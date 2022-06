Eyvah… Kayınvalidem ziyarete geliyor!

Yargılanmaya hazırlanın! Tamam, abartmayalım, dünyanın en zor işi değil. Alt tarafı kayınvalideniz biricik oğlunun (oğluşunun mu demeliydik? ya da paşasının?) evini ziyarete geliyor. Ne kadar sıkıntılı bir durum olabilir ki? (Son sözler)

Kayınvalide ziyareti özellikle yeni evli kadınların kabusu olsa gerek. Her ne kadar kayınvalidenizle arkadaşça (yalan) bir ilişki kurmuş olsanız da, kayınvalideniz çok büyük olasılıkla sizin eviniz ile kendininkini kıyaslayacak (ve elbette kendininkinin açık ara iyi olduğuna kanaat getirecek), evinizde beğenmediği şeylere müdahale ederek onları değiştirmeye çalışacak (kendi evindekine benzetecek), mutfağa size yardıma gelecek ve her şeyin yerini değiştirecek (hmm bunu kendi annelerimiz de yapıyor, değil mi?) ve siz tüm bunlara izin verseniz de, en nihayetinde sizin eviniz ile ilgili her şeyi eleştirecek. Bu yazımız, alacağımız bazı önlemler sayesinde bu ziyareti en az hasarla atlatabilmeniz için bir kılavuz niteliğinde. Haydi zırhımızı kuşanalım!

(Bu yazı esprili bir dille yazılmıştır ve amacı ne kayınvalideleri huysuz, gelinleri sahtekar göstermektir ne de kadınları birbirine düşüren ataerkil düzene hizmet etmektir. Kayınvalidesini evinde ağırlayacak arkadaşlara yardımcı olacak birkaç öneriyi kayınvalide-gelin klişesi üzerinden esprili bir dille yazmaya çalıştık, umuyoruz ki kimseyi kırıp gücendirmeyiz.)