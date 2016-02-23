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Üstün nitelikli ve modern bir ev projesi

Gülen Duran Gülen Duran
Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Evler
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Sizlere sunduğumuz bu muhteşem ev projesi Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Weinheim şehrinin eteklerinde yer alıyor. İncelikle tasarlanmış bu projenin en önemli özelliği kuşkusuz aynı zamanda hem her açıdan görünür bir ev olması hem de özel alanların evin tasarımı sayesinde iyi korunması diyebiliriz. HELWİG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH adlı Alman firma estetiğin ve konforun bir aradalığını bizlere gösteren müthiş bir projeyle karşımızda! 

Evin giriş cephesi

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Evler
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Örnek fotoğraftaki evin giriş kısmından da görüldüğü üzere evin tasarımı iki adet küp kompoze edilerek planlanmış. Uzmanların bu tutumu evin hem modern hem de çağdaş bir görünüm elde etmesini sağlamış. Ev tasarımının geleneksel bir yapıdan sıyrılmasının nedeni ise birleşik nizamda bir yapıya dahil olmamasından kaynaklanıyor. Odaların evdeki yerleşimi güneşin konumuyla doğru orantıda konumlandırılırken ortak alanlar evin güney, doğu ve batı kanadında yer alıyor.

Bahçeye bakan cephe

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Balkon, Veranda & Teras
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Evin arka cephesi geniş bir yeşillikle kaplı huzur dolu bir bahçeye bakıyor. Evin zemin katında bulunan mutfak, yemek alanı ve oturma odası geniş camlarla örülü bahçe kapılarıyla bahçeye uzanıyor. Bauhaus tipi geometrik bir yapıda olan ev projesi ortak alanların dışarıyla ilişkisini ferah ve geçirgen çözümlerle sağlamış. Evin dış cephesi tamamiyle beyaza boyanarak evin kapı ve pencere doğramalarının siyah düşünülmesi hoş bir kontrast ve çizgisellik oluşturuyor. Evin önünde zemin karolarıyla kaplanmış alanda dilerseniz arkadaşlarınızla uzun saatler geçirebilirsiniz.

Yalın bir mutfak tasarımı

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Mutfak
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu tıpkı evin dış cephesi gibi modern ve yalın bir stilde tasarlanarak ev projesinin iç ve dış tasarımı ortak bir zeminde buluşmuş. Geniş bir mutfak tasarımı uygulanan alanda, çok az detay kullanılarak çok sayıda depolama alanı mevcut. Yüksek teknoloji ürünü elektrikli cihazlar ve estetik tasarımları sayesinde olabildiğine beyaz tasarlanan bu mutfak dekorasyonu modern çizginin en iyi örneklerinden biri sayılabilir. Zemin kaplaması olarak ahşap kullanılması mutfak dolaplarının ve duvarlarının beyazlığıyla hoş bir uyum yaratmış.

Açık bir yemek alanı

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Mutfak
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Örnek fotoğraftaki yemek alanı açık mutfakla birleşik olarak tasarlanarak kompakt bir yapı içine dahil edilmiş. Arkadaşlarınızla yapacağınız buluşmaları rahatlıkla ahşap yemek masanızda bahçe manzaralı atmosferde gerçekleştirebilir, soluduğunuz ferah atmosferi her geçen gün fazlalaştırabilirsiniz.

Sıcak bir oturma odası tasarımı

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Oturma Odası
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Gün boyu gün ışığından rahatlıkla faydalanabileceğiniz şekilde tasarlanmış oturma odası dekorasyonu merkezindeki geniş L kanepeyle dikkat çekiyor. Ailenizle ve arkadaşlarınızla en çok vakit geçirdiğiniz yer olan oturma odaları, kuşkusuz konforun ve huzurun baş merkezleri.

Şık ve sade bir banyo tasarımı

Balance House - Single Family House in Weinheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Banyo
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Balance House – Single Family House in Weinheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda da tıpkı mutfak dekorasyonu gibi keskin çizgilere sahip banyo dolapları mevcut. Ortamın şık ve zevkli görünmesinin başlıca sebebi ise alınan malzemelerin kaliteli ve modern bir yapıda olması diyebiliriz. Genellikle beyaz renginin olanaklarıyla kompoze edilmiş dekorasyonda zemin ve duvar karoları kahverengi tonlarda seçilerek ortam elegan bir hava içine girmiş. Geniş camlardan oluşmuş köşedeki pencereler güm ışığını direkt almanızı sağlayacak.

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