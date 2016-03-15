Burçlara göre dekorasyon: Akrep

Akrep burcu duygularını derinlerde yaşayan bir mizaca sahiptir. Akrepler sanılanın aksine oldukça duygusal insanlardır ancak son derece soğukkanlı bir görünüme sahiptirler. Bu da çoğu zaman Akrep insanlarının yanlış anlaşılmalarına sebep olur. Akrepler için duygularını göstermek oldukça zordur. Akrep burcu insanları oldukça tutkulu ve yoğun insanlardır ve bu yoğunlukları hem yıkıcı hem de yapıcı şekillerde kendini gösterebilir. Duygularını kolay kolay göstermeyen karakterler için dekorasyon tarzı belirlemek de aslında bir hayli zordur ancak Akrep burcunun keskin ve spesifik karakteristik özellikleri onların ne tarz evlerde yaşamayı arzu ettiklerini belli ediyor. Akrepler öncelikle derin ve incelikli dekorasyonları tercih ederler. Detaylara önem veren yapıları Akrep burcu insanlarının yaşam alanlarını benzersiz bir estetikle buluşturur. Akrepler aynı zamanda moda olan tarzlarla ilgilenmek yerine kişiliklerini yansıtan ve içinde kendilerini rahat hissedebildikleri tasarımları tercih ederler.