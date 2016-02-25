Sıcak ve rahat bir ev nasıl tasarlanır?

Ev dekorasyonlarının kazandığı önemi ve bir çok insanın bu konu üzerine oldukça kafa yorduğunu etrafınızı gözlemlediğinizde görebileceğiniz mağazalardan, tasarımlardan kolayca anlayabiliyorsunuz. Evlerde kullandığımız mobilyalar, renkler, detayları belirleyen objeler çağımızda iç mekanlarımızı ne kadar önemsediğimizi gösteren parametreler. Evlerimizin iç dizaynını bu kadar çok önemsememizin bir çok nedeni olabilir. Belki açık hava ile doğa ile temasımız azaldıkça, şehirler büyüyüp kalabalıklaştıkça evlerimiz kendimizi bulduğumuz özel sığınma alanlarımıza dönüştüğü için. Belki de kendimizi tam olarak, hiç bir maskeye ihtiyaç duymaksızın bulduğumuz yerler evler oluyor modern yaşamın içinde. Bu ve buna benzer bir sürü kişisel neden sıralanabilir ancak tüm bu sebeplerin hepsi dekoratif yaklaşımımızı belirliyor. Dekorasyonumuzu gerçekleştirirken iç dünyamıza; bulmak istediğimiz huzur, rahatlık ve sıcaklığa kavuşmak için ihtiyacımız olan atmosfer çerçevesinde tercihler yaparız. Şehir yaşantısı, endüstriyel gelişmeler, üretim biçimleri dolaylı olarak da olsa insanı tek tipleştirmeye yönelik ilerliyor. Küresel firmalara ait mağazalarda belki de dünyada elli kişi ile aynı anda aynı renkte ve modelde bir lamba satın alıyorsunuzdur, bilinmez. Zaten şehirlerin, sokakların, binaların dış cephelerinin görünümleri hep birbirini tekrar eden görünümleri barındırıyor. Ancak bu tekdüze durum insanın talepleri sayesinde tüm hayatımızı domine edemiyor. İnsanın var oluşu buna uygun olmadığı için kişiselleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle el işçiliğine dayalı üretimler, sanatsal yaratımlar, tasarımcıların elinden çıkan tipik obje ve eşyalar her dönemde üretilmeye, hayatımıza değer katmaya devam ediyor. Yaşam alanımızı belirlerken de kişiselliğin yanında huzur ve rahatlık başlıca kriterlerimizden oluyor genellikle. Peki sıcak bir duygu verecek, rahat bir ev tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bu yazımızda seçtiğimiz örneklerle adım adım rahat ve sıcak bir yuvanın dekorasyon çözümlemelerine odaklanacağız. Evlerimizin dekorasyonu oldukça önemli, sağlıklı kalmamız, ruh halimizin dengesi için doğru düzenlenmiş bir mekanı hafife almamalı. Spiritüel aktivitelerin günümüzde ne kadar yaygınlaştığını fark etmişsinizdir. Çoğu birey belli saatlerde, kapalı mekanlarda çalıştığı, çağımızın dinamikleri hoşnutsuzluk getirdiği için modern bireyde tinsel bir açlık doğuyor ve bu açığı spiritüel etkinliklerle kapatmaya çalışıyor. Bu noktada iç huzurunuzu sağlamanız ve kendi iç dengenizi bulabilmeniz için ev dekorasyonu çok önemli. Evinizi sıcak ve rahat bir şekilde dekore ettiğinizde, yaşam alanınızın size meditatif bir etki oluşturduğunu göreceksiniz. Şimdi hep birlikte yaşam alanlarınızın nasıl daha huzurlu ve rahat bir yere dönüşeceğini birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar!