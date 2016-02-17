Eyvah… Kayınvalidem ziyarete geliyor!

Yargılanmaya hazırlanın! Tamam, abartmayalım, dünyanın en zor işi değil. Alt tarafı kayınvalideniz biricik oğlunun (oğluşunun mu demeliydik? ya da paşasının?) evini ziyarete geliyor. Ne kadar sıkıntılı bir durum olabilir ki? (Son sözler)
Kayınvalide ziyareti özellikle yeni evli kadınların kabusu olsa gerek. Her ne kadar kayınvalidenizle arkadaşça (yalan) bir ilişki kurmuş olsanız da, kayınvalideniz çok büyük olasılıkla sizin eviniz ile kendininkini kıyaslayacak (ve elbette kendininkinin açık ara iyi olduğuna kanaat getirecek), evinizde beğenmediği şeylere müdahale ederek onları değiştirmeye çalışacak (kendi evindekine benzetecek), mutfağa size yardıma gelecek ve her şeyin yerini değiştirecek (hmm bunu kendi annelerimiz de yapıyor, değil mi?) ve siz tüm bunlara izin verseniz de, en nihayetinde sizin eviniz ile ilgili her şeyi eleştirecek. Bu yazımız, alacağımız bazı önlemler sayesinde bu ziyareti en az hasarla atlatabilmeniz için bir kılavuz niteliğinde. Haydi zırhımızı kuşanalım!
(Bu yazı esprili bir dille yazılmıştır ve amacı ne kayınvalideleri huysuz, gelinleri sahtekar göstermektir ne de kadınları birbirine düşüren ataerkil düzene hizmet etmektir. Kayınvalidesini evinde ağırlayacak arkadaşlara yardımcı olacak birkaç öneriyi kayınvalide-gelin klişesi üzerinden esprili bir dille yazmaya çalıştık, umuyoruz ki kimseyi kırıp gücendirmeyiz.)
Eminim evinizin zaten tertemiz olduğunu düşünüyorsunuz, bal dök yala cinsinden. Hayır, değil. Yani siz, biz, eşiniz, arkadaşlarınız gördüğünde evinizin temiz olduğunu düşünebilir ama kayınvalideniz buna o kadar çabuk ikna olmayacaktır. Bu nedenle, eline koz vermemek için ziyaret öncesi derin bir temizlik yapmakta fayda var. Derin temizlik demek, düzenli yaptığınız temizliğe ek olarak büyük mobilya parçalarını çekerek alt kısımlarını, perdeleri, halıları, kapıların, pervazların, çerçevelerin üstleri, altlarını, yanlarını, beyaz eşyaların altlarını, döşemeleri ve duvarları temizlemek demek… Bahar temizliği gibi. Elbette temizliğin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyorsunuzdur ancak yine de aklınızda bulunsun; homify'ın Dergi sayfalarında temizlik konusunun işlendiği epey yazı bulabilirsiniz. Birkaç örneği buraya da iliştirelim:
Derin temizlik: 6 maddede derin ev temizliği
Çeşitli ipuçları: Hayatınızı kolaylaştıracak temizlik ipuçları, Daha pratik bir temizlik için ipuçları, Evimi en etkili şekilde nasıl temizleyebilirim?
Kimyasalsız seçenekler: Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?
Cam temizliği: Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları
Dış cephe için: Evlerimiz için dış cephe temizlik önerileri
Malum, zevkler her zaman bir olmuyor. Kayınvalidenizin oğlunun (pardon, sizin ve oğlunun) evi için aldığı hediyeler de sizin zevkinize uygun olmayabilir. Zevksiz bazı dekoratif süsler, kitsch objeler, kimbilir belki bir damacana örtüsü, kendi elleriyle ördüğü pembe renkli tuvalet kağıdı depolama torbası, yarı değerli taşlarla süslenmiş gibi görünen ekmek sepeti, fiyonklu fırfırlı mutfak havluları ve daha niceleri… Umarım bunları komple çöpe atmamışsınızdır çünkü şu an hepsine ihtiyacınız var! Bunları sakladığınız dolaplardan çıkarın ve evin dört bir yanına serpiştirin. Maksat misafiri memnun etmek, ziyareti de dertsiz tasasız atlatmaya çalışmak. Birkaç küçük sahtekarlıktan kimseye zarar gelmez.
Hoş görmediği alışkanlıklarınıza dair her şeyi saklayın. Mesela içinde mutlu mesut yaşadığınız dağınıklığınızı! E zaten dip temel temizlik yaptım, ne dağınıklığı demeyin. Mesela o kanepenin üzerinde battaniyenin işi ne? O mumları yakmıyorsanız neden sürekli orada duruyorlar? Mutfak masasının üstü hep bu kadar dağınık mı? A-aa sehpalarda, raflardaki tığ işleri nereye gitti? Nasıl yani, masanın üzerini örtmüyor musunuz? Perdeleriniz bütün gün açık mı duruyor? Hele hele, sakın içeriye ayakkabıyla giriyorum demeyin! Bunlar hep potansiyel problemler, seçin, beğenin, alın. Alışkanlıklarınız içinde kimini olabilir kimi olmayabilir. Yadırganıp yargılanacağınızı düşündüğünüz bu ve benzeri alışkanlıklarınız varsa, geçici süreyle o alışkanlıkları bir güzel saklayın.
Hazırlıklarınızı tamamladınız ve vakit geldi… kayınvalideniz artık evinizde. Çayın hazırlıklarını önceden yapmayı unutmayın, her şeyi hazır, ocakta demlenmek için bekliyor olsun. Sakın ama sakın dışarıdan hazır kuru pasta, börek çörek almayın, alırsanız da evde yapılmış gibi olanlardan olsun. Elinizden böyle işler gelmiyorsa annenizden ve arkadaşlarınızdan yardım da alabilirsiniz., yeter ki çaktırmayın. Servis için en şık takımlarınızı çıkartın, kenarı köşesi kırık şeyler kullanmayın, üzerilerinde su izi olmadığına dikkat edin ve mevsimlerden kış ise, çayı koymadan önce bardağı ısıtmayı unutmayın. Aynı şekilde kahvenin yanına suyu ihmal etmeyin, hatta yanına minik bir lokum ya da kurabiye ekleyebilirsiniz.
Fotoğrafta İstanbullu seramik sanatçısı Zeynep Saracoglu ile endüstriyel tasarımcı Pınar Philliskirk'in Balat'ta konumlanan atölyeleri Kulak Ceramic'in tasarlayıp imal ettiği birbirinden güzel tabak serilerinden birini görmekteyiz.
Kayınvalidenizin hoşuna gideceğini düşündüğünüz misafir havluları, minik misafir sabunları, banyonuzu mis gibi (belki biraz fazla mis gibi) kokutacak süslü püslü mumlar, kuru yapraklar ile banyonuzu onun zevkine göre döşeyebilir, misafire karşı ne kadar da düşünceli bir insan olduğunuzu bir kez daha ispatlama şansına erişebilirsiniz… Diğer misafirleriniz asla bu minik ve anlamsız sabunları ve havluları görmese de. Ayrıca kolzet takımı denen banyo paspası setleri de kayınvalidenizin büyük olasılık hoşuna gidecek bir ayrıntıdır. Sade ve minimalist paspasınızı kaldırıp klozet ayağı şeklinde kesimi yapılmış süslü paspasa ve klozet kapağına geçireceğiniz o saçma şapkaya ziyaret boyunca tahammül etmeniz gerebilir.
Geldik en önemli adımlardan birine: Yemek. İstediğiniz kadar iyi yemek yapıyor olun, elbette onun kadar iyi yapmıyorsunuz. Bu gerçeği (bu bir gerçek olmasa dahi) baştan kabul ederseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Mutfakta hazırlıklara yardım etmeyi önerirse bunu mutlaka kabul edin, her eşyanızın yerini değiştirecek ve başka yere koyacaktır, sesinizi çıkarmayın, size yemek yapmakla ilgili akıllar verecektir (dinleyin ve en azından o oradayken uygulayın) ve herhangi bir tatsızlık çıkmasına izin vermeden, Yüzüp yüzüp ucuna geldiğiniz günü kazasız belasız ve kavgasız tartışmasız atlatmanın yoluna bakın.