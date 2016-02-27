Eski püskü bir dağ evi kabuk değiştiriyor

İsviçre'de bulunan ve doğanın kucağında hissedeceğiniz bu ev 2011 yılında restore edilerek şirin fakat eski moda stilinden bir hayli uzakta gözüküyor. SINGER BAENZIGER ARCHITEKTEN adlı Zürihli firma bu müstakil yapıyı restore ederek konforlu bir rezidans haline getirdi. Projedeki temel amaç evin genel yapısına çok fazla müdahale etmeden doğayla ve ortamla uyum içinde olmasını sağlamak diyebiliriz. Bakalım beğenecek misiniz?
Örnek fotoğraftaki ev başlangıçta basit ve çok pahalı olmayan ve büyük bir aileyi içinde barındırabilecek bir tatil evi olarak tasarlandı. Fakat büyük bir aile için yeterli genişlikte olsa da eski bir görünüme sahip olmasının önüne geçilemedi. Hava şartları evin bir kısmında kullanılan ahşap panelleri olumsuz etkilediği gibi aynı zamanda pencereler ve balkon küçük olarak tasarlanmış olduğu için gün ışığından yeterince faydalanılmıyordu. Sonuç olarak bu şirin ev uzmanlarımız sayesinde yenilenmiş ve çok daha konforlu bir ortama kavuştu.
Evin yenilenmiş fotoğrafından gördüğümüz üzere ev hem genişlemiş hem de daha modern bir görünüme kavuşmuş. Üst kattaki balkon ve zemin kattaki pencereler büyütülerek içeriye gelen ışıktan daha fazla yararlanılması öngörülmüş. Evin üst katında kullanılan dış cephe malzemesi kiremit renginde tercih edilerek evin genelinde iki renkli estetik bir görünüm elde edilmiş.
Eve bu açıdan baktığımızda geometrik hatlara sahip fakat mütevaziliğini modern çizgiyle tamamlayan bir tasarım görüyoruz. Bir yamacın yanına konumlandırılmış ev projesi bir tatil evinden çıkıp konforlu ve her zaman yaşanabilecek bir eve dönüşmüş. Evin zemin kat pencerelerinin önüne döşenmiş taşlar dilerseniz yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir alana dönüşebilir. Doğanın içinde konforlu bir hayata başlamaya hazır mısınız?
Modern stilde tasarlanmış ev projesi, 1981 yılında yapılmış ve içinde 22 adet dağ evinin olduğu bir yerleşime ait. Benzer görünen bu dağ evlerinin her biri farklı renkte ve farklı yapılara sahip. Evlerin bulunduğu konumun dik ve eğimli yapısı sayesinde Zürih gölü manzarasına sahip bu evler sizce de bir animasyon filmlerinden bir kareyi andırmıyor mu?
Evin diğer cephesine baktığımızda küçük bir pencere ve evin korunaklı giriş kapısını görüyoruz. Uzmanların sokağa bakan cephede küçük pencere uygulamasının sebebi meraklı gözlerden uzak ve korunaklı bir alan düşündüğünü söyleyebiliriz. Göl ve dağ manzarasıyla çevrili bu ev projesi, tamamen konfor ve işlev baz alınarak tasarlandı.
İç mekandaki en önemli nokta kuşkusuz geniş cam pencerelerle oluşturulmuş ve dışında balkonu da kapsayan geniş köşe. Bu geniş camlar sayesinde içerden de alabildiğine açık Zürih Gölü manzarasını rahatlıkla seyredebilirsiniz. İç mekan dekorasyonunda kullanılan açık renkli ahşap paneller ve koyu renkli kirişler ortama rustik bir hava verirken kendinizi sıcacık bir ortamda hissetmenize neden oluyor.
Dilerseniz doğanın içinde farklı bir ev örneği için Şaşırıtıcı zariflikte doğa evi adlı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.