​Romantik ve çekici bir ev dekorasyonu için 6 öneri

Gerek yeni evliler için gerekse romantizmden hoşlanan çiftler için ev dekorasyonunu daha cazip ve sıcak hale getirmenin yolları mevcut. Evinizi tepeden aşağı değiştirmek mümkün olmasa da bazı dekoratif değişiklikler yaparak romantik bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Birkaç güzel dokunuşla sıcak, romantik bir ev yaratmak zor değil. Loş bir ışık altında rahat minderler ve keyifli bir akşam düşünün. Bunu sağlamak pahalı bir tecrübe olmak zorunda değil. Dekorasyonla ilgili bazı ipuçları sayesinde evinizin tamamını yahut bir bölümü daha davetkar hale getirebilirsiniz.

Oturma odasından başlayalım. Salonlar evin en rahat alanlarından biri olup romantik dakikalar geçirmek için idealdir. Oturma odası dekorasyonunu daha çekici hale getirmenin yolu bir takım aksesuar müdahaleleri ile sağlanabilir. Örneği oturma odasına kırmızı güller koymak romantik bir ambiyans yaratmak için yardımcı olabilir. Eğer sevgilinizle keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız kızarmış ekmek ve lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde film satın alıp güzel vakit geçirebilirsiniz. Oturma odasında nasıl vakit geçirirseniz geçirin konforlu bir ortam yaratmak için ayağınız yumuşak ve rahat bir halıya temas etmeli, kanepeler kabarık yastıklarla desteklenerek rahatlığı arttırılmalıdır. Dekoratif aksesuarlarla uyumlu olması ve sakin sıcak bir atmosfer oluşturması için nötr renkler doğru tercih olacaktır. Yumuşak bir his uyandıran beyazlar, bejler kırmızı güllerle çok uyumlu olacaktır. Eğer evinizde bulunuyorsa şömine romantizm etkisini had safhaya ulaştırır.

Romantik bir akşam söz konusu olduğunda akla ilk gelen şeylerden biri de şık bir sofra hazırlamaktır. Dolayısıyla burada da yemek odası dekorasyonu ön plana çıkar. İki kişilik bir masa baş başa romantik bir akşam yemeği için yeterlidir. Yemek odasında hoş bir müzik ve mumlar eşliğinde çok şık bir sofra kurabilirsiniz. Romantik bir masa için bazı tüyolar verirsek eğer sizi çok yormayan pratik ancak lezzetli bir menü hazırlamanız işinizi kolaylaştırır. Yemekleri hallettikten sonra masayı hazırlamaya başlayın. Genellikle masa örtüsü beyaz ve açık tonlarda olur ancak kırmızı ve siyah gibi daha iddialı renkleri de kullanabilirsiniz. Servis malzemeleri ise pastel tonlarda olursa dengeli bir masa olacaktır. Peçete gibi detayları seçerken abartılı ve gösterişli modeller yerine masanın şıklığa uyacak cazip modeller kullanabilirsiniz. Romantik bir akşam yemeği çiçeksiz olmaz. Eşinizin ya da sevgilinizin sevdiği çiçekler kullanmak veya hemen herkesin hoşuna giden kırmızı güller satın almak masanızı daha hoş gösterecektir. Eğer gül almaya karar verirseniz tercihe göre masaya da serpiştirebilirsiniz. Ve tabii romantik bir akşam yemeğinin olmazsa olmazı mumdur. Şamdan almayı unutmayın.