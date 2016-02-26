Aynı alandaki odaları nasıl ayırabilirim?

Yemek odası, oturma odası ve mutfak genellikle aynı alanı paylaşan farklı işleve sahip odalardır. Bu alanları birbirinden ayırarak, mekan tanımlarını gerçekleştirmek için farklı yollar bulunmakta. Bu yazımızda aynı alanda bulunan odaları birbirlerinden ayırma yöntemlerini derledik. Bakalım sizin yaşam alanınıza uygun yöntemler neler?
Bir çok evin mimari yapısına baktığımızda mutfak, oturma odası ve yemek odasının genellikle aynı alanı paylaştıklarını görürüz. Bunun nedenleri arasında mutfak, yemek ve oturma odasının günlük rutin içerisinde en çok kullanılan alanlar olması ve birbiriyle bağlantılı bu alanları bir arada kullanarak daha pratik bir mekan çözümlemesi gerçekleştirildiğini sayabiliriz. Bunun yanı sıra konutların metrekarelerinin küçülmesi de aynı alanı farklı odaları kapsayacak şekilde düzenleme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bir arada uyumlu olan bu odalar hoş bir dekoratif etki yaratsa da yine de bu farklı bölümlerin sınırlarını belirleme ihtiyacı duyuluyor çoğunlukla. Açık mutfaklar olarak da tabir edilen mutfakları yemek ve oturma odasından ayırmak için çeşitli yöntemler mevcut. Ancak bunların arasında en etkili ve işlevsel olanı mutfak adası olarak tanımlanan birimlerdir. Bilindiği gibi küreselleşen dünya düzeni içinde mutfakta vakit geçirmek, farklı kültürlere ait lezzetleri denemek ve uzun sohbetler eşliğinde mutfakta bulunmak neredeyse rahatlatıcı bir aktiviteye dönüşmüş durumda. Bu ortamı sağlamak için de açık mutfaklar ve açık mutfaklardaki mutfak adaları da vazgeçilmez oluyor. Dört duvar bir mutfak da böylesi keyif almak pek olası değildir. Mutfak adaları mutfağı daha dışa dönük bir yere dönüştürürken mutfağın da sınırlarını belirler. Bu adalar sayesinde mutfakta çalışan kişi yemek masasındaki ya da oturma grubundaki insanlarla, arkadaşları ve misafirleriyle diyalog içinde olabildiği için mutfağı keyifli bir yere dönüştürüyor. Eski tip kapalı ve küçük mutfaklar sadece görev bilinciyle yemek yapma odaları gibi görünüyor bu tasarımların yanında. Sizin de bu örnekteki gibi aynı mekanı paylaşan odalarınız varsa mutfağınızın sınırlarını belirlemek için mutfak adaları en uygun yöntem. Mutfağınızı zarif bir şekilde hayatınızın içine dahil ederken, sınırlarınızı da belirlemiş olursunuz.
Geniş alanları yemek masası ile bölmek oldukça işlevsel bir çözümleme. Bu örnekte görülen geniş salonda en dipte mutfak kısmı en önde ise oturma alanı olarak planlanmış. Salondaki mobilyalar oturma kısmının diğer bölümlerden ayrışmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmamış. Sadece tekli koltuk ve küçük puf oturma alanın başladığı sınırı imliyor. Burada mutfak ile otuma odasındaki ayrımı sağlayan elemanın yemek masası takımı olduğu aşikar. Yemek masasının mutfak tezgahına paralel bir şekilde konumlandırılması aynı mekanda farklı işlevde kullanılmak üzere planlanan alanları birbirinden ayırmaya yetiyor.
Özellikle geniş salonlarda mekanı bölümlere ihtiyacı doğar. Geniş alanlarda bu tür mekanı tanımlayan düzenlemeler yapılmadığında odayı tanımlamak ve oda içinde iletişimi sağlamak imkanı azalıyor. Yani geniş bir salonda oturma grubu mekana dağılacak biçimde yerleştirirseniz, koltuklarda oturan insanların iletişimini kaybetmiş olursunuz. Geniş salonlarda genellikle yemek odası ve oturma odası bir arada düzenlenir. Televizyonun ya da gün ışığının geldiği yöne göre oturma alanı belirlenir ve koltuklar yerleştiğinde oluşan dikdörtgen ve genellikle mutfağa daha yakın kısım da yemek odası olarak kullanılır. Kanepeler mekan tanımlamalarını yapmak için oldukça ideal mobilyalardır. Bu örnekte görülen modern salon dekorasyonunda oturma bölümü koltukların konumlandırılmasıyla geniş salon içinde tanımlı hale geliyor. Birbirlerine doksan derece açıyla yerleştirilen ikili ve üçlü kanepenin aralarında kalan kare bölüme de kare bir sehpa yerleştirilerek adeta görünmeyen ama hissedilen bir duvar oluşturuluyor. Kanepelerin arka kısmında kalan bölümü yemek odası gibi başka amaçlarla kullanıyorsanız, burada görüldüğü gibi kanepenin arkasına bir konsol yerleştirerek bu ayrımı daha da görünür kılabilir ve yemek takımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz depolama alanını yaratabilirsiniz. Bu alan artık iletişime açık ve salonun diğer bölümlerinden bağımsız bir oturma, dinlenme ve rahatlama alanı.
Mekan tanımlamasını yapan bir başka temel öge de zemin kaplamalarıdır. Bilindiği üzere mutfak, banyo ve tuvalet gibi alanlar evlerin ıslak zemin olarak tabir edilen bölümleridir. Dolayısıyla bu odalarda kullanılan zemin malzemelerinin belli kriterleri taşıması gerekir. Bu noktada sadece mutfak banyo ve tuvaletten ayrılıyor. Açık mutfakların yaygın olarak tercih edilmesi zemin kaplamalarının da suya ve neme dayanıklı şekilde de üretilmesini getirdi. Salonlara döşenen bir çok parke çeşidi mutfakta da kullanılabilmesi için suya dayanıklı olarak üretiliyor. Ancak açık mutfakların olduğu salonlarda hem mekanları ayrıştırmak hem de seramikler her koşulda daha dayanıklı olduğu ve mekana farklı dokular katmak amacıyla mutfak bölümüne farklı zemin uygulamaları yapılıyor. Nuevo Tasarım adlı firmanın Ankara'da bir ev üzerine yaptıkları bu projede İskandinav stili çerçevesinde oldukça başarılı bir dekorasyon gerçekleştirdikleri görülüyor. Zeminde farklı renk ve dokuda materyaller kullanılarak mekan tanımı yapmanın da iyi bir örneği bu proje. Ahşap zemin mutfak alanına girildiğinde yerini bir satranç tahtasını andıran siyah beyaz seramiklere bırakıyor. Hem his hem renk hem de doku olarak mekanı farklılaştırmanın en iyi yollarından biridir farklı zeminler kullanmak.
Kemerler ve yarım duvarlar mekanları birbirinden ayırmanın farklı yollarından biri. Farklı mimari dönemlerden biçimler ve motifler barındırabilen kemerler ile salonunuzda oturma ve yemek odalarını zarif bir şekilde birbirinden ayırabilirsiniz. Başka bir olasılık da yarım duvar ya da seperatör olarak tanımlayabileceğimiz birimler kullanmak. İngilizceden dilimize geçen seperatör kelimesi, İngilizce anlamının da ifade ettiği gibi ayırıcı demektir. Seperatörler de mimaride ayırıcı işlevi görürler. Özellikle ofislerde çalışanların birbirlerinden etkilenmemelerini sağlayıp, kendi bağımsız alanlarını oluştururken kolayca diyalog kurabilmeleri için kullanılır seperatörler. Bu örnekte görülen camlı seperatör de blok bir alanı bölümlere ayırma konusunda oldukça işlevsel görünüyor. Sizin de dekorasyon planlarınız var ise ve seperatör kullanmayı düşünüyorsanız Tüm mekanlar için dekoratif seperatör seçenekleri başlıklı yazımıza göz atmanızda fayda var.
Blok alanları kapı ve duvar kullanmadan birbirinden ayırmanın bir başka yolu da kot farklarından yararlanmak. Tabi bu işlemi gerçekleştirirken evinizin mimari yapısı da önemli hale geliyor. Evinizin yapısında böylesi bir yükseklik farkı yoksa geniş alanlar için sonradan bunu edinmek biraz zor olabilir. Yeni bir ev inşa ettirmeyi planlıyorsanız bu yöntemi gözden geçirebilirsiniz mesela. Burada görülen daire kot farkı ile mekanı ayrıştırmanın başarılı bir örneği. Eğer dikkatinizi çektiyse projenin tamamını incelediğinizde, üst taraftaki mutfak ve yemek odasını oturma alanından ayırmak için merdivenlerin ne kadar işlevsel olduğunu göreceksiniz. Burada kanepenin de yukarıdaki örnekte de bahsettiğimiz gibi doğru bir şekilde konumlandırılmasıyla oturma alanı tamamen yalıtılmış durumda. Bu tür kot farklılıkları evin dinamizmini arttırırken yaşam alanınıza olan sevginizi de diri tutar. Bu merdivenlerden her inip çıktığınızda alacağınız yeni bir yere gelmişlik hissi evinizle ilişkinizi taze tutacaktır. Sizin evinizin yapısı radikal değişimlere uygun değilse en azından yemek masanızın olduğu bölümü tek basamak da olsa yükseltmeniz basit bir çözüm önerisi.