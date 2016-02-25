Sıcak ve rahat bir ev nasıl tasarlanır?

Ev dekorasyonlarının kazandığı önemi ve bir çok insanın bu konu üzerine oldukça kafa yorduğunu etrafınızı gözlemlediğinizde görebileceğiniz mağazalardan, tasarımlardan kolayca anlayabiliyorsunuz. Evlerde kullandığımız mobilyalar, renkler, detayları belirleyen objeler çağımızda iç mekanlarımızı ne kadar önemsediğimizi gösteren parametreler. Evlerimizin iç dizaynını bu kadar çok önemsememizin bir çok nedeni olabilir. Belki açık hava ile doğa ile temasımız azaldıkça, şehirler büyüyüp kalabalıklaştıkça evlerimiz kendimizi bulduğumuz özel sığınma alanlarımıza dönüştüğü için. Belki de kendimizi tam olarak, hiç bir maskeye ihtiyaç duymaksızın bulduğumuz yerler evler oluyor modern yaşamın içinde. Bu ve buna benzer bir sürü kişisel neden sıralanabilir ancak tüm bu sebeplerin hepsi dekoratif yaklaşımımızı belirliyor. Dekorasyonumuzu gerçekleştirirken iç dünyamıza; bulmak istediğimiz huzur, rahatlık ve sıcaklığa kavuşmak için ihtiyacımız olan atmosfer çerçevesinde tercihler yaparız. Şehir yaşantısı, endüstriyel gelişmeler, üretim biçimleri dolaylı olarak da olsa insanı tek tipleştirmeye yönelik ilerliyor. Küresel firmalara ait mağazalarda belki de dünyada elli kişi ile aynı anda aynı renkte ve modelde bir lamba satın alıyorsunuzdur, bilinmez. Zaten şehirlerin, sokakların, binaların dış cephelerinin görünümleri hep birbirini tekrar eden görünümleri barındırıyor. Ancak bu tekdüze durum insanın talepleri sayesinde tüm hayatımızı domine edemiyor. İnsanın var oluşu buna uygun olmadığı için kişiselleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle el işçiliğine dayalı üretimler, sanatsal yaratımlar, tasarımcıların elinden çıkan tipik obje ve eşyalar her dönemde üretilmeye, hayatımıza değer katmaya devam ediyor. Yaşam alanımızı belirlerken de kişiselliğin yanında huzur ve rahatlık başlıca kriterlerimizden oluyor genellikle. Peki sıcak bir duygu verecek, rahat bir ev tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bu yazımızda seçtiğimiz örneklerle adım adım rahat ve sıcak bir yuvanın dekorasyon çözümlemelerine odaklanacağız. Evlerimizin dekorasyonu oldukça önemli, sağlıklı kalmamız, ruh halimizin dengesi için doğru düzenlenmiş bir mekanı hafife almamalı. Spiritüel aktivitelerin günümüzde ne kadar yaygınlaştığını fark etmişsinizdir. Çoğu birey belli saatlerde, kapalı mekanlarda çalıştığı, çağımızın dinamikleri hoşnutsuzluk getirdiği için modern bireyde tinsel bir açlık doğuyor ve bu açığı spiritüel etkinliklerle kapatmaya çalışıyor. Bu noktada iç huzurunuzu sağlamanız ve kendi iç dengenizi bulabilmeniz için ev dekorasyonu çok önemli. Evinizi sıcak ve rahat bir şekilde dekore ettiğinizde, yaşam alanınızın size meditatif bir etki oluşturduğunu göreceksiniz. Şimdi hep birlikte yaşam alanlarınızın nasıl daha huzurlu ve rahat bir yere dönüşeceğini birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar!
Renklerin ruh halimize, enerjimize etkisi oldukça büyüktür. Hatta bir çok reklamda, renklerin etkisi üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre kullanılan renkler belirlenir. Aynı şekilde mimari yapılarda kullanılan renkler de bu sisteme göre belirlenir. Renklerin dekorasyondaki etkileri nelerdir? başlıklı yazımızda mimari içinde renklerin kullanım biçimlerini ele almıştık. Bu yazımızı okumanız da yaşam alanlarınızda kullanacağınız renkleri belirlemede size kılavuzluk edecektir. Evinizin sıcaklığını ve rahatlığını belirleyecek en büyük etmen de yine iç mekanda kullanacağınız renkler olacaktır. Bilindiği gibi renkler temel olarak sıcak ve soğuk renkler olarak kategorize edilir. Örneğin soğuk renkleri ele alırsak; bunların da kendi içinde sıcak ve soğuk dengeleri olduğunu far ederiz. Sıcak maviler, soğuk maviler vardır; aynı şekilde yeşil, mor için de bu durum geçerli. Evinizin sıcak görünmesi için seçeceğiniz renkleri sıcak skala içerisinden belirlemelisiniz. Bu örnekte gördüğümüz oturma odası sıcak ve rahat dekorasyon renklerini yansıtması bakımından oldukça yerinde bir örnek. Görüldüğü gibi duvarlara bej rengine yakın kırık bir tonda boya uygulanmış. Duvar rengi doğramaların beyazlığı ve gün ışığıyla birleştiğinde mekan ne kadar da ferah görünüyor. Kanepenin rengi de mavinin tonlarından soğuk renkler kategorisine girse de az evvel bahsettiğimiz gibi mavinin daha sıcak ve pastel tonlarından tercih edilmiş. Bu tercih sayesinde mekandaki renk dengesi de daha tutarlı hale geliyor. Ferahlatıcı ve sıcak bir atmosfer… Masalsı bir pastellikle, yumuşak tonlar size huzur getirecek.
Yaşam alanınızdaki sıcaklık duygusunu arttırmak için bir diğer yol ise doğal malzemeler kullanmak. Bilindiği gibi bazı materyaller yapısı gereği mekana bir sıcaklık katar. İşte bu ürünlerin arasında ahşap doğal dokusu, renkleri ve temas ettiğinizde verdiği his sebebiyle yaşam alanınızın daha sıcak görünmesini sağlar. O sebeple yaşam alanınızda kullandığınız mobilyalarda ahşap kullanımı bulunan tasarımlara yönelmeniz daha doğru olacaktır. Burada görülen dekorasyonda ahşabın mekandaki etkisi rahatlıkla okunabiliyor. Zeminde lamine parke kullanılması, sandalye ve masanın ahşap konstrüksiyonlarının yanı sıra yemek yeme bölümü ile yaşam alanını ayıran duvar üzerinde ahşabın çerçevelediği alanda aynı birimden ahşaplarla yapılan düzenleme mekanı farklılaştırıyor. Bu düzenlemenin origamiye benzer biçimler oluşturması ve minimalist stilde düzenlenen mekan Uzak Doğu mimarisinin doğal ve sade yaklaşımını hissettiriyor.
Yaşam alanınızın size sıcaklık ve huzur vermesi için aydınlatmaya özel ilgi göstermelisiniz. Aydınlatma bir evi olduğundan daha güzel, sıcak ve konforlu gösterebilir, eğer doğru kullanılırsa tabi. Bildiğiniz gibi bir çok farklı aydınlatma elemanı mevcut. Bunların arasında kaçınmanız gereken modellerin başında floresan lambalar olduğunu belirtelim. Floresan lambalar aslında çok hızlı bir şekilde titreşen lambalardır. Bu sebeple gün ışığı ya da daha sıcak tonlarda ışık kaynağı oluştursalar da bir süre sonra gözlerinizi yormaya ve başınızı ağrıtmaya başlayacaktır. Bu durum da evde huzurlu ve rahat olmanızı imkansız kılar. Bu örnekte görülen, ahşabın yoğun olarak kullanıldığı modern stildeki oturma odası dekorasyonundaki gibi sıcak ışık kaynağı oluşturan lambalar hem daha sempatik hem de daha sıcak bir atmosfer oluşturur. Bunun yanı sıra aydınlatmanızı bir kaç farklı noktadan sağlayıp mekanda daha homojen yayılan bir aydınlatmayı tercih etmeniz evinizin sıcaklığını arttıracaktır.
Evin rahatlığını belirleyen bir diğer ve başlıca detay da tabi ki mobilyalar. Bazı mobilyaların tasarımları yıllarca tüketilemez. Kişilik sahibi, mekana kişilik katan tasarımlardır onlar. Evinizin duygusunu arttırmak için seri üretim mobilyalar yerine kişilik sahibi modellere yönelmelisiniz. Bu örnekteki, Mahir Mobilya firmasının üretimini gerçekleştirdiği çestır koltuk modelini görüyoruz. Çestır koltuk modeli yılların eskitemediği, konforu ve biçimiyle yaşam alanlarına değer katan modellerden. Siz de eski berjerler ve bu tür modeller ile evinizde daha sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Yaşam alanını dekore ederken farklı dokuları mekana taşımak da evin sıcaklığını arttırır. Örneğin ateş tuğlalar dekorasyonda mekanı ısıtan bir etkiye sahiptir. Günümüzde duvar panelleri ya da kaplama ateş tuğlalar ile duvarlarınızı dönüştürmek oldukça kolay. Bu güzel örnekte görüldüğü gibi tuğla, ahşap, metal gibi farklı dokularla sıcacık bir armoni oluşturabilirsiniz.
Bir mekanı kişiselleştiren ve özel kılan detayların başında da el yapımı objeler geliyor. Kendi beğeniniz çerçevesinde severek aldığınız, geleneksel ya da el işi objelerle süsleyerek yaşam alanınızı daha sıcak ve konforlu bir yere dönüştürebilirsiniz.