Eski püskü bir dağ evi kabuk değiştiriyor

Örnek fotoğraftaki ev başlangıçta basit ve çok pahalı olmayan ve büyük bir aileyi içinde barındırabilecek bir tatil evi olarak tasarlandı. Fakat büyük bir aile için yeterli genişlikte olsa da eski bir görünüme sahip olmasının önüne geçilemedi. Hava şartları evin bir kısmında kullanılan ahşap panelleri olumsuz etkilediği gibi aynı zamanda pencereler ve balkon küçük olarak tasarlanmış olduğu için gün ışığından yeterince faydalanılmıyordu. Sonuç olarak bu şirin ev uzmanlarımız sayesinde yenilenmiş ve çok daha konforlu bir ortama kavuştu.