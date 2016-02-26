Aynı alandaki odaları nasıl ayırabilirim?

Bir çok evin mimari yapısına baktığımızda mutfak, oturma odası ve yemek odasının genellikle aynı alanı paylaştıklarını görürüz. Bunun nedenleri arasında mutfak, yemek ve oturma odasının günlük rutin içerisinde en çok kullanılan alanlar olması ve birbiriyle bağlantılı bu alanları bir arada kullanarak daha pratik bir mekan çözümlemesi gerçekleştirildiğini sayabiliriz. Bunun yanı sıra konutların metrekarelerinin küçülmesi de aynı alanı farklı odaları kapsayacak şekilde düzenleme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bir arada uyumlu olan bu odalar hoş bir dekoratif etki yaratsa da yine de bu farklı bölümlerin sınırlarını belirleme ihtiyacı duyuluyor çoğunlukla. Açık mutfaklar olarak da tabir edilen mutfakları yemek ve oturma odasından ayırmak için çeşitli yöntemler mevcut. Ancak bunların arasında en etkili ve işlevsel olanı mutfak adası olarak tanımlanan birimlerdir. Bilindiği gibi küreselleşen dünya düzeni içinde mutfakta vakit geçirmek, farklı kültürlere ait lezzetleri denemek ve uzun sohbetler eşliğinde mutfakta bulunmak neredeyse rahatlatıcı bir aktiviteye dönüşmüş durumda. Bu ortamı sağlamak için de açık mutfaklar ve açık mutfaklardaki mutfak adaları da vazgeçilmez oluyor. Dört duvar bir mutfak da böylesi keyif almak pek olası değildir. Mutfak adaları mutfağı daha dışa dönük bir yere dönüştürürken mutfağın da sınırlarını belirler. Bu adalar sayesinde mutfakta çalışan kişi yemek masasındaki ya da oturma grubundaki insanlarla, arkadaşları ve misafirleriyle diyalog içinde olabildiği için mutfağı keyifli bir yere dönüştürüyor. Eski tip kapalı ve küçük mutfaklar sadece görev bilinciyle yemek yapma odaları gibi görünüyor bu tasarımların yanında. Sizin de bu örnekteki gibi aynı mekanı paylaşan odalarınız varsa mutfağınızın sınırlarını belirlemek için mutfak adaları en uygun yöntem. Mutfağınızı zarif bir şekilde hayatınızın içine dahil ederken, sınırlarınızı da belirlemiş olursunuz.