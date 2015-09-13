1+1 ev dekorasyonu için parlak fikirler

1+1 ev dekorasyonu bir takım açılardan herhangi bir ev dekorasyonundan farklı olabilir. Bunlardan birisi 1+1 evlerin genel olarak küçük olmaları. Bu zaten küçük evlere yönelik tasarımların 1+1 ev dekorasyonu için de geçerli olabileceğini gösteriyor. Bunun dışında 1+1 evler daha bütüncül de düşünülebilir, çünkü bazen oda, salon ve mutfak daha geçişken ve hatta açık olabilirler. Bu yüzden özellikle de bahsettiğimiz gibi küçük evlerde mobilyalarla bölünmüş ve değerlendirilmiş mekanlar oluşturulabilir. Açık mutfak kullanımı 1+1 ev dekorasyonu için oldukça mantıklı ve sıkça kullanılan bir yöntemdir. Açık mutfak olarak elbette piyasada pek çok ekonomik örnek bulmak mümkün ancak 1+1 ev dekorasyonu ve bütün açık mutfaklı tasarımlar için dekoratif kaygılar öne çıktığında biraz daha seçici olmakta fayda var. Bu her zaman büyük maliyetler anlamına da gelmez. Duruma göre, ucuz malzemelerle yaptıracağınız basit ama özgün bir mobilya hazır alacağınız mutfaktan daha estetik durabilir. Elbette imkanınız varsa bunun için daha fazla para harcamak da mümkün. Bu durumda kişisel çabanız azalır ve daha enteresan ve etkileyici seçeneklere de ulaşabilirsiniz.
Açık mutfak üzerine uzun konuştuk, bu aslında 1+1 ev dekorasyonu için çekirdek ve belirleyici olabilecek bir nokta. Tüm evinizi mutfağın kurgusu ve malzemesiyle şekillendirmeye başlamanız mümkün. Tüm bu açılardan baktığımızda 1+1 ev dekorasyonu yapması için bir profesyonelden yani bir mimar ya da iç mimardan yardım almak çok doğru bir tercih olabilir. Çünkü ufak mekanların çözümü, ona göre mobilya tasarımı ve tercihi bu işin uzmanlarıyla daha kullanışlı sonuçlar doğurabilir, hiç beklemediğiniz, kendinizin düşünemediği pratik ve estetik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
1+1 ev dekorasyonu
az ama öz yaklaşımıyla son derece ilgi çekici olabilir. Aslında meşhur modernist düsturu
less iş more yani
az çoktur bu deyimin teorize edilmiş hali gibi. Evi eşyalarla doldurmamak ama bütçenizi daha az ve etkileyici mobilya ve aksesuara harcamak özellikle küçük evler için akılcı bir yaklaşım. Dolayısıyla 1+1 ev dekorasyonu için de…
1+1 ev dekorasyonu daha önce söylediğimiz gibi bir bütün olarak tasarlanırsa çok hoş sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu gördüğünüz örnekte dar ve uzun planlı mekanın bir uzun duvarı mobilyalara ayrılmış. Bunun içinde mutfak da yaşama alanı da var ve bir devamlılık arz ediyorlar. Aynı malzeme ve renkler kullanılarak hem mutfak kısmı hem oturma kısmı tasarlanmış. Ayrıca duvarla birlikte tasarlanan mobilyalar sayesinde açık alanın daha ferah kalmasına olanak tanınmış durumda.
Renk seçimi elbette 1+1 ev dekorasyonu için de oldukça önemli. Bu evde ahşap mobilyalar ve beyaz duvarlar turkuaz ve sarı ile renklendirilirken gri ile de bir miktar denge getirilmiş. Hem sıcak hem sofistike bir tarz sözkonusu. Basit mutfak renk ve desen kullanımıyla çok çarpıcı bir görünüme sahip oluyor. Bu 1+1 ev dekorasyonu için çok net bir avantaj söz konusu tabii. O da yüksek tavanlar. Bu yüksek tavanlı mekanın kendisi de bu açıdan dekorasyona katkıda bulunuyor.
İster 1+1 ev dekorasyonu yapın ister bir mağaza dekorasyonu en doğru yaklaşım plan, kesit ve görünüş çizmek olacaktır. Elbette mümkünse perspektif, üç boyutlu görünümler de. Profesyonel tasarım zaten bu şekilde yapılıyor. Siz de bir profesyonelden yardım alabilir ya da çeşitli çizim programlarından yararlanabilirsiniz. Internet ortamında da bulabileceğiniz çeşitli ücretsiz, çevrimiçi uygulamalar yapmak istediğiniz 1+1 ev dekorasyonu için işinizi kolaylaştırabilir.
İlk fotoğrafta gördüğümüz mutfak ve yaşam alanının planını ve kesitini inceleyebiliyoruz burada. 1+1 ev dekorasyonu için tipik bir örnek sayılabilecek bu ev ince uzun ve açık plan tipinin iyi bir uygulaması. Yatak odası kısmı açılabilir şekilde tasarlanmış, böylece dilenirse tek mekan kullanılabiliyor. Tamamen kapalı tek mekan banyo. 1+1 ev dekorasyonu bu şekilde aynı zamanda bir nevi stüdyoya evrilebiliyor. Saha esnek yaşam biçimleri için uygun.
Mobilya tasarımı ve malzemelerdeki süreklilik de bu evin dekorasyonu açısından önemli bir özellik ve dekorasyonun karakterini belirliyor.
1+1 ev dekorasyonu söylediğimiz üzere aynı zamanda küçük ev dekorasyonu da demek. Bu da yerden tasarruf etmenin yöntemlerini aramak anlamına geliyor. Yüksek tavanlı evlerde bunun en kolay yolu yüksek yataklar böylece yatakların altını dilenen şekilde tasarlamak mümkün. Bu örnekte yatağın altı dolap olarak kullanılmış, duvarda, yerlerde ve mobilyada seçilen beyaz renk dolap kapaklarında kullanılan aynayla birlikte mekana boyut kazandırıyor.
1+1 ev dekorasyonu yaparken ekstra bir odaya ne dersiniz? Buna bir oda denemeyecek olsa bile iki kişi için uygun bir yatağı yüksek tavanlı bir eve bu şekilde yerleştirmek mümkün. Yani bir ayrı yatak odasının yanı sıra misafirlerini ağırlayabileceğiniz ikinci bir yatağı yarı gizli bir şekilde bu tarzda yerleştirmek de mümkün. Elbette bunu için pek çok tasarım yapmak mümkün, burada gördüğümüz örnekte yatak mümkün mertebe gizlenmiş, daha da kapalı tasarlanabilirdi, hata bir dolap gibi bile tasarlanabilirdi, 1+1 ev dekorasyonu için evin küçük olduğuna bakmadan sonsuz seçenek türetmek mümkün.
1+1 ev dekorasyonu için son derece avantajlı olan uygulamalardan biri mutfak adası. Sadece açık mutfak kullanımı değil ada kullanımı belirleyici bir dekoratif ve işlevsel öğe olabiliyor. Yemek hazırlama esnasında oturma alanıyla görsel bağı kuran, aynı zamanda masa da içeren bu mutfak adası 1+1 ev dekorasyonu için akılcı olduğu kadar estetik bir tercih. Bu örnekte kullanılan masa daha ziyade kahvaltıya ya da ayak üstü atıştırmaya uygun olsa da başka örneklerde daha konforlu, sürekli kullanılacak yemek masalarına da rastlıyoruz. Açık mutfak ve mutfak adası kullanımı mekanı daha ferah kullanmanın güzel yöntemlerinden biri.
Küçük mekanlarda dama deseni sıkça kullanılır. 1+1 ev dekorasyonu için de güzel bir tercih bu. Açık mutfak kısmında, hem duvarda hem yerde kullanılan siyah beyaz desen ortama sevimli bir hava katıyor. Beyazın ağırlıkta oluşu küçük mutfağı genişletirken dama deseninin ahşap ve mavi renk dolapla yarattığı uyum soğuk bir his oluşmasına engel olmuş. Coco tasarımı bu daire 1+1 ev dekorasyonu için hoş fikirler barındırıyor. İnce uzun formuyla mutfağın dışına taşan mavi dolap hem estetik bir katkıda bulunuyor hem de depolama alanını yer kaplamadan mekana katıyor. Küçük mekanlar için mucizevi öğe olan ayna da yemek masasının yaında kullanılarak mekanı geniş ve ferah göstermek için gereken yapılmış.
1+1 ev dekorasyonu evin kendisi eski olsun olmasın otantik bir tasarımla çok ilgi çekici ve sevimli olabilir. Açık mutfak olabildiğince basit tasarlanıp, sadece raflar ve ahşap bir masayla örnekte görüldüğü gibi desteklenebilir. Bu örnekte duvar tebeşirle yazı yazılabilen bir renge boyandığı için bu avantaj da kullanılabiliyor. Elbette eviyenin hemen önündeki pencere mutfağın içine dış mekanı katan çok özel bir detay. Bunların dışında aydınlatmaları özenle seçmek ve doğal ve özgün malzemelere yer açmak sadece 1+1 ev dekorasyonu için değil her tür dekorasyon için kilit noktalar.
1+1 ev dekorasyonu yaparken banyolarda çarpıcı etkiler yaratmanın hoş olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bunu da ayna kullanımıyla ya da ilginç seramik ve vitrifiye seçimleriyle gerçekleştirmek mümkün. 1+1 ev dekorasyonu banyo ve mutfak gibi mekanlarda kendini gösterme şansı bulabiliyor çünkü küçük metrekareler için daha özel malzemeler seçmek daha olası. Bu örnekte üç boyutlu siyah seramik karolar duvarda dinamik bir etki yaratırken, tezgahüstü lavabonun yumuşak hatları bununla kontrast oluşturarak bir uyum sağlamış.
1+1 ev dekorasyonu küçük yatak odasında depolama çözümünü de bir ihtiyaç olarak beraberinde getiriyorsa dolapları mümkün mertebe sade yapmakta fayda var. Bu kulpları bile olmayan tavana kadar uzayan gardrop adeta bir separatör ya da duvar kaplaması gibi duruyor. Açık rengi ve kulpsuz kapaklarıyla odanın dingin dekorasyonuyla uyum içinde ve br mobilya gibi yer kapladığı hissedilmiyor. Aydınlatmayla bütünlük içinde tasarlanması da mekanda ayrıca hoş bir etki yaratmış durumda. Dolabın tavanla birleştiği yerde düşük döşeme kullanılarak led aydınlatma ile atmosfer aydınlatılması yapılmış.
1+1 ev dekorasyonu ilginç mobilyalarla çarpıcı etkiler yaratabileceğiniz bir alan. Küçük yerlerde az ama etkileyici, özel mobilya ya da aksesuarlarla çok ilgi çekici bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Örneğin bu televizyon sehpası hareketli tasarımıyla hem orijinal ve değişjken kullanım olanaklarına sahip hem de ahşap severler için ideal, hafif retro, yumuşak hatlara da sahip bir tasarım. Daha yalın mobilyaların yanında iddialı bir tasarımın kullanımı mekanınızı zenginleştirebilir ve 1+1 ev dekorasyonu için akılcı bir çözü olabilir.
Küçük evler için pratik çözümler adlı yazımızda da 1+1 ev dekorasyonu için işinize yarayan örneklere denk gelebilirsiniz.