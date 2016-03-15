Burçlara göre dekorasyon: Akrep

Akrep burcu duygularını derinlerde yaşayan bir mizaca sahiptir. Akrepler sanılanın aksine oldukça duygusal insanlardır ancak son derece soğukkanlı bir görünüme sahiptirler. Bu da çoğu zaman Akrep insanlarının yanlış anlaşılmalarına sebep olur. Akrepler için duygularını göstermek oldukça zordur. Akrep burcu insanları oldukça tutkulu ve yoğun insanlardır ve bu yoğunlukları hem yıkıcı hem de yapıcı şekillerde kendini gösterebilir. Duygularını kolay kolay göstermeyen karakterler için dekorasyon tarzı belirlemek de aslında bir hayli zordur ancak Akrep burcunun keskin ve spesifik karakteristik özellikleri onların ne tarz evlerde yaşamayı arzu ettiklerini belli ediyor. Akrepler öncelikle derin ve incelikli dekorasyonları tercih ederler. Detaylara önem veren yapıları Akrep burcu insanlarının yaşam alanlarını benzersiz bir estetikle buluşturur. Akrepler aynı zamanda moda olan tarzlarla ilgilenmek yerine kişiliklerini yansıtan ve içinde kendilerini rahat hissedebildikleri tasarımları tercih ederler.
Akrep insanları oldukça bilge bir yapıya sahiptirler ancak bu bilgeliklerini ortaya döken insanlar değillerdir. Doğuştan gelen bir estetik anlayışları vardır ancak tarzlarını dekorasyon konusunda çok ehil olduklarını herkese göstermek istercesine sergilemezler. Onlar hayatın herhangi bir alanında zekalarını, varlıklarını ya da bilgilerini sergilemek ve bunlarla insanları etkilemekten hoşlanmazlar. Bu yüzden dekorasyonları etkileyici ve incelikli olsa da hiçbir zaman çok uç noktalarda değildir. Soğukkanlı bir sıradanlığı estetiğe çevirmekte oldukça başarılıdırlar.
Bir Akrep evine girdiğiniz zaman ilk olarak etraftaki konfor dikkatinizi çekecektir ama aynı zamanda gizli bir derinlik ve estetik anlayışı olduğunu da fark edersiniz. Akrep burcunun oturma odası son derece şık, ahenkli ve ayrıntılı dizayn edilmiştir. Akrep burçları sanatsal doğaları ve insan yaşamının gizemine duydukları ilgi nedeniyle dekorasyonlarını oluştururken sanat eserlerinden ve heykellerden yararlanırlar.
Akrep burcu insanları tabuların üzerine gitmekten çekinmezler. Cinsellik ya da ölüm gibi, ev dekorasyonlarında pek sık rastlanmayan temaları yaşam alanlarında sanat eserleri, tablolar ya da aksesuarlar aracılığıyla sofistike bir şekilde kullanabilirler ve bu da onların yaşam alanlarının sanatsal ve etkileyici olmasına sebep olur. (Örnek tasarım: Udesign Architecture)
Akrep burcu özelliklerini taşıyan insanların yemek odalarında konforlu ve kararında bir estetik anlayışı hakimdir. Akrep insanı yemek odasında azametli yemek masaları ve gösterişli aksesuar ve yemek takımları kullanmaz, bunun yerine canlı çiçek ya da süs bitkileriyle tazelik ve ferahlık kattığı, heykel ya da heykelsi aksesuarlarla artistik bir etki yarattığı modern bir atmosfer oluşturmayı tercih eder.
Mutfak açık ve fonksiyonel olmalıdır. Akrep burcunun mutfakta aradığı ilk özellik, tıpkı Boğa burcunda olduğu gibi kullanışlı bir dizayndır. Bütün mutfak aletleri kolay ulaşılabilir bir yerleşime sahip olmalı ve çalışma alanı ferah olmalıdır. Mutfağın alanının büyüklüğünden ziyade, çalışma alanının kullanışlı olup olmadığıyla ilgilenir Akrepler.
Akrep burcu insanının karakteristik özelliklerini en çok gösterdiği yer en özel alanları olan yatak odalarıdır. Derinlikli, karizmatik, çarpıcı ve yoğun bir dekorasyonla tutkulu ve romantik bir yatak odası Akrep burcu için en ideal yatak odası olacaktır. Sonsuzluğu ve otoriteyi simgeleyen ve en güçlü renklerden biri olan lacivert Akrep burcunun rengidir ve lacivert yatak odaları çarpıcı görünümleriyle Akrepler için kusursuz bir tercihtir.
Su grubu burçlarından olan Akrep'in en sevdiği yaşam alanlarından biri şüphesiz ki banyodur. Çoğu insan günün yorgunluğunu televizyon karşısındaki kanepesinde pinekleyerek atmayı tercih etse de, Akrep burcu insanı küvet keyfiyle yenilenmeyi sever. Dolayısıyla da evde dekorasyon ve tasarım konusunda en çok ilgi gösterdiği yaşam alanı banyodur.