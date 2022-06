Kuzey adalarında panoramik deniz manzaralı bir tatil evi

Bugünkü yazımızda Edinburgh'lı mimari fotoğraf sanatçısı Chris Humphreys'in çekimlerini yaptığı, muhteşem bir tatil evini tanıtacağız. Kendisi de aslen mimar olan ve mimari projelerin fotoğraflanması konusunda uzmanlaşan Chris Humphreys'in gözünden göreceğimiz bu konut Isle of Harris'te konumlanan Fir Chlis isimli bir villa. Isle of Harris ve Isle of Lewis İskoçya'nın kuzey batısında bulunan iki adet adadan oluşuyor ve her iki ada da turistik olma özelliğine sahip.

Adanın batı kısmında yer alan Seilebost köyünde konumlanan Fir Chlis isimli bu konut kumsala yalnızca elli metre uzaklıkta, arka tarafı ise uçsuz bucaksız kırlardan oluşuyor. Britanya'nın en güzel sahillerden biri olarak bilinen Luskentyre plajının gün işinde değişen renklerini ve gelgitleri izleyebileceğiniz bu modern konutun diğer özelliklerini inceleyelim.