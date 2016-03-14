Benzersiz kapı tasarımları

İlk izlenim önemlidir; ve söz konusu dekorasyon ve tasarım olduğunda ilk izlenimiz evin iç mekanlarından önce kapıları verir. Gösterişli bir kapıdan girdiğinizde evin içeride yer alan yaşam alanları hakkında da kafanızda daha görmeden bir fikir oluşur. Evin tarzını kapının tarzından çıkarabilirsiniz. Sıradan kapılar her zaman ne kadar üzerine düşülmüş olursa olsunlar sıradan yaşam alanlarına yönlendirir. İşte bu yüzden kapı tasarımları her ne kadar çoğunlukla ev dekorasyonlarında ve mimari tasarımlarda arka plana atılan ve pek de önemsenmeyen unsurlar olsa da aslında evin tüm çehresini değiştirecek bir güce sahiptir. Özel tasarım kapılar, hangi tarzda olursa olsun her zaman evlerin değerini yükseltir ve fark yaratır. İşte bu yazımızda da bu özel tasarım kapılardan en dikkat çekici ve estetik olanları derledik.
Evinizin girişindeki kapıyı canlı ve modern bir tonla renklendirmek evin bütününe tarz ve kişilik katmanın en kolay ve estetik yollarından biri. Bu örnekteki taş eve özel olarak dizayn edilen vintage tarzı kapı da ilk olarak rengiyle dikkat çekiyor. Doğal taşla birleşen tasarımı kapının etkileyici gücünü arttırırken, rustik ve modernin bir araya gelmesi de dikkat çekici ve canlandırıcı bir etki yaratıyor.
Uptic Studios tarafından dizayn edilen bu sıra dışı kapı ise her açıdan kalbinizi çalmaya aday. Ahşap malzemeden üretilen kapıda bırakılan boşluklar çağdaş bir etki yaratırken sürgülü tasarım da fonksiyonel ve yer tasarrufu sağlayan bir çözüm üretiyor.
İşte lüks bir eve girildiğinin ipuçlarını veren harika bir görkem abidesi. Çift taraflı kapılar her zaman heybetli bir girişin işaretini veren tasarımlar olarak öne çıkıyor. Bu kapı da sade ama güçlü tasarımıyla içeride karşılaşacağımız tarz sahibi dekorasyon ve tasarımların bir ön izlemesi niteliğinde.
Yatay ahşap plakaların üst üste gelmesiyle oluşan şık dokusu ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu kapı ise sarı ve pembe çerçeve ayrıntılarıyla hafızalara kazanmayı başarıyor.
Gri tonlarının turuncu ile bir araya geldiği tasarımlar pek de alışık olduğumuz tasarımlar değildir ancak aslında gri, turuncu ve siyahın doğru tasarımla bir arada kullanıldığında ne kadar çarpıcı ve modern bir etki yarattığını bu örnekte kavrayabiliyoruz.
Bazen tasarımın en belirleyici özelliği renktir. Bu kapıda da koyu bir mavi tonuyla kapının sıradan tasarımı oldukça sıra dışı ve göz alıcı bir etkiyle yoğrulmuş ve çarpıcı bir giriş alanı yaratılmış.
Geniş merdivenlerin sonunda beliren geniş beyaz kapılar her zaman şıklığın ve zarafetin temsilcisi olmuştur. Klasik tasarımlı bu kapı da son zamanlar görmeyi unuttuğumuz vazgeçilmez ve kuvvetli kapı modellerinden biri olarak gönlümüzü çalmayı başarıyor.
Modern mimari ve tasarımlarda geometrik şekillerin kullanımı her geçen gün biraz daha artıyor çünkü geometrik şekillerle yaratılan görsel algı unutulmaz bir etki yaratıyor.
Kurşuni rengin çağdaş ve endüstriyel havası yalnızca mutfak gibi yaşam alanlarında değil evlerin girişlerinde de ağırbaşlı ve stil sahibi bir hava yaratıyor.
Ahşap ve camın iç içe geçtiği bu tasarımda ise heybetli ve sağlam koyu renk ahşap malzeme camın zarif dokunuşlarıyla yumuşatılmış ve davetkar bir giriş kapısı ortaya çıkarılmış.