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Benzersiz kapı tasarımları

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Colour changing LED Light Sheet adds a contemporary twist to the entrances of a Georgian London townhouse, Applelec Applelec Modern Pencere & Kapılar
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İlk izlenim önemlidir; ve söz konusu dekorasyon ve tasarım olduğunda ilk izlenimiz evin iç mekanlarından önce kapıları verir. Gösterişli bir kapıdan girdiğinizde evin içeride yer alan yaşam alanları hakkında da kafanızda daha görmeden bir fikir oluşur. Evin tarzını kapının tarzından çıkarabilirsiniz. Sıradan kapılar her zaman ne kadar üzerine düşülmüş olursa olsunlar sıradan yaşam alanlarına yönlendirir. İşte bu yüzden kapı tasarımları her ne kadar çoğunlukla ev dekorasyonlarında ve mimari tasarımlarda arka plana atılan ve pek de önemsenmeyen unsurlar olsa da aslında evin tüm çehresini değiştirecek bir güce sahiptir. Özel tasarım kapılar, hangi tarzda olursa olsun her zaman evlerin değerini yükseltir ve fark yaratır. İşte bu yazımızda da bu özel tasarım kapılardan en dikkat çekici ve estetik olanları derledik.

Doğal vintage

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Kırsal Pencere & Kapılar
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Evinizin girişindeki kapıyı canlı ve modern bir tonla renklendirmek  evin bütününe tarz ve kişilik katmanın en kolay ve estetik yollarından biri. Bu örnekteki taş eve özel olarak dizayn edilen vintage tarzı kapı da ilk olarak rengiyle dikkat çekiyor. Doğal taşla birleşen tasarımı kapının etkileyici gücünü arttırırken, rustik ve modernin bir araya gelmesi de dikkat çekici ve canlandırıcı bir etki yaratıyor.

Sürgülü ahşap model

Coeur D'Alene Residence, Uptic Studios Uptic Studios Modern Pencere & Kapılar
Uptic Studios

Coeur D'Alene Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Uptic Studios tarafından dizayn edilen bu sıra dışı kapı ise her açıdan kalbinizi çalmaya aday. Ahşap malzemeden üretilen kapıda bırakılan boşluklar çağdaş bir etki yaratırken sürgülü tasarım da fonksiyonel ve yer tasarrufu sağlayan bir çözüm üretiyor.

Yalın ve kuvvetli tasarım

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos Modern Pencere & Kapılar
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

İşte lüks bir eve girildiğinin ipuçlarını veren harika bir görkem abidesi. Çift taraflı kapılar her zaman heybetli bir girişin işaretini veren tasarımlar olarak öne çıkıyor. Bu kapı da sade ama güçlü tasarımıyla içeride karşılaşacağımız tarz sahibi dekorasyon ve tasarımların bir ön izlemesi niteliğinde.

Ayrıntılı dokular

Outdoor illuminated doorframe Applelec Modern Pencere & Kapılar
Applelec

Outdoor illuminated doorframe

Applelec
Applelec
Applelec

Yatay ahşap plakaların üst üste gelmesiyle oluşan şık dokusu ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu kapı ise sarı ve pembe çerçeve ayrıntılarıyla hafızalara kazanmayı başarıyor.

Turuncu ve gri işbirliği

Porte interne in legno linea MODULES, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio Modern Pencere & Kapılar
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

Gri tonlarının turuncu ile bir araya geldiği tasarımlar pek de alışık olduğumuz tasarımlar değildir ancak aslında gri, turuncu ve siyahın doğru tasarımla bir arada kullanıldığında ne kadar çarpıcı ve modern bir etki yarattığını bu örnekte kavrayabiliyoruz.

Cesur renkler

緑の環境と住宅, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Bazen tasarımın en belirleyici özelliği renktir. Bu kapıda da koyu bir mavi tonuyla kapının sıradan tasarımı oldukça sıra dışı ve göz alıcı bir etkiyle yoğrulmuş ve çarpıcı bir giriş alanı yaratılmış.

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Klasiğin büyüsü

Dom jednorodzinny w Irlandii , Heliolux Design Heliolux Design Klasik Pencere & Kapılar
Heliolux Design

Heliolux Design
Heliolux Design
Heliolux Design

Geniş merdivenlerin sonunda beliren geniş beyaz kapılar her zaman şıklığın ve zarafetin temsilcisi olmuştur. Klasik tasarımlı bu kapı da son zamanlar görmeyi unuttuğumuz vazgeçilmez ve kuvvetli kapı modellerinden biri olarak gönlümüzü çalmayı başarıyor.

Geometrik şekillerle modern tasarım

地層の表情, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Modern mimari ve tasarımlarda geometrik şekillerin kullanımı her geçen gün biraz daha artıyor çünkü geometrik şekillerle yaratılan görsel algı unutulmaz bir etki yaratıyor.

Endüstriyel görkem

Schüco Aluminium Haustüren, Lichtwunder GmbH Lichtwunder GmbH Modern Pencere & Kapılar
Lichtwunder GmbH

Lichtwunder GmbH
Lichtwunder GmbH
Lichtwunder GmbH

Kurşuni rengin çağdaş ve endüstriyel havası yalnızca mutfak gibi yaşam alanlarında değil evlerin girişlerinde de ağırbaşlı ve stil sahibi bir hava yaratıyor.

Ahşabın camla dansı

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Pencere & Kapılar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Ahşap ve camın iç içe geçtiği bu tasarımda ise heybetli ve sağlam koyu renk ahşap malzeme camın zarif dokunuşlarıyla yumuşatılmış ve davetkar bir giriş kapısı ortaya çıkarılmış.

Ev küçük ama değişim büyük
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