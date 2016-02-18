Kuzey adalarında panoramik deniz manzaralı bir tatil evi

Bugünkü yazımızda Edinburgh'lı mimari fotoğraf sanatçısı Chris Humphreys'in çekimlerini yaptığı, muhteşem bir tatil evini tanıtacağız. Kendisi de aslen mimar olan ve mimari projelerin fotoğraflanması konusunda uzmanlaşan Chris Humphreys'in gözünden göreceğimiz bu konut Isle of Harris'te konumlanan Fir Chlis isimli bir villa. Isle of Harris ve Isle of Lewis İskoçya'nın kuzey batısında bulunan iki adet adadan oluşuyor ve her iki ada da turistik olma özelliğine sahip.
Adanın batı kısmında yer alan Seilebost köyünde konumlanan Fir Chlis isimli bu konut kumsala yalnızca elli metre uzaklıkta, arka tarafı ise uçsuz bucaksız kırlardan oluşuyor. Britanya'nın en güzel sahillerden biri olarak bilinen Luskentyre plajının gün işinde değişen renklerini ve gelgitleri izleyebileceğiniz bu modern konutun diğer özelliklerini inceleyelim.
Konut iki kattan oluşuyor. Üst katta panoramik manzaralı bir oturma odası, açık planlı mutfak ve çok geniş bir balkon bulunuyor. Alt katta ise iki adet yatak odası mevcut. Geleneksel alt kat – üst kat planı yerine, bu tür bir yerleşim planına gidilmiş olmasının sebebi ise, tahmin edebileceğiniz üzere üst katın sahip olduğu muhteşem deniz ve plaj manzaraları. Günün büyük bir kısmının geçirildiği üst katların manzaralı olması tercih edilmiş.
Konut yıl boyunca uzun ya da kısa süreli kiralandığı için farklı zevklere kolayca hitap edebilecek şekilde, son derece sade ve konforlu bir şekilde döşenmiş. Soğuk iklime sahip bir bölgede konumlanması sebebiyle oturma odasının ortasına son moda, döküm bir odun sobası yerleştirilmiş. Yumuşak minderlere sahip köşe koltuk takımına yerleşip tüm günü manzaraya karşı bu mekanda geçirmek istemez misiniz?
Oturma odasında aynı zamanda ses sistemli televizyon, internet bağlantılı bilgisayar, merdiven korkuluğu şeklide dizayn edilmiş bir kitaplık da mevcut. Manzara izlemekten fırsat bulabilenler için alternatif aktiviteler…
Oturma odasının dört bir yanında pencereler bulunuyor. En çarpıcı olanı da bu fotoğrafta gördüğümüz ve denizin ve karşı adanın manzarasını oturduğumuz yerden gözlerimizin önüne serecek olan bu enlemesine uzun pencerede. Diğer tarafta ise balkona açılan sürgülü cam kapı ve bu cam kapıdan görünen manzara bulunuyor. Tüm üst kat açık planlı tasarlandığı için yemek odası ve mutfak pencereleri ile birlikte her yöne manzara mevcut. Havanın genelde kapalı olduğu ve gün ışığına çokça ihtiyaç duyulduğu için tavana da pencereler yapılmış, bir önceki fotoğrafta görmek mümkün.
Açık planlı bir oturma alanına sahip üst kat salon, yemek odası ve mutfaktan oluşuyor. Oldukça geniş olan alan hem muhteşem deniz ve plaj manzaraları hem de kır manzarası sunuyor. Konutun tüm diğer odalarında olduğu üzere, yemek odasında da dekorasyon son derece sade. Konutun sakinleri sürekli değiştiği ve bolca çocuklu aile ağırladığı için tüm mobilyalar sağlam ve kaliteli türden seçilmiş.
Siz de sade bir dekorasyona sahip evlerden hoşlanıyor ve kendi evinizi de sadeleştirmek istiyorsanız, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Konutun son derece geniş bir mutfağı var. Açık planlı mutfak oturma odası dekorasyonu ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Modern, sade, işlevsel. Son dönem mutfak trendlerinin başında gelen bir ayrıntıyı bu mutfakta da yakalıyoruz: Mutfak dolaplarının tamamı zeminde ve duvarlara monte edilmiş mutfak üniteleri söz konusu değil. Geniş mutfakların kolayca uygulayabileceği bu trend mekanın ferah olmasını sağlıyor.
Konutun üst katında yer alan geniş balkon oturma odasında sürgülü cam kapılar ile ayrılmış. Mevsim uygun olduğunda, sürgülü kapılar komple açılarak iki mekan arasında sınır adeta yok ediliyor. Balkonun muazzam panoramik manzarası evin en can alıcı özelliklerinden biri. Konut bölgenin en yeni yapısı ancak bölgenin mimarisine uygun olacak şekilde ancak tamamen çağdaş bir disiplin ile tasarlanmış. Koyu renkli malzemeler cesurca kullanılmış. Ahşap ve metal gibi yapı malzemelerinin uyumu da profesyonelce. Balkon, evin diğer odaları gibi son derece sade bir dekorasyona sahip. Oturma yerleri bank olan basit bir yemek masası ile konforlu bir salıncak yeterli bulunmuş.