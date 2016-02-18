​Romantik ve çekici bir ev dekorasyonu için 6 öneri

Gerek yeni evliler için gerekse romantizmden hoşlanan çiftler için ev dekorasyonunu daha cazip ve sıcak hale getirmenin yolları mevcut. Evinizi tepeden aşağı değiştirmek mümkün olmasa da bazı dekoratif değişiklikler yaparak romantik bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Birkaç güzel dokunuşla sıcak, romantik bir ev yaratmak zor değil. Loş bir ışık altında rahat minderler ve keyifli bir akşam düşünün. Bunu sağlamak pahalı bir tecrübe olmak zorunda değil. Dekorasyonla ilgili bazı ipuçları sayesinde evinizin tamamını yahut bir bölümü daha davetkar hale getirebilirsiniz.
Oturma odasından başlayalım. Salonlar evin en rahat alanlarından biri olup romantik dakikalar geçirmek için idealdir. Oturma odası dekorasyonunu daha çekici hale getirmenin yolu bir takım aksesuar müdahaleleri ile sağlanabilir. Örneği oturma odasına kırmızı güller koymak romantik bir ambiyans yaratmak için yardımcı olabilir. Eğer sevgilinizle keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız kızarmış ekmek ve lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde film satın alıp güzel vakit geçirebilirsiniz. Oturma odasında nasıl vakit geçirirseniz geçirin konforlu bir ortam yaratmak için ayağınız yumuşak ve rahat bir halıya temas etmeli, kanepeler kabarık yastıklarla desteklenerek rahatlığı arttırılmalıdır. Dekoratif aksesuarlarla uyumlu olması ve sakin sıcak bir atmosfer oluşturması için nötr renkler doğru tercih olacaktır. Yumuşak bir his uyandıran beyazlar, bejler kırmızı güllerle çok uyumlu olacaktır. Eğer evinizde bulunuyorsa şömine romantizm etkisini had safhaya ulaştırır.
Romantik bir akşam söz konusu olduğunda akla ilk gelen şeylerden biri de şık bir sofra hazırlamaktır. Dolayısıyla burada da yemek odası dekorasyonu ön plana çıkar. İki kişilik bir masa baş başa romantik bir akşam yemeği için yeterlidir. Yemek odasında hoş bir müzik ve mumlar eşliğinde çok şık bir sofra kurabilirsiniz. Romantik bir masa için bazı tüyolar verirsek eğer sizi çok yormayan pratik ancak lezzetli bir menü hazırlamanız işinizi kolaylaştırır. Yemekleri hallettikten sonra masayı hazırlamaya başlayın. Genellikle masa örtüsü beyaz ve açık tonlarda olur ancak kırmızı ve siyah gibi daha iddialı renkleri de kullanabilirsiniz. Servis malzemeleri ise pastel tonlarda olursa dengeli bir masa olacaktır. Peçete gibi detayları seçerken abartılı ve gösterişli modeller yerine masanın şıklığa uyacak cazip modeller kullanabilirsiniz. Romantik bir akşam yemeği çiçeksiz olmaz. Eşinizin ya da sevgilinizin sevdiği çiçekler kullanmak veya hemen herkesin hoşuna giden kırmızı güller satın almak masanızı daha hoş gösterecektir. Eğer gül almaya karar verirseniz tercihe göre masaya da serpiştirebilirsiniz. Ve tabii romantik bir akşam yemeğinin olmazsa olmazı mumdur. Şamdan almayı unutmayın.
Evinizde romantik bir ortam oluşturmak için işe aydınlatmadan başlayabilirsiniz. Fazlasıyla aydınlatılmış bir ortam normalde işinize yarayabilir, böylece işlerinizi daha kolay halledersiniz. Ancak bu seçenek hem elektrik faturasının yükünü arttırır hem de dinlendirici olmaktan uzaktır. Bilhassa sevgilinizle baş başa geçireceğiniz bir akşamda yüksek ışıklar göz yorar ve oldukça gereksizdir. Gözünüzü yormayan loş bir ışık ise yemek odasında romantik yemeğinizi yemek için idealdir. Eğer televizyonda film izleyerek romantik bir atmosfer planladıysanız yine rahat hareket etmeniz için hafif bir ışıklandırma size yetecektir. Yatak odasında film izlemek veya konuşarak vakit geçirmeyi düşünüyorsanız yine avize yerine farklı aydınlatma seçeneklerinden faydalanarak gözünüzü yormayabilirsiniz. Yatak odası için abajurlar hala en revaçta aydınlatma elemanlarından biridir. Lambaderler de loş ışık için bir diğer alternatifir. Abajur biraz daha klasik bir eşya olduğundan lambaderin modern görünümü sizi daha mutlu edebilir. Aplikler bulunduğu mekana derinlik katması sebebiyle yine yatak odalarında tercih edebilir. Derinlikle beraber göz yormayan bir aydınlatma imkanı sağlarlar. Bir başka seçenek ise spot ışıklardır. Günümüzde en revaçta olan ürünlerden bir olan spotlar da yatak odasına derinlik hissiyatı kazandırır.
Aydınlatma seçeneklerinden bahsetmişken mumları anmamak olmaz. Zira mumların bir aksesuar olarak daima romantik bir çağrışımız vardır. Sebebini de tahmin etmek zor değil, saçtıkları ışık sıcak, yumuşak ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Mum ışığında ortam olduğundan daha cazip görünecektir. Dolayısıyla dekorasyonu olduğundan daha çekici ve romantik göstermek için mum satın almalısınız. Herhangi bir mum yerine özellikle kırmızı renkli mumlar bulursanız dekorasyon daha da şık görünür. Çünkü burada amaç romantik bir atmosfer yaratmaktır ve bilindiği üzere romantizmin ve aşkın rengi kırmızıdır. Satın alacağınız mumların rengiyle beraber kokulu olanlarından bulursanız bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Yasemin ve lavanta kokulu mumlar romantik gecenizi taçlandıracak ve ambiyansın çekiciliğini arttırarak davetkar bir ortam hazırlamaya yardımcı olacaktır.
Fotoğraftaki mumlar Amelia Candles tasarımıdır.
Evinizde oluşturmak istediğiniz romantik ortamın en güçlü olduğu yerlerden birisi de yatak odasıdır. Zira yatak odası evin genelinden ayrı olarak baş başa kaldığınız ve size özel bir alandır. Dolayısıyla bu odayı çekici hale getirmek için daha çok fikir bulabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonun yıldızı hiç şüphesiz yatağın kendisidir. Dolayısıyla bu aşamada çarşaflar da dahil olur. Bilindiği üzere yatağı en cazip ve şık gösteren kumaş satendir. Elinizi saten çarşafların üzerinde gezdirdiğinizde ipeksi pürüzsüzlüğünü hissedersiniz. Yumuşak dokusu ile rahatlık sunarken parlak yapısı son derece göz alıcıdır. Güzel ve kaliteli bir uyku için saten çarşaflar ideal bir seçimdir. Bu çarşafları tamamlayıcı nitelikle yumuşak ve sıcak bir halı da sabah uyandığınızda ayaklarınızı sıcacık tutar.
Evinizi olduğundan daha cazip ve çekici hale getirmenin pek çok yolu vardır. Bunun için uygulayacağınız yöntemlerden biri de kokuların baştan çıkarıcılığından yararlanmak olabilir. Koku, bir uyarıcı olarak oldukça başarılı bir işlevi olan ve de evinizde oluşturmak istediğiniz romantik atmosferi tamamlayıcı bir öğedir. Peki kokuyu evinizde nasıl kullanacaksınız? Yukarıda bahsettiğimiz gibi kokulu mumlar bu konuda gerekli işlevi görür. Kokulu mumlar kadar bir diğer alternatif de çiçeklerden yararlanmaktır. Güllerin hoş kokusunu hissetmek için gül yapraklarını yemek masasına yahut yatağınıza serpiştirebilirsiniz. Yine hoş bir koku istiyorsanız parfümlerden de yararlanabilirsiniz. Tabii koku kullanmak kadar doğru kokuyu bulmak da önemli. Lavanta, leylak, baharatlı vb. gibi sevgilinizin seveceği kokuları bulup ona göre koku tercihi yapmalınızı.
Şimdiye dek romantik bir akşamla ilgili pek çok tavsiye verdik. Ancak güzel bir akşam geçirmek ve sevgilinizi etkilemek istiyorsanız yalnızca görme, dokunma, koklama ve tatma duyularına değil işitme duyusuna da hitap etmelisiniz. Bunun da yolu müzikten geçiyor. Eğer imkanınız varsa evinize kuracağını iyi bir ses sistemi sayesinde romantik anlar yaşarken birbirinden güzel şarkılar dinleyebilir böylece unutulmaz gecenizin zevkini arttırabilirsiniz.
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Aynalar hem bulunduğu mekana derinlik katan hem de birbirinden şık modelleriyle evinizi olduğundan daha estetik gösteren dekoratif aksesuarlardan birisidir. Sevgilinizle geçireceğiniz romantik bir gecede aynanın işlevini de ihmal etmeyin. Zira böyle özel gecelerde tahmin edeceğiniz gibi üstümüze başımıza çok titizleniriz. Dolayısıyla nasıl göründüğümüz bizim için çok önemlidir. Siz de sevgilinizin evinizde daha hareket etmesini istiyorsanız mümkün olan her yere ayna yerleştirin. Böylece acaba nasıl görünüyorum kaygısı hissetmeden rahat ve huzurlu bir gece geçirebilirsiniz.