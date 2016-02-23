Üstün nitelikli ve modern bir ev projesi

Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda da tıpkı mutfak dekorasyonu gibi keskin çizgilere sahip banyo dolapları mevcut. Ortamın şık ve zevkli görünmesinin başlıca sebebi ise alınan malzemelerin kaliteli ve modern bir yapıda olması diyebiliriz. Genellikle beyaz renginin olanaklarıyla kompoze edilmiş dekorasyonda zemin ve duvar karoları kahverengi tonlarda seçilerek ortam elegan bir hava içine girmiş. Geniş camlardan oluşmuş köşedeki pencereler güm ışığını direkt almanızı sağlayacak.

Dilerseniz Konforlu hayata davet eden ev adlı yazımıza da göz atabilir, farklı bir örnekle hayallerinizi çoğaltabilirsiniz.