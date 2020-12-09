Rustik stil hakkında doğru ve yanlış bilinenler nelerdir?

Dekorasyon akımlarından biri olan rustik tarz, rahatlığın ve doğallığın simgesi haline gelmiştir. Rustik ne demek, rustik nedir, rustik dekorasyon nasıl yapılır diye düşünenler için; tamamen doğal ürünler kullanılarak, rahat ve salaş dekorasyon fikrine rustik denmektedir. Doğa da bulunan malzemeleri doğaya zarar vermeden alıp, dekorasyon içinde kullanarak rustik ev dekorasyonu yapabiliyorsunuz. Özellikle mutfak dekorasyonlarında rustik tarz en fazla tercih edilen akım olmuştur. Mutfak planlayıcıları bu konuda profesyonel tasarımlar yapmakla birlikte evin diğer yaşam alanlarında da profesyonel tasarımlar yapabilmektedir. Mutfak içinde ahşap yoğunluğu daha fazla olduğu için mutfak planlayıcıları, daha doğal ve daha samimi dekorasyonlar yapmaktadır. Doğal hayatı mutfağınızda yaşama imkanına sahip olacağınız rustik mutfaklar aynı zamanda klasik dekorasyonlardan farklı bir mutfağa sahip olma imkanı sağlayacaktır.

Doğallığı ve eski unsurlar barındırmasıyla ön plana çıkan rustik stil son yıllarda ülkemizde de oldukça moda. Rustik stilin en belirgin ögeleri hakkında sitemizde birçok farklı yeni fikir yazısı bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere rustik dekorasyon hakkında yanlış veya doğru bilinen söylemleri analiz edeceğiz. Bu yolla stilin özellikleri ve yanlış uygulamaları hakkında daha geçerli bilgiler edinebilirsiniz. Eğer evinize ya da herhangi bir odanıza rustik dekorasyon uygulamak istiyorsanız stilin incelikleri için bu yazımızdan faydalanabilirsiniz. 7 adımda rustik stilin doğru ve yanlış bilinen özelliklerini sizin için derledik. Birbirinden güzel rustik tasarımlarla sunacağımız bu önerilere bayılacaksınız.

Öncelikle stilin öne çıkan birkaç özelliğinden kısaca bahsedelim. Rustik dekorasyonda el yapımı ürünler, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objeler, natürel ve dokulu tekstil ürünleri sıkça kullanılır. Ham, işlenmemiş ahşap rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Rustik dekorasyonun yanı sıra mimarisi ile de ilgileniyorsanız rustik ev mimarilerine örnekler bulabilmek için sitemizde arama yapabilirsiniz. Birbirinden güzel on rustik ev modelini detaylı anlatımlarla bulabileceğiniz “Estetik, doğallık ve özgünlükleriyle dikkat çeken 10 rustik ev projesi” başlıklı yazımız da bu konuda size yardımcı olabilir. Rustik ruhunu yaşatmanın en ideal yolu elbette sıfırdan bir ev inşa edip iç mekanını da dilediğiniz gibi dekore etmektir.