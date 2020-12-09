Rustik stil hakkında doğru ve yanlış bilinenler nelerdir?

Dekorasyon akımlarından biri olan rustik tarz, rahatlığın ve doğallığın simgesi haline gelmiştir. Rustik ne demek, rustik nedir, rustik dekorasyon nasıl yapılır diye düşünenler için; tamamen doğal ürünler kullanılarak, rahat ve salaş dekorasyon fikrine rustik denmektedir. Doğa da bulunan malzemeleri doğaya zarar vermeden alıp, dekorasyon içinde kullanarak rustik ev dekorasyonu yapabiliyorsunuz. Özellikle mutfak dekorasyonlarında rustik tarz en fazla tercih edilen akım olmuştur. Mutfak planlayıcıları bu konuda profesyonel tasarımlar yapmakla birlikte evin diğer yaşam alanlarında da profesyonel tasarımlar yapabilmektedir. Mutfak içinde ahşap yoğunluğu daha fazla olduğu için mutfak planlayıcıları, daha doğal ve daha samimi dekorasyonlar yapmaktadır. Doğal hayatı mutfağınızda yaşama imkanına sahip olacağınız rustik mutfaklar aynı zamanda klasik dekorasyonlardan farklı bir mutfağa sahip olma imkanı sağlayacaktır.
Doğallığı ve eski unsurlar barındırmasıyla ön plana çıkan rustik stil son yıllarda ülkemizde de oldukça moda. Rustik stilin en belirgin ögeleri hakkında sitemizde birçok farklı yeni fikir yazısı bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere rustik dekorasyon hakkında yanlış veya doğru bilinen söylemleri analiz edeceğiz. Bu yolla stilin özellikleri ve yanlış uygulamaları hakkında daha geçerli bilgiler edinebilirsiniz. Eğer evinize ya da herhangi bir odanıza rustik dekorasyon uygulamak istiyorsanız stilin incelikleri için bu yazımızdan faydalanabilirsiniz. 7 adımda rustik stilin doğru ve yanlış bilinen özelliklerini sizin için derledik. Birbirinden güzel rustik tasarımlarla sunacağımız bu önerilere bayılacaksınız.
Öncelikle stilin öne çıkan birkaç özelliğinden kısaca bahsedelim. Rustik dekorasyonda el yapımı ürünler, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objeler, natürel ve dokulu tekstil ürünleri sıkça kullanılır. Ham, işlenmemiş ahşap rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Rustik dekorasyonun yanı sıra mimarisi ile de ilgileniyorsanız rustik ev mimarilerine örnekler bulabilmek için sitemizde arama yapabilirsiniz. Birbirinden güzel on rustik ev modelini detaylı anlatımlarla bulabileceğiniz “Estetik, doğallık ve özgünlükleriyle dikkat çeken 10 rustik ev projesi” başlıklı yazımız da bu konuda size yardımcı olabilir. Rustik ruhunu yaşatmanın en ideal yolu elbette sıfırdan bir ev inşa edip iç mekanını da dilediğiniz gibi dekore etmektir.
Rustik dekorasyonlarda istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Rustik tarzınızı yansıtacak ve aynı zamanda modern, canlı bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacak tüm renkleri dekorasyon içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Rustik dekorasyonlarda teknoloji araç gereç kullanılmaz fikri yanlıştır. Doğallığı üst düzey olan dekorasyonlar, özellikle mutfaklarda teknolojik araçlar kullanabilirsiniz. Mutfak dolabı içine kamufle edeceğiniz teknolojik araçlar ile harika dekorasyonlar yapabilirsiniz. Rustik mutfaklar için ihtiyaç duyacağınız dolaplar için '' Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli '' başlıklı yazımızı incelemelisiniz.
Modern rustik dekorasyon olmaz fikri tamamen yanlıştır. Rustik objeleri tamamen modern çizgiler içinde kullanarak modern ve hayranlık uyandıracak rustik bir tasarım yapabilirsiniz.
Yanlış. Rustik stil genelde eski country evlerinin yenilenme projelerinde kullanılan bir stil olduğu için bu fikir yaygınlaşmış ancak rustik stil sıfırdan evlere de uygulanabiliyor. Rustik stili country stilden ayıran en önemli özellik bütün doğal ve ham unsurlarının yanı sıra modern objeler de barındırmasıdır. Örneğin eski bir country evi modern ögeler eklenerek kolayca bir rustik eve dönüştürülebilir. Bu durum insanlarda rustik stilin eski evlere uygulanan bir stil olduğu inanışını doğuruyor. Aslında rustik stil kendine özgü bütün özellikleri ile başlı başlına bir dekorasyon stilidir ve yeni evlere de muhteşem şekillerde uygulanabiliyor. Örneğin bu tasarımda rustik stilde dizayn edilmiş göz alıcı bir villa görüyorsunuz. Stilin belirgin özelliklerini daha modern bir dille yorumlayan bu dekorasyon eski ev görüntüsünden uzaklaşarak rustik stil uygulamak isteyenler için ideal.
Yanlış. Modern ögelerin kullanımıyla dikkat çeken bu muhteşem mutfak dekorasyonuna bakmanız yeterli olacaktır. Aslında bu durum biraz da zevklere bağlı olarak değişecektir. Yani şık dekorasyon denince aklınıza gelen varaklı mobilyalar ya da kristal avizelerse rustik stili şık bulmayabilirsiniz. Ama modern ve doğal ögelerin bir arada kullanıldığı bu ve benzeri tasarımlar birçok kişi tarafından şık bulunacaktır. Bu dekorasyonda, masif ahşap detaylar, endüstriyel mutfak ekipmanları ve tuğla dekorlar stile rustik ögeler kazandırırken, pürüzsüz yüzeyler ile modern bir çizgi yakalanmış. Maria Christina Rinaldi Arquitetos tarafından tasarlanan dekorasyon hem şık hem de rustik detaylar sevenler için harika bir örnek.
Yanlış. Aslında doğruluk payı olduğu da söylenebilir çünkü rustik stilin en önemli özelliği ham ahşap ögeleridir. Hemen her detayında bolca ahşap kullanılan rustik stil için “ahşapsız olmaz” demek pek yanlış sayılmaz. Ancak dekorasyonun tek unsuru ahşap ögeler değildir bu nedenle yalnızca ahşap ögeler kullanılır diyemeyiz. Rustik stilde natürel, klasik, endüstriyel ve modern izler taşıyan birçok ögeye yer vardır. Ayrıca ahşabın boyanmış, verniklenmiş ya da lake gibi kaplama özellikli formlarına da yer verilir. Bu nedenle rustik stilin materyal yelpazesinin geniş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bunun için doğru veya yanlış demek pek sağlıklı olmayabilir. Eğer rustik dekorasyon eski bir country evi üzerine çalışılmışsa ve mutfak dekorasyonundaki eski ekipmanlar ya da eski su ve elektrik tesisatı değiştirilmemişse pek kullanışlı bir mutfak yaratılmış sayılmaz. Bunun yanı sıra eski country evden yenilenen birçok rustik mutfakta fırın yerine kuzineli soba kullanıldığını görebilirsiniz. Kuzineli sobaya aşina olmayanlar için kullanışlı olduğu söylenemez. Ancak eğer rustik dekorasyon modern ekipmanlarla ve sıfırdan dekore edilmişse o zaman tıpkı bir modern stil dekorasyon kadar kullanışlı ve yeni olacaktır. Kısacası bu durum mutfağın stilinden ziyade hangi özelliklere göre dekore edildiğine bağlı olacaktır.
Tıpkı mutfakta olduğu gibi banyoda da bu durum dekorasyon özelliklerine bağlı olarak değişecektir. Eğer banyo dekorasyonu yapılırken eski su ve kanalizasyon sistemi sabit bırakılmışsa ortaya kullanışsız bir dekorasyon çıkabilir. Ya da tam aksine dekorasyon her detayıyla yeniden planlanmış ve yapılmışsa muhteşem banyolar yaratılabilir. Ayrıca mermer, doğal taş, ahşap gibi malzemeler ve küvet gibi ekipmanlar rustik stilde çok popülerdir. Bu malzemelerin ve geniş bir küvetin kullanışsız olduğunu kim iddia edebilir ki? Bu dekorasyonda mermer bir tezgah üzerine konulan lavabo ve altında hasır tabureler görebilirsiniz. Şıklık ve fonksiyonellik bir arada ancak bu kadar güzel yorumlanabilirdi.
Doğru denebilir. Eğer eski bir evi yenileyerek rustik stil yaratmayı düşünüyorsanız bu biraz pahalıya patlayabilir. Çünkü eski bir evi tam anlamıyla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikte bir dekorasyona kavuşturmak zahmetli bir iş olacaktır. Sıfırdan bir ev dekore edecekseniz rustik stilin size katkısı eski mobilyaları rahatlıkla kullanabilmek olur. Rustik bir evi komple satın almak ise çok daha masraflı çıkabilir. Ama yeni bir evi dekore edecekseniz dekoratörünüzden bütçenize göre bir tasarım hazırlamasını isteyebilirsiniz bu sayede hangi stili uygularsanız uygulayın bütçe dışına çıkmazsınız.
Yanlış. Aksine modern ögeler rustik stili country stilden ayıran en önemli özelliktir. Her iki stilde de eski ve doğal eşyalar ön plandadır. Country stilde modern çizgilere yer verilmezken rustik stil birçok modern unsuru barındıracak şekilde tasarlanır. Bu nedenle rustik stilin tamamen eski evlere uygun olduğunu ya da tamamen eski görünümlü bir dekorasyon olduğunu söylemek yanlış olur. Modern, endüstriyel, klasik hatta minimal çizgiler dahi taşıyabilen doğal bir stildir.