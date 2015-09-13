1+1 ev dekorasyonu için parlak fikirler

1+1 ev dekorasyonu bir takım açılardan herhangi bir ev dekorasyonundan farklı olabilir. Bunlardan birisi 1+1 evlerin genel olarak küçük olmaları. Bu zaten küçük evlere yönelik tasarımların 1+1 ev dekorasyonu için de geçerli olabileceğini gösteriyor. Bunun dışında 1+1 evler daha bütüncül de düşünülebilir, çünkü bazen oda, salon ve mutfak daha geçişken ve hatta açık olabilirler. Bu yüzden özellikle de bahsettiğimiz gibi küçük evlerde mobilyalarla bölünmüş ve değerlendirilmiş mekanlar oluşturulabilir. Açık mutfak kullanımı 1+1 ev dekorasyonu için oldukça mantıklı ve sıkça kullanılan bir yöntemdir. Açık mutfak olarak elbette piyasada pek çok ekonomik örnek bulmak mümkün ancak 1+1 ev dekorasyonu ve bütün açık mutfaklı tasarımlar için dekoratif kaygılar öne çıktığında biraz daha seçici olmakta fayda var. Bu her zaman büyük maliyetler anlamına da gelmez. Duruma göre, ucuz malzemelerle yaptıracağınız basit ama özgün bir mobilya hazır alacağınız mutfaktan daha estetik durabilir. Elbette imkanınız varsa bunun için daha fazla para harcamak da mümkün. Bu durumda kişisel çabanız azalır ve daha enteresan ve etkileyici seçeneklere de ulaşabilirsiniz.

Açık mutfak üzerine uzun konuştuk, bu aslında 1+1 ev dekorasyonu için çekirdek ve belirleyici olabilecek bir nokta. Tüm evinizi mutfağın kurgusu ve malzemesiyle şekillendirmeye başlamanız mümkün. Tüm bu açılardan baktığımızda 1+1 ev dekorasyonu yapması için bir profesyonelden yani bir mimar ya da iç mimardan yardım almak çok doğru bir tercih olabilir. Çünkü ufak mekanların çözümü, ona göre mobilya tasarımı ve tercihi bu işin uzmanlarıyla daha kullanışlı sonuçlar doğurabilir, hiç beklemediğiniz, kendinizin düşünemediği pratik ve estetik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.