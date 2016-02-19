Çarpıcı manzarasıyla ahşap ev

Dağların arasında, ormanlarla iç içe bir araziye yerleşen rüyaları süsleyecek bir tatil beldesi projesi ile karşınızdayız. Studio Reskos imzasını taşıyan projede yeşil ve mavinin dinginliği takip edip ferah bir esinti duyacaksınız. Güneş ışığını muntazam alan, ahşabın hakimiyeti ve doğal taş materyallerin kullanımına rastlayacağınız projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye hemen başlayalım.
Yemyeşil bir ormanın içinde cennet gibi bir yerin sizi beklediğini düşünün. Doğanın güzellikleri ile göz kamaştıran bir manzara, pencereleri açtığınızda mis gibi bir hava sizi karşılıyor. Doğa ile uyumlu ahşabın dokusu ve sıcak renkler yaşamı geçirmek için ideal unsurlardır. Ormanın içinde ana cephenin göründüğü proje, çevre ile uyumlu ve doğal materyallerle bezenmiş bir yaklaşımla inşa edilmiş.
Dağların içinde yemyeşil bir ormanın nefis manzarasına karşı konumlanan evler, doğal ortamı içinde ideal bir yaşam alanı ve çevre sunuyor. Evler tamamen çam ağacı ve yerel taşlardan imal edilmiş. Geniş açıklıktaki yeşil alana birbirinden bağımsız 39 ev yerleşiyor. Doğal çevre ile uyumlu, kozalaklı ağaçlar, yaprakların manzarası eşliğinde, muhteşem dağların arasında rüya gibi bir proje inşa ediliyor. Bu alan yerleşen her bir ev projesi 2-6 kişiliktir.
Doğal peyzaj manzarasına sahip ön cephede bulunan bir balkon açısı. Tatil için aranılan sakin ve huzurlu mekan için ideal konforu sunan bir manzara karşısındayız. İstenilen saatlerde yürüyüş keyfi, güneşin tadını çıkarmak gibi ihtiyaçları doğa içinde karşılamanın ayrıcalığını taşıyor. Doğa manzarası eşliğinde, güneşli ve nefis bir günde cep telefonu ya da tabletinizi kullanmak istemeyeceksiniz.
Ahşabın hakimiyeti duvar, tavan ve yer döşemesi gibi tüm zeminlerde hissediliyor. Mobilya tercihlerinden merdivene kadar ahşabın dokusu ve mekana kattığı sıcaklık atmosferi etkiliyor. Doğal materyalleri değerlendirmek natürel bir hava katıyor, oturma odası dekorasyonu için ahşabın sıklıkla kullanıldığı mimari stillerden biri de rustik stil.
Dağ evlerinin en çarpıcı yönü, rustik stil mimaride olduğu gibi, ahşabın yoğunluklar kullanılmış olması. Doğal ışık, ahşabın sıcak dokusu mekanı öne çıkaran unsurlardan. Soğuk günlerin aranılan faktörlerinden biri de şömine, iç mekanda ayrıca çekici bir hava katıyor.
Rustik stil mobilyalar da doğal ahşap materyallerden üretilmiş. Ziyaretçilerin konforu sağlanırkan gözü okşayan kontrast yakalayan renk tonları tercih edilmiş.
Tatile gitmeyi ve seyahat etmeyi seven kişiler için en önemli unsurlardan bazıları dingin, yatıştırıcı ve konfor bir uyku alanı bulmaktır Her ne kadar eğlence ve kültürel etkinlikler önemli faktörler olsa da, yoğun bir günün ardından rahat ve konforlu bir yatak odasına ihtiyaç olacaktır. Şık dekoruyla göze hitap eden dingin bir yatak odası.
Bünyesinde kapalı havuz, masaj odası, hidromasajlı küveti ve fitness salonu barındıran proje, dinlenme tesisleri ile gelen müşterilerinin ihtiyaçlarını muntazam karşılamayı hedef almış. Taş ve ahşap gibi doğal malzemelerle inşa edilerek, içinde bulunduğu doğa ile uyum gösteren bir cephe görünümü kazandırılmış.
Kapalı yüzme havuzunun bulunduğu iç mekan görünüşü. Duvar zemininde taş kaplama uygulanmış, çatı iskeleti ahşap malzeme, doğal malzemelerin kullanıldığı göz alıcı bir iç mekan dizaynı elde edilmiş. Sıcak ahşap dokusu ve renginin mavi ile buluştuğu büyüleyici bir mekan.
Geleneksel Yunan mutfağı ve uluslararası yemek çeşitlerini sunan restoran, şı aydınlatma unsurları göz önüne alınarak dizayn edilmiş. Rustik mobilya ürünleri, şömine, mumlarla dekoratif unsurlar göz ardı edilmiyor. Sade materyallerle lüks bir atmosfer oluşturulmuş. Tatil keyfi için sunulan ambiyans göze hitap ediyor.
Temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için, yürüyüş yaparak keyifli bir gün geçirmek isteyenler için rüya gibi bir atmosfer. Issız ormanlarla çevrili alanda yeşil ve mavinin vereceği huzur ziyaretçilerini bekliyor.
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