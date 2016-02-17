Muhteşem manzaralı büyüleyici bir ev

Z-Lab Architects Seul merkezli bir mimarlık şirketi olup hem fiziki hem de kültürel açıdan bulunduğu çevreye mükemmel uyum sağlayan binalar inşa etmektedir. Bugünkü projemiz bu şirketin yapımı bir daire olup kaba ve doğal taşlardan inşa edilmiş iki adet müstakil binadan oluşmaktadır. Adı kör balina olan bu projenin fikri evin yapısından geliyor. Bunun da sebebi, özellikle kubbeli ve kiremitli çatısının su yüzeyinde ortaya çıkan balinaların arka kısımlara benzemesinden kaynaklanıyor.

Evin stili için rustik denebilir, zira bina yerli Jocheon halkının geleneksel yaşam tarzına uygun olarak doğal ile ahenk içinde ve okyanus canlıların yaşamına saygı duyulduğu projenin isminden de belli oluyor. Yazının ilerleyen bölümünde daha detaylı olarak incelediğimizde anlayacaksınız ki doğa gerçekten de bu projenin oda noktası ve anahtar işlevi görüyor. Mobilya ve dekorasyon için kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak taş ve ahşaptan seçilerek tüm dokusuyla doğal hayat ev sakinlerine hissettirilmeye çalışılmış. Şimdi gelin hep beraber bu özgün projeyi yakından inceleyelim.