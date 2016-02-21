Mükemmel bir iç bahçe yaratmanın ipuçları nelerdir ?

Herkes canlı ve şık bir bahçenin hayalini kurar. Özellikle günümüzün gittikçe beton grisine bürünen dünyasında, böylesi canlı ve renkli bir bahçeye olan özlem her geçen gün artmaktadır. Böylesi canlı bir bahçeyi ne kadar isteseniz de, kimi zaman bir bahçe lüks haline dönüşebilir. İşte bu noktada, hem sizin canlı ve parlak bir bahçe özleminizi giderecek hem de alan konusunda sizi zorlamayacak bir alternatif çıkar ortaya: İç bahçeler.
Başlangıçta oldukça zorlu bir konu gibi görünebilir. Fakat atacağınız adımları akıllıca atarsanız, canlı ve parlak bir dokuya ve renge sahip olan bir iç mekan bahçesine sahip olmanız pekala mümkün. Peki bu adımlar nelerdir ? İşte bu yazımızda, biz de sizlerle iç bahçe yaratırken faydalanabileceğiniz ipuçlarını paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneği yakından incelemek isteyen okurlarımızı, oturma odası kategorisine davet ediyoruz.
İç bahçe dekorasyonunuza başlamadan önce, ne istediğinize tam olarak karar vermeniz gerekir. Çünkü tıpkı normal bahçe dekorasyonlarda olduğu gibi, iç mekanda oluşturulan bahçelerde de çok fazla çeşitte tür ve detay vardır. İşte bu sebepten ötürü, planı daha başta kararlaştırılmış olan bir bahçe dekorasyonunun yapım aşamaları, diğerlerine nazaran oldukça kolay olacaktır. Diğer yandan, iç mekan bahçenizi oluştururken çok farklı motiflerden ve detaylardan faydalanmanız da mümkün. Kaldı ki, iç bahçelerde görsel açıdan oluşturulmuş olan başarılı detay zenginliği, dışarıdan bakan bir göze bahçenin iç mekanda bulunduğunu unutturma potansiyeline sahiptir. İşte bu sebepten ötürü, iç mekan bahçenizi oluştururken çok farklı detaylar kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay ve etkili yolu, farklı farklı bitkilere yer vermektir. Fakat bunu yaparken, birazdan da değineceğimiz üzere boyutlara dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde, oldukça uzun ve görkemli bir bitki, görece küçük ve ilginç detaylara sahip olan diğer bitkileri gölgesinde bırakarak bu detayların görünmemesine neden olabilir. Tıpkı bu örnekteki gibi, zemin kullanacağınız farklı türde malzemeler de iç mekan bahçenizi oldukça detaylı ve renkli hale getirecektir.
Dekorasyonlarda genel olarak ilginç ve göz alıcı detayları kullanmaktan hoşlanan bir okurumuz iseniz, bu örnek tam da size göre ! Üstelik bu tarz ilginç detayları iç mekan bahçenizde kullanmanız da pekala mümkün. Nasıl mı ? Cevabını örneğe bakarak kolayca anlayabilirsiniz. İç mekan bahçelerinde, farklı ve ilginç detaylar elde etmenin en kolay ve etkili yollarından biri de, dekorasyonda ilginç ve göz alıcı detaylara sahip olan bitkiler kullanmaktır. Bunu yaparken, tıpkı bu örnekteki sarmal yapılı ve Uzakdoğu menşeili ağaçlardan faydalanabilirsiniz. Ya da tıpkı söğüt ağacı gibi dalları aşağıya sarkan bir görüntü, iç mekan bahçeniz için oldukça hoş olabilir.
Başaralı bir bütün elde etmenin kuralı, başarılı parçaları bir arada kullanmaktan geçer. Bu kaidenin konumuzla elbet bir ilgisi var. Şöyle ki; Şık ve canlı bir iç mekan bahçesinin hayalini kurmaktaysanız, ilk olarak yapmanız gereken şey, bu dekorasyonda canlı ve parlak renklere sahip olan dekoratif araçlar kullanmak. Böylesi dekoratif araçları seçerken aklınız karışabilir… Fakat bu yolda atabileceğiniz en pratik adım, doğal olarak canlı ve parlak renklere sahip olan çiçekler kullanmaktır. Bu çiçekler sayesinde, iç mekan bahçenizin görünümü genel olarak canlı ve parlak bir yapıya bürünecektir. Fakat çiçek ekmek ve yetiştirmek size alan konusunda büyük bir sıkıntı yaşatacaksa, asma saksılar ya da tıpkı Butik Bahçe'ye ait olan bu örnekteki gibi dikey bahçe örnekleri de kullanabilirsiniz. Bu sayede daha fazla alan kullanmadan ve pratik biçimde, iç mekan bahçenize canlı ve parlak renkler sağlayabilirsiniz.
Sadece iç mekan bahçelerinde sınırlı olmamak ile birlikte, her türlü dekoratif faaliyette dikkat edilmesi gereken iki önemli husustan bahsedeceğiz… Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, konumlandırma ve boyutlar, yalnızca iç mekan bahçelerinde değil her türlü dekorasyonda oldukça büyük öneme sahip olan iki önemli husustur. İlk olarak dikkat etmeniz gereken nokta, odanızın boyutunu iyi biçimde ölçmektir. Ancak bu sayede ortama tam olarak uyum sağlayabilecek boyutta bitkiler bulabilirsiniz. Bu konunun önemli olmasının bir diğer sebebi ise, iç mekanların sınırlı oranda hacme sahip olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, sınırlı yüksekliği olan bir iç mekanda, sürekli büyüyen bir bitki tercih etmek, eninde sonunda hüsranla sonuçlanacaktır. İşte bu açıdan, özellikle boyları belli bir seviyeye geldikten sonra büyümeyi bırakan bitkiler tercih etmek yerinde olur. Diğer yandan, bitkilerin boyutlarının önemli olmasının başka bir sebebi daha var. İç mekan bahçesinde kullanmak üzere bir bitki seçerken, belli bir standarta bağlı kalmamalısınız. Bitki tercihinde, özellikle odanızın boyutlarını göz önünde bulundurmanızda büyük fayda var. Zira, sizin ideal olarak nitelendirdiğiniz bitki odanız için büyük gelebilir. Aksi halde de ortalama boylara sahip olan bir bitki, geniş ve ferah bir odada oldukça küçük kalabilir. Ya da, orta boy bir bitki oldukça uzun boylu bir bitkinin yanında silik vaziyette kalabilir. İşte bu sebeplerden ötürü, iç mekan bahçesi oluştururken konumlandırmalara ve boyutlara dikkat etmelisiniz. Bu dekorasyon örneğinde de, iç mekan bahçelerinde sık sık tercih edilen ve azami bakıma ihtiyaç duyan muz ağacı ile oluşturulmuş bir kombine şahit olabilirsiniz. Ortamın oldukça geniş ve ferah olması, böylesi yüksek boylu bir ağaca yaşama şansı vermiş…
İç mekan bahçenizi dekore ederken bir veya birçok farklı teknikten faydalanabilirsiniz. Bu tekniklerin en önemli özelliği, iç mekan bahçenizdeki havayı baştan başa değiştirmesidir. Fakat böylesi teknikler uygularken hatırlamanız gereken en önemli husus, elde ettiğiniz sonucun ortamı domine etmesine mani olmaktır. Ancak bu şekilde şık ve dengeli bir iç mekan bahçesi elde edebilirsiniz. İç mekan bahçenizi dekore ederken yardımından faydalanabileceğiniz bir çeşit teknik de, bitkileri veya doğal dokuya ait olan dekoratif araçları belli aralıklarla tekrar etmekten geçer. Bu sayede, göze oldukça düzenli ve hoş görünen sonuçlar elde edebilirsiniz. Diğer yandan, tekrar ettiğiniz bitkiler veya doğal dokuya ait dekoratif araçlar arasında renkli bir uyum yakalamanız halinde, dekorasyona dışarıdan bakan bir gözün göreceği görüntü de oldukça renkli bir hal alacaktır. Çünkü hoş bir parça, hoş bir bütüne sebep olur. Bu dekorasyon örneğinde ise, tonlarına yeşilin tamamen hakim olduğu bu saksı bitkisinin tekrar tekrar ekilmesi, dışarıdan bakınca oldukça şık bir görüntünün doğmasına sebep olmuş…
Bir dekorasyonun olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz denge mefhumudur. Aslında bazı tarzlara ve çizgilere göre dekore edilen alanlarda aşırılığa rastlamak pekala mümkün olsa da, böyle durumlarda asıl amaç belli bir tarzın karakteristik özelliklerini öne çıkarmak olduğu için böylesi bir aşırılık yerinde bir aşırılıktır. Fakat, evinizin bir kısmına doğal dokuyu dahil ederek bu alanda bir iç mekan bahçesi oluştururken, böylesi aşırılıklardan kaçınmanız gerekmekte. Evinizde şık bir iç mekan bahçesi yaratmanın en önemli hususu da, işte tam olarak bahsettiğimiz bu denge kurma meselesidir. Evinizdeki iç mekan bahçesinin bulunduğu alanda, doğal dekoratif araçların ve ağaçların tek başına bir hakimiyet kurmasını engellemeniz gerekmekte. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise hiç şüphesiz, doğal doku kullanımını sınırlandırmak. Örnek vermek gerekirse, iç mekan bahçenizde bulunan ağaç sayısına dikkat etmelisiniz. Ya da en azından, saksılarda ve toprak miktarında bir kısıtlamaya gitmeniz yerinde olacaktır. Aksi takdirde, iç mekan bahçesi mekanın bütün havasını ele geçirerek ortamı bir bahçeye dönüştürecektir. Diğer yandan, böylesi bir denge kurarken, diğer dekoratif araçların sayısını arttırmak da etkili bir çözüm olabilir. Bu dekorasyon örneğinde ise, ortama konulan ilginç ve şık aydınlatma ile otantik motiflere sahip olan halı, ortamdaki bitkilerle atmosferin hakimiyetini paylaşarak oldukça dengeli ve hoş bir havanın doğmasına sebep olmuş…