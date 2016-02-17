Muhteşem manzaralı büyüleyici bir ev

Z-Lab Architects Seul merkezli bir mimarlık şirketi olup hem fiziki hem de kültürel açıdan bulunduğu çevreye mükemmel uyum sağlayan binalar inşa etmektedir. Bugünkü projemiz bu şirketin yapımı bir daire olup kaba ve doğal taşlardan inşa edilmiş iki adet müstakil binadan oluşmaktadır. Adı
kör balina olan bu projenin fikri evin yapısından geliyor. Bunun da sebebi, özellikle kubbeli ve kiremitli çatısının su yüzeyinde ortaya çıkan balinaların arka kısımlara benzemesinden kaynaklanıyor.
Evin stili için rustik denebilir, zira bina yerli Jocheon halkının geleneksel yaşam tarzına uygun olarak doğal ile ahenk içinde ve okyanus canlıların yaşamına saygı duyulduğu projenin isminden de belli oluyor. Yazının ilerleyen bölümünde daha detaylı olarak incelediğimizde anlayacaksınız ki doğa gerçekten de bu projenin oda noktası ve anahtar işlevi görüyor. Mobilya ve dekorasyon için kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak taş ve ahşaptan seçilerek tüm dokusuyla doğal hayat ev sakinlerine hissettirilmeye çalışılmış. Şimdi gelin hep beraber bu özgün projeyi yakından inceleyelim.
2014 yılında tamamlanan proje, zamansallık duygusunu hissettirmek için bilinçli olarak geleneksel taş evi şeklinde inşa edilmiştir. Ön cepheden evin basık ve oval kubbeli çatısı dikkat çekiyor. Özellikle çatı kiremitleri tarafından oluşturulan pürüzsüz yüzeyi pullu dokusuyla bir balina gövdesine benziyor. Böylece projenin ismine neden kör balina konulduğunu anlamış oluyoruz. Herhangi bir işlem görmemiş doğal taşlardan oluşan ev tek kat bir bungalov. Evin yapımında kullanılan taşlar için çimento harcı kullanılmış.
Okyanusun kıyısında baş döndüren panaromik manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Kör balina evi bu muhteşem güzellikleri ev sakinlerine sunduğu için dahi harika bir proje. Bu açıdan baktığınızda taş patika arasında birbirine benzer yapıda olan iki evi seçebilirsiniz. Dış mekan aydınlatması da ayrı bir güzellik katmış.
Şimdiye dek yakın ve uzak plandan evin dış cephesini gördük, sıra iç kısımlara bakmaya geldi. Artık yaşam alanını incelemeye başlayabiliriz. Fotoğrafta gördüğünüz bölüm oturma odası ve daha arka planda mutfak. Genel görünüm ilk anda inşaat izlenimi verse de esasen dekorasyonda bilinçli olarak doğal malzemelere yer verilmiş. Ve bu haliyle rustik stilin başarılı bir örneği. Tavan ve destekleri, yanı sıra cam kapı çerçevelerinde kullanılan ahşap kirişler doğal estetiğin en belirgin ayakları. Evin dışında kullanılan kaba taşlar iç mekanda yerini sağlamlık ve güvenli hissi veren dekoratif tuğlalara bırakmış. Mobilyalar ise az olmakla birlikte nötr renklerden seçilmiş.
Bu açıdan bakınca yatak odası ile mutfağı bir arada görüyoruz. Odalar ince ve uzun. Diğer odalarda olduğu gibi burada tuğla duvarlar ve ahşap kirişleri görmeye devam ediyoruz. Odanın derinlerinde gördüğümüz mutfak ise üst tarafında açık raf alt kısmında ise çekmeceli dolapların bulunduğu bir tasarıma sahip.
Yatak odasından sürgülü ahşap kapı ile doğruca banyoya ulaşıyoruz. Banyoda spa küvet, tuvalet ve mermer raf bulunuyor.
Kapalı avluya çıktığınız zaman sizi bir sürpriz bekliyor: küvet. Bu muhteşem manzaralı harika evin tadını çıkarırken her türlü lüksü yaşayabilirsiniz.
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