyler ve dahası. Minimal çizgiler barından ele alacağımız proje, AR Design Studio imzası taşıyor. Dingin atmosferi ve modern yaklaşımlarla tasarlanan projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye geçebiliriz.
Zemin kat cephesinin şeffaf cam yüzeylerle kaplanmış. Üst kat cephesi ise beyazlara bürünüyor. Kutu gibi bir kütle formunu alan üst katta geniş pencere açıklıklarına yer verilerek, iç mekanda muntazam bir şekilde doğal ışık alınıyor.
Geometrik formlar ve modern çizgilerin kullanıldığı yan cephe görünüşüne bakıyoruz. Zemin kat görünüşü yine cam şeffaf yüzeylerle boy boya kaplanmış. Açık zemin çevresini sınır ve hatlarını belirleyen süs havuzu bulunuyor. Bahçe duvarlarında taş kaplama tercih edilmiş.
Zemin katta oturma odasından bir görünüm. Beyaz mobilya ve gri zemin kaplamasının tercih edildiği iç mekanda, koyu renk pencere pervazları tercih edilmiş. Çizgisiyle zarafet sunan oturma odası dizaynında, doğa ile iç içe bir iç mekan anlayışı söz konusu. Geniş pencere açıklıkları ile dış mekan ile ilişki koparılmıyor. Bir tablo gibi ağaçlar ve çimler, oturma odasına renk katıyor, doğal ışık muntazam alınıyor.
Oturma odası ve yemek odası farklı kot seviyelerinde planlanmış. Tüm zeminleri kapatan tavan zemin tek renk beyaza boyanmış. Zarif çizgileri ile metal sandalyeler, gümüş, gri ve beyaz renk hakim iç mekana uyum sağlıyor. Doğal ışığı muntazam alan, dingin ve modern bir mekan.
Modern stil dizayn edilen iç mekanda beyazın hakimiyeti hissediliyor. Mutfak adası, mutfak dolapları benzer mimari dille dizayn edilmiş, sadelik ve tek renk kullanımı takip ediliyor. Koyu renklerde pencere pervazları ile kontrast yakalanırken, iç mekana renk getiren bir diğer unsur mor çiçekler.
Doğal ışığı maksimum seviyede alan iç mekanda, farklı bir açıdan görünümü ele alıyoruz. Sürgülü sistemde pencere ve kapıların, doğayı içeri davet eden fonksiyonel birer araç olduğunu söylemeliyiz. Mutfak adasının bulunduğu mekanda ışık oranının fazla olmasının katkılarının yanı sıra, temiz hava eşliğinde yemekler hazırlamak da ayrı zevkli olabilir.
Çok katlı binalarda merdiven alanının doğru kullanımı ve fonksiyonelliği maksimum seviyede tutmak gerekir. Ahşap basamakların bulunduğu merdiven alanında, şeffaf cam korkuluklar dizayn edilmiş. Evin diğer iç mekanları ile benzer mimari dil kullanılmış. Şeffaf cam yüzeyler, sadelik, beyaz hakimiyeti ve ahşabın doğal dokusu. Sade ve yalın çizgilerle tasarlanan bu kısımda modern bir görünüm kazandırıyor.
Stratejik noktalara yerleştirilen küçük ağaçlar ile doğanın içinde kütleler, taş duvar ve modern bir yapı anlayışı ile karşı karşıyayız. Gri yüzeyler, beyaz, gümüş ve doğanın renklerini içeren sade çizgiler kullanılıyor. Taş duvarın doğal dokusu ise ayrıca doğa ile iç içe dış mekana uyum sağlıyor.
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