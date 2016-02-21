Mükemmel bir iç bahçe yaratmanın ipuçları nelerdir ?

Herkes canlı ve şık bir bahçenin hayalini kurar. Özellikle günümüzün gittikçe beton grisine bürünen dünyasında, böylesi canlı ve renkli bir bahçeye olan özlem her geçen gün artmaktadır. Böylesi canlı bir bahçeyi ne kadar isteseniz de, kimi zaman bir bahçe lüks haline dönüşebilir. İşte bu noktada, hem sizin canlı ve parlak bir bahçe özleminizi giderecek hem de alan konusunda sizi zorlamayacak bir alternatif çıkar ortaya: İç bahçeler.

Başlangıçta oldukça zorlu bir konu gibi görünebilir. Fakat atacağınız adımları akıllıca atarsanız, canlı ve parlak bir dokuya ve renge sahip olan bir iç mekan bahçesine sahip olmanız pekala mümkün. Peki bu adımlar nelerdir ? İşte bu yazımızda, biz de sizlerle iç bahçe yaratırken faydalanabileceğiniz ipuçlarını paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneği yakından incelemek isteyen okurlarımızı, oturma odası kategorisine davet ediyoruz.